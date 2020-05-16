Chia sẻ cách trị rôm sảy ở trẻ sơ sinh hiệu quả tại nhà

Đối với trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, do có làn da còn non nên rất dễ gặp phải các vấn đề về da. Rôm sảy là tình trạng bệnh phổ biến thường gặp ở trẻ sơ sinh, tuy không đáng lo ngại nhưng cần điều trị sớm để tránh dẫn đến các vấn đề khác. Nếu các mẹ đang lo lắng về tình trạng rôm sảy của bé thì đừng bỏ qua một số cách trị rôm sảy ở trẻ sơ sinh hiệu quả trong bài viết dưới đây.

Khi bé đổ mồ hôi nhiều làm cho các lỗ chân lông bị tắc nghẽn làm xuất hiện rôm sảy. Bên cạnh đó, do trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ có lỗ chân lông nhỏ hơn người lớn nên dễ gặp phải tình trạng rôm sảy hơn.

Thời tiết nóng bức khiến trẻ thường đổ nhiều mồ hôi gây ứ đọng các ống bài tiết trên da, từ đó làm xuất hiện các nốt viêm. Đồng thời, thời tiết nắng nóng cũng tạo điều kiện cho các vi khuẩn phát triển và xâm nhập vào cơ thể gây nên tình trạng rôm sảy ở trẻ sơ sinh.

Khi bé đổ mồ hôi nhiều làm cho các lỗ chân lông bị tắc nghẽn làm xuất hiện rôm sảy - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài yếu tố thời tiết, một số nguyên nhân khác cũng dẫn đến tình trạng rôm sảy ở trẻ sơ sinh như:

Cho trẻ mặc những bộ quần áo ít co giãn, không thoáng mát, làm tắc nghẽn và gây bí tuyến mồ hôi

Sử dụng lồng ấp cho trẻ sơ sinh gây nóng bức cũng có thể là nguyên nhân gây nên tình trạng rôm sảy

Cách trị rôm sảy ở trẻ sơ sinh

Tình trạng rôm sảy ở trẻ sơ sinh tuy không quá nguy hiểm nhưng các bậc phụ huynh cần có cách khắc phục sớm để giúp bé thoải mái hơn. Dưới đây là một số cách trị rôm sảy cho trẻ sơ sinh tại nhà hiệu quả nhanh chóng, các mẹ có thể tham khảo và áp dụng cho bé.

Lá tía tô trị rôm sảy cho trẻ

Lá tía tô được biết đến là có tác dụng sát khuẩn và trị bệnh rôm sảy ở trẻ hiệu quả, không gây kích ứng da. Bên cạnh đó, tía tô còn có công dụng làm mát da và giải nhiệt rất tốt. Chính vì vậy, sử dụng lá tía tô là một trong những cách trị rôm sảy cho bé tại nhà hiệu quả được nhiều người áp dụng.

Lá tía tô được biết đến là có tác dụng sát khuẩn và trị bệnh rôm sảy ở trẻ hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Cách thực hiện như sau:

Mẹ sử dụng khoảng một nắm lá tía tô rửa thật sạch rồi xay nhuyễn

Vắt bỏ phần bã và giữ lấy nước tía tô

Dùng khăn bông mềm thấm nước tía tô nguyên chất rồi bôi lên vùng da bị rôm sảy

Sau khoảng 15 phút thấy bề mặt khô, mẹ sử dụng khăn lau hoặc tắm bé bằng nước ấm

Thực hiện mỗi ngày đến khi tình trạng rôm sảy ở bé hết hẳn

Lá trà xanh

Lá trà xanh là nguyên liệu tự nhiên có tác dụng diệt khuẩn, kháng viêm và chứa chất chống oxy hóa cao. Vì vậy, sử dụng lá trà xanh cũng là một trong những cách trị rôm sảy cho bé tại nhà được nhiều mẹ áp dụng.

Lá trà xanh có tác dụng diệt khuẩn, kháng viêm và chứa chất chống oxy hóa cao - Ảnh minh họa: Internet

Các mẹ thực hiện như sau:

Mẹ chọn một nắm lá trà xanh tươi rồi rửa sạch và để ráo nước

Vò nát lá trà xanh rồi cho vào nồi đun với khoảng 5 lít nước trong 10 phút

Đợi đến khi nước nguội rồi vớt lá ra và sử dụng nước để tắm cho bé

Lá khế trị rôm sảy hiệu quả ở trẻ sơ sinh

Lá khế được biết đến là có vị chua và có tác dụng giải nhiệt rất tốt. Vì vậy, lá khế được nhiều người sử dụng để trị mề đay, hăm tã hoặc rôm sảy cho trẻ.

Cách thực hiện:

Sử dụng khoảng một nắm lá khế tươi rửa sạch và để ráo nước

Loại bỏ phần gân cứng của lá rồi đem xay nhuyễn với muối và nước

Tiếp theo lọc lấy nước và bỏ phần bã. Mẹ dùng nước này để tắm cho bé mỗi ngày đến khi hết rôm sảy

Lá khế có vị chua và có tác dụng giải nhiệt rất tốt - Ảnh minh họa: Internet

Lá kinh giới trị rôm sảy

Lá kinh giới có tính ấm, vị cay và nhiều kháng sinh tự nhiên. Ngoài ra, lá còn chứa tới 1% tinh dầu cùng với nhiều hoạt chất sinh học có tác dụng chữa bệnh hiệu quả. Chính vì vậy, lá kinh giới có tác dụng sát khuẩn và làm sạch da rất tốt nên thường được dùng để trị rôm sảy cho trẻ.

Cách thực hiện:

Mẹ sử dụng một nắm lá kinh giới tươi và rửa sạch

Vò nhẹ rồi cho vào nồi đun sôi

Đợi khi nước nguội rồi dùng nước tắm cho bé mỗi ngày

Lá kinh giới có tác dụng sát khuẩn và làm sạch da rất tốt - Ảnh minh họa: Internet

Phòng tránh rôm sảy ở trẻ sơ sinh

Để có thể phòng tránh tình trạng rôm sảy ở trẻ sơ sinh, các mẹ cần lưu ý một số điều sau đây khi chăm sóc trẻ.

Các mẹ không nên cho trẻ chơi ngoài trời nắng và đặc biệt là sau 10h sáng. Nên tạo không gian thoáng mát cho trẻ vui chơi và nghỉ ngơi

Bổ sung nước đầy đủ cho trẻ để cân bằng độ ẩm giữa cơ thể và môi trường. Các mẹ có thể cho bé uống các loại nước như rau má, chanh dây...

Nên cho trẻ mặc những bộ quần áo thoáng mát và thấm hút tốt. Các mẹ nên phơi khô quần áo của bé ở những nơi không có nhiều bụi bẩn và có ánh nắng trực tiếp

Thường xuyên tắm mát để giữ cho da trẻ được thoáng mát và khô ráo

Với những thông tin chia sẻ trong bài viết trên, hy vọng sẽ giúp các mẹ biết được một số cách trị rôm sảy ở trẻ sơ sinh cũng như có thêm kiến thức để có thể chăm sóc trẻ tốt hơn.