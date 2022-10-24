Muốn bé trắng trẻo, hết rôm sảy, mẹ tìm ngay các loại lá tắm này cho trẻ sơ sinh này nhé!

Theo kinh nghiệm dân gian, có rất nhiều loại lá có thể sử dụng để tắm cho trẻ sơ sinh, tùy vào vùng miền mà sẽ có những loại lá khác nhau được các mẹ truyền tai cho nhau. Dưới đây là tổng hợp những loại lá tắm có công dụng giúp bé hết ngứa, hết rôm sẩy mà các mẹ có thể tham khảo:

Làn da của trẻ sơ sinh mỏng manh, nhạy cảm và dễ bị ảnh hưởng bởi các yếu tố như thời tiết, môi trường, quần áo, sữa tắm… Ngay từ giai đoạn sơ sinh, có nhiều bé đã mắc phải một số tình trạng bệnh ngoài da như: rôm sảy, mụn sữa, viêm da,… Chính vì vậy, bé tắm gì cho trẻ sơ sinh trắng trẻo, mịn màng, không rôm sảy, mụn nhọt là điều mà nhiều mẹ vẫn còn đang băn khoăn.

Mẹ chỉ cần lấy 1 mớ rau kinh giới đem ngâm với nước muối loãng một lúc rồi rửa sạch lại. Tiếp đó tiến hành vò nát rồi chắt lấy nước hoặc cho vào nước sôi hãm chừng 15-20 phút rồi chắt lấy nước. Cuối cùng, đem pha loãng với nước sạch ấm rồi dùng nước này để tắm cho bé là được nhé.

Không chỉ là loại rau gia vị thơm ngon, lá kinh giới còn là một loại thảo dược chữa được nhiều bệnh và là một trong các loại lá tắm cho trẻ sơ sinh thường được sử dụng nhất. Nhờ thành phần có tính sát khuẩn rất tốt, cùng nhiều vitamin, khoáng chất và tinh dầu nên lá kinh giới có thể giúp da bé luôn mát mẻ, điều trị rôm sảy, mẩn ngứa, nóng nhiệt rất hiệu quả.

2. Lá sài đất

Lá sài đất có tính mát, giúp giải nhiệt và giải độc, ngoài ra còn có tác dụng kháng khuẩn, làm sạch da, tiêu diệt các vi khuẩn trên da. Để nấu nước tắm cho bé bằng lá sài đất mẹ cần khoảng 200gr lá sài đất tươi hoặc 100gr lá sài đất khô. Kế đó, đem lá đi rửa sạch, ngâm với nước muối loãng khoảng 10 phút rồi rửa sạch lại. Sau đó, cho vào nồi nước đun sôi khoảng 10 phút thì chắt bỏ phần bã, lấy nước pha vừa ấm rồi tắm cho bé.

3. Lá ngải cứu

Dùng lá ngải cứu tắm cho bé sơ sinh cũng là một lựa chọn của nhiều bà mẹ hiện nay. Lá ngải cứu cũng rất thân quen và dễ tìm, mẹ có thể tìm mua ở mọi chợ, suốt cả 4 mùa. Dùng lá ngải cứu tắm cho trẻ sơ sinh có công dụng phòng ngừa cảm cúm, phòng hăm da, viêm da, chống ghẻ lở, mụn nhọt.

Cách làm cũng không có gì khó: Mẹ chỉ cần đem lá ngải cứu rửa sạch, vò nhẹ, rồi cho vào nồi nước đun sôi trong khoảng 15 phút, sau đó lọc bỏ bã rồi đem nước pha ra cho bé tắm là được nhé. Rất đơn giản phải không nào?!

Ngải cứu sau khi rửa sạch thì đem nấu để làm nước tắm cho bé!

4. Lá chè xanh

Chắc hẳn các chị em đã chẳng còn xa lạ gì với những lá chè xanh mướt nữa rồi! Chè xanh cũng là một trong các loại lá tắm cho trẻ sơ sinh phổ biến, được nhiều bà, nhiều mẹ sử dụng để tắm cho bé yêu của mình. Chè xanh có các chất có tác dụng kháng khuẩn, diệt vi khuẩn có hại cho da, giúp làn da bé sạch sẽ, thoáng mát, dễ chịu.

Mỗi lần tắm, mẹ lấy 300gr lá chè xanh tươi, đem rửa sạch, vò nát rồi nấu với nước sôi tầm 5-10 phút. Mẹ có thể nấu đặc để pha loãng ra hoặc nấu đủ số nước tắm rồi chờ nguội vừa ấm là cho bé tắm nhé.

