Rốn là một bộ phận đóng vai trò quan trọng trong việc mang các chất dinh dưỡng truyền từ từ mẹ sang con. Đến khi được sinh ra, rốn của bé sơ sinh vẫn chưa rụng hoàn toàn và chưa hoàn thiện nên cần phải được chăm sóc kỹ lưỡng để cuống rốn có thể rụng một cách tự nhiên mà không có bất kỳ biến chứng nào.

Nếu trẻ sơ sinh bị chảy máu rốn , rốn bị rỉ máu kèm mủ có mùi hôi, rốn sau khi rụng lâu lành thì đây là điều đáng lo ngại.

- Khi bé được tắm hoặc vệ sinh rốn, người tắm đã cọ xát quá mạnh khiến phần rốn của trẻ bị tổn thương. Đối với trường hợp này, đa phần thường dẫn đến tình trạng rốn trẻ sơ sinh bị chảy máu sau khi rụng.

Tuy nhiên, trong một vài trường hợp, rốn của trẻ có thể bị chảy máu hoặc rốn trẻ đã rụng nhưng vẫn rỉ máu, dưới đây có thể là nguyên nhân con bạn bị như thế:

Khi bé được tắm hoặc vệ sinh rốn, người tắm đã cọ xát quá mạnh khiến phần rốn của trẻ bị tổn thương

- Người chăm sóc bé khi băng rốn cho bé sử dụng loại băng gạc bị ẩm ướt tạo điều kiện để vi khuẩn, vi rút xâm nhập vào rốn, tấn công làm rốn nhiễm trùng và chảy máu.

- Bác sĩ khi cắt dây rốn không cẩn thận làm phần cuống rốn vẫn còn là vết thương hở nên dễ khiến vi khuẩn tấn công, nấm, côn trùng có thể xâm nhập và gây chảy máu rốn. Trong trường hợp này, rốn trẻ sơ sinh khi bị chảy máu thường có mùi hôi, thậm chí là kèm mủ.

- Khi rốn đã rụng, quá trình bong tróc vảy để liền sẹo cũng có thể làm rỉ máu ở rốn, sau đó sẽ tự hết.

2. Rốn trẻ sơ sinh bị chảy máu có mùi hôi thì phải làm sao?

Như đã nói, có nhiều nguyên nhân khiến rốn trẻ bị chảy máu. Trong trường hợp rốn trẻ chỉ chảy máu một chút do bong tróc vảy, các mẹ có thể xử lý bằng cách cầm máu ngay, điều này không có gì đáng lo ngại. Tuy nhiên, trong một vài trường hợp mẹ cần lưu ý:

Trong trường hợp rốn trẻ chỉ chảy máu một chút do bong tróc vảy thì không có gì đáng lo ngại

- Nếu rốn trẻ sơ sinh khi chảy máu có mùi hôi hoặc tình trạng rỉ máu vẫn kéo dài thì các mẹ không nên chủ quan vì có thể phần vết thương đã tạo mủ, có thể bị nhiễm trùng, ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của các bé. Trường hợp này cần được xử lý ngay nếu không có thể dẫn đến nhiễm trùng máu, gây nguy hiểm đến tính mạng của trẻ.

- Còn nếu rốn trẻ sơ sinh bị chảy máu kèm theo các triệu chứng bất thường như: bỏ bú, quấy khóc, sốt, rốn chảy mủ có mùi tanh hôi khó chịu thì các mẹ phải đưa bé ngay đến các cơ sở y tế để thăm khám.

3. Cần làm gì khi rốn trẻ sơ sinh bị chảy máu?

Việc cần thiết khi chăm sóc rốn cho trẻ sơ sinh là giữ cho dây rốn luôn trong tình trạng khô sạch cho đến khi chúng có thể tự rụng, dù rốn của con bạn có bị chảy máu hay không. Trong bộ phận dây rốn không có các dây thần kinh nên các bé sẽ không cảm thấy bị đau hoặc khó chịu khi bộ phận này bị rớt ra hoặc khi các mẹ làm sạch nó.

Việc cần thiết khi chăm sóc rốn cho trẻ sơ sinh là giữ cho dây rốn luôn trong tình trạng khô sạch cho đến khi chúng có thể tự rụng

Vì thế, trong trường hợp dây rốn của trẻ sơ sinh bị chảy máu hoặc trẻ đã rụng rốn nhưng vẫn rỉ máu thì bố mẹ cần bình tĩnh. Nếu máu chỉ chảy một chút sau vài phút thì ngừng lại thì các mẹ có thể xử lý theo các bước sau:

- Đầu tiên, các mẹ cần lấy loại tăm bông sạch đã vô trùng thấm khô vào phần rốn bị rỉ máu ở trẻ. Nên chú ý, da của trẻ sơ sinh thường rất nhạy cảm nên khi thực hiện cần phải thật nhẹ nhàng, chậm rãi, tránh làm đau bé cũng như làm cho vết thương trở nên nghiêm trọng hơn.

- Các mẹ hãy nhớ giữ kỹ cho vùng rốn và vùng da xung quanh rốn luôn trong tình trạng khô thoáng, sạch sẽ để tránh bị nhiễm vi khuẩn thêm.