5. Lá đinh lăng

Lá đinh lăng được biết đến là một vị thuốc nam có nhiều công dụng, rất tốt cho sức khỏe và chữa nhiều bệnh ở cả người lớn và trẻ nhỏ. Nhiều gia đình dùng lá đinh lăng phơi khô để làm ruột gối ngủ cho em bé giúp bé ngủ ngon hơn. Không chỉ vậy, lá đinh lăng còn được dùng để nấu nước lá tắm cho bé sơ sinh, nhằm giúp phòng và trị mụn nhọt, mẩn ngứa hiệu quả.

Tắm nước lá đinh lăng giúp bé ngủ ngon, da mát mẻ, hết rôm sảy!

Mẹ chỉ việc lấy một nắm lá đinh lăng đem rửa sạch rồi nấu với 1-2 lít nước sôi trong 15-20 phút, sau đó tiến hành chắt lấy rồi đem pha loãng cho bé tắm. Nước tắm này sẽ giúp da bé mịn màng, sạch sẽ, mát mẻ và loại bỏ nhanh tình trạng mụn nhọt, rôm sảy đấy nhé!

6. Cỏ mần trầu

Ở một số nơi thì các mẹ, các bà còn dùng cỏ mần trầu tắm cho trẻ sơ sinh. Đây vốn chỉ là một loại cỏ mọc dại ven đường, bờ ruộng nhưng công dụng của nó thì lại có rất nhiều.

Cỏ mần trầu dùng để nấu nước gội đầu, được y học cổ truyền sử dụng để chữa nhiều bệnh thường gặp và nó cũng là một trong các loại lá tắm cho trẻ sơ sinh lành tính. Cỏ mần trầu có khả năng sát khuẩn, sát trùng giúp trị ngứa ngáy, rôm sảy, mụn nhọt trên làn da của bé.

Cỏ mần trầu không chỉ là cỏ dại mà còn là lá tắm rất tốt cho trẻ!

Mẹ chỉ cần lấy cây cỏ mần trầu về, rửa sạch, đem nấu với nước rồi pha loãng cho bé tắm là được. Cỏ mần trầu rất lành tính và không gây ra tác dụng phụ nên mẹ có thể an tâm sử dụng.

Có thể nói, dân gian có rất nhiều loại lá tốt, có thể sử dụng làm lá tắm cho bé. Tuy nhiên, các mẹ cần phải tìm hiểu kỹ, chọn đúng loại lá, rửa sạch lá thì mới dùng để nấu nước tắm cho bé nhé!

Những điều cần chú ý khi tắm cho trẻ sơ sinh bằng nước lá

Sử dụng các loại lá tắm cho trẻ sơ sinh là tốt, tuy nhiên để đảm bảo an toàn, không gây ra những tác dụng phụ ngoài ý muốn thì cha mẹ, người chăm sóc bé cần phải lưu ý những vấn đề sau:

- Dù là loại lá gì cũng cần phải rửa thật sạch để loại trừ bụi bẩn và trứng côn trùng. Nên ngâm với nước muối loãng và rửa lại sạch trước khi đun sôi. Dù là rau trồng trong vườn nhà cũng nên áp dụng cách này, vì làn da của bé vốn rất mỏng manh.

Các loại lá nên được ngâm muối và rửa sạch trước khi nấu nước tắm cho bé!

- Các loại lá cây nên chọn từ nguồn gốc uy tín. Nhận biết đúng các loại lá, tránh nhầm lẫn các loại lá có hình dáng và màu sắc tương đồng, có thể gây ra tác dụng khác hoặc có chữa chất độc hại không mong muốn.

- Các loại lá đều nên được đun sôi, để nguội, lọc bỏ hết bã rồi mới lấy nước đem tắm cho bé để đảm bảo an toàn. Riêng kinh giới, tía tô thì có thể nấu chín hoặc giã lá tươi vắt lấy nước cốt rồi tắm luôn. Nếu đun thì không nên đun sôi quá kỹ sẽ làm mất đi lượng tinh dầu tốt vốn có của lá.

- Quy trình tắm tốt nhất đó là: Tắm tráng cho bé trước để loại bỏ bã nhờn và bụi bẩn trên da, sau đó là tắm cho bé bằng nước lá và cuối cùng tắm lại cho trẻ bằng nước ấm sạch để loại bỏ bột, lá, cặn có thể đọng lại trên da. Tránh để nước lá rơi vào mắt, vào tai, vào miệng bé. Thời gian tắm cho bé sơ sinh không nên quá lâu, chỉ nên dao động từ 5-7 phút thôi mẹ nhé.

Trên đây là tất tần tật các loại lá tắm cho trẻ sơ sinh thường được sử dụng và cách tắm đảm bảo hiệu quả và an toàn cho bé. Hy vọng với những thông tin mới được chia sẻ trên đây, sẽ phần nào giúp các mẹ tìm được phương pháp lành tình, giúp trị ngứa, rôm sẩy cho bé yêu nhé! Tuy nhiên, để đảm bảo sự an toàn tuyệt đối, mẹ vẫn nên tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi dùng lá tắm cho bé nhé!