- Nếu rốn bị bẩn hoặc mùa hè nóng ẩm ra nhiều mồ hôi, hãy lau rốn thật sạch bằng khăn hoặc bông gòn, tốt nhất là nên sử dụng nước ấm.

Các mẹ hãy nhớ giữ kỹ cho vùng rốn và vùng da xung quanh rốn luôn trong tình trạng khô thoáng

- Thay tã cho trẻ thường xuyên để phần nước tiểu hoặc phân không dính vào rốn.

- Không tự ý dùng tay cạy hay cố kéo giật các mảng vảy đang bám ở rốn của bé mà hãy để chúng tự bong.

- Mỗi ngày chỉ vệ sinh rốn từ 1-2 lần là đủ, không nên vệ sinh quá nhiều lần.

- Mẹ nên tháo băng rốn sau khoảng 2-3 ngày và băng vừa, không cần bịt kín..

- Khi tắm không nên để nước ngấm vào khu vực xung quanh rốn.

- Không dùng sữa tắm, dầu thơm trong thời gian này lên vùng rốn bé vì da bé rất nhạy cảm, dễ bị kích ứng làm vết thương lâu lành hơn.

Nếu bạn chắc chắn rằng đã thực hiện những cách xử lý như trên nhưng rốn trẻ sơ sinh vẫn chảy máu kéo dài hoặc chảy máu nhiều hơn, bố mẹ cần đưa bé đi khám bác sĩ để có hướng điều trị phù hợp.

4. Cách chăm sóc rốn sau khi rụng để tránh bé sơ sinh bị chảy máu rốn

Tương tự như giai đoạn rốn chưa rụng, quá trình chăm sóc rốn sau khi rụng cũng cần hết sức cẩn thận và tuân thủ khoa học. Theo đó, các mẹ hãy thực hiện theo các bước sau:

+ Giữ cuống rốn luôn sạch

Bạn cần vệ sinh cuống rốn ít nhất 1 lần trong ngày cho sạch sẽ bằng cách dùng vải sạch hoặc gạc bông y tế đã thấm ướt với nước sạch và vắt ráo. Từ từ nhẹ nhàng lau vùng gốc rốn để loại bỏ các chất bẩn quanh lỗ rốn. Các mẹ cần lưu ý, không sử dụng thêm bất kỳ một loại xà phòng hoặc chất tẩy rửa nào khác vì có thể gây kích ứng trên da trẻ sơ sinh.

+ Giữ cuống rốn luôn khô

Các mẹ nên nhớ rốn của trẻ sơ sinh sau khi rụng cần được thoáng nhất có thể, vì không khí sẽ giúp giữ cho rốn khô thoáng. Nhiều mẹ vì quá lo lắng nên thường xuyên dùng băng băng kín vùng rốn lại, điều này vô tình làm cho vết thương trở lên lâu lành hơn.

+ Chú ý tắm cho trẻ sơ sinh

Việc tắm rửa, lau chùi sạch sẽ giúp vết thương lành tự nhiên một cách hiệu quả hơn

Rốn của bé sau khi đã rụng bạn có thể tắm cho bé một cách thoải mái, lúc này các mẹ không cần phải sợ nước vô tình rơi vào rốn. Việc tắm rửa, lau chùi sạch sẽ giúp vết thương lành tự nhiên một cách hiệu quả hơn. Nhưng các mẹ cần chú ý không cho rốn tiếp xúc quá lâu với nước, khi tắm xong cần lau thật khô rốn cho bé.

+ Cẩn thận khi thay đổi tã

Đa phần với các loại tã, từ tã dán cho đến tã quần sau khi mặc đều sẽ kéo đến phần eo của bé. Do đó, để tốt nhất, bạn cần gấp phần trước của tã xuống thấp hơn hoặc kéo nới lỏng phần eo để tránh tã bị cọ xát hoặc nước tiểu có thể làm ướt rốn của trẻ.

Nên thường xuyên quan sát trẻ để phát hiện những bất thường có thể xảy ra với bé để sớm xử lý kịp thời

+ Chọn trang phục phù hợp

Khi rốn của bé vẫn chưa lành hẳn thì mẹ nên chọn mặc cho bé những bộ quần áo rộng rãi, thoải mái, thoáng mát. Tránh việc mặc quần áo chật, bó sát, nên tránh xa các dạng bodysuit vì chúng sẽ khiến cơ thể bé khó chịu, ngọ nguậy ảnh hưởng trực tiếp đến rốn.

+ Hãy để cuống rốn rơi tự nhiên

Cuống rốn sẽ rụng sau khi khô do đó các chị em không nên vì bất cứ lý do gì mà tự ý bứt gốc rốn của các bé ra. Hành động này sẽ vô tình gây tổn thương thêm đến vùng rốn như chảy máu và làm tăng nguy cơ nhiễm trùng ở trẻ sơ sinh.

Để cuống rốn rơi tự nhiên

Việc chăm sóc và vệ sinh rốn cho trẻ sẽ không quá phức tạp, các mẹ chỉ cần thực hiện theo những bước trên để tránh việc trẻ sơ sinh bị chảy máu rốn ngoài ý muốn. Các mẹ cũng nên thường xuyên quan sát trẻ để phát hiện những bất thường có thể xảy ra với bé để sớm xử lý kịp thời.