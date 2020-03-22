Vàng da là căn bệnh thường gặp ở trẻ sơ sinh, tùy vào thể trạng của mỗi bé mà tình trạng bệnh sẽ khác nhau. Dưới đây là một số mẹo dân gian chữa vàng da ở trẻ sơ sinh hiệu quả được nhiều mẹ áp dụng, các mẹ có thể tham khảo để có thể cải thiện được tình trạng vàng da cho bé nhanh chóng.

Thông thường người lớn hiếm hoặc không mắc bệnh vàng da là do tế bào gan hoạt động tốt và mạnh khỏe. Trẻ khi mới được sinh ra, gan hoạt động chưa tốt, do vậy lượng bilirubin sẽ không được đào thải ra ngoài mà tích tụ trong máu gây nên bệnh vàng da và tròng trắng mắt.

Vàng da là bệnh phổ biến, tuy nhiên không phải bất kỳ trẻ sơ sinh nào sinh ra cũng mắc phải bệnh vàng da. Trong cơ thể người lớn và trẻ nhỏ, khi các tế bào máu mới được hình thành thì tế bào máu cũ sẽ bị phá hủy và sẽ sản sinh ra chất bilirubin. Chất bilirubin này sẽ đến gan và được đào thải ra ngoài.

Chất bilirubin tích tụ gây nên tình trạng vàng da - Ảnh minh họa: Internet

Trẻ sơ sinh bị vàng da có nguy hiểm không?

Khi lượng bilirubin trong máu tích tụ cao có thể làm cho trẻ sơ sinh cảm thấy chóng mắt và buồn ngủ nhiều hơn. Ngoài ra, các chất này nếu ở trong gan sẽ dẫn đến các bệnh liên quan đến thính giác và tổn thương não.

Nhiều mẹ lo lắng không biết vàng da ở trẻ sơ sinh bao lâu thì hết? Theo các bác sĩ chuyên gia, vàng da sinh lý thường sẽ hết sau 10 ngày đối với trẻ sinh đủ tháng và 14 ngày đối với trẻ sơ sinh thiếu tháng. Một số trường hợp bé có thể bị vàng da do sữa mẹ, tuy không ảnh hưởng đến sức khỏe nhưng thời gian bị sẽ kéo dài hơn.

Vàng da còn có thể là triệu chứng của bệnh gan - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, vàng da còn có thể là triệu chứng của bệnh gan, vì vậy khi bé gặp phải tình trạng này các mẹ cần đưa con đi khám bác sĩ để có biện pháp điều trị nhanh chóng.

Một số mẹo dân gian chữa vàng da ở trẻ sơ sinh

Để có thể cải thiện tình trạng vàng da cho bé, mẹ có thể áp dụng một số cách trị vàng da ở trẻ sơ sinh tại nhà dưới đây:

Cho trẻ sơ sinh uống nhiều nước

Cung cấp đủ nước cho bé là điều vô cùng cần thiết. Bệnh vàng da thường sẽ làm cho cơ thể của bé mất nước. Đối với các trường hợp bé bị vàng da nhẹ, mẹ nên cho bé uống nhiều nước hơn mỗi ngày sẽ giúp cải thiện tình trạng vàng da hiệu quả.

Cho bé uống đủ nước giúp cải thiện vàng da hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Nước ép lúa mì

Lúa mì là một trong những thực phẩm giúp loại bỏ độc tố ra khỏi cơ thể hiệu quả. Mẹ có thể cho một vài giọt nước ép lúa mì vào thức ăn cho bé. Ngoài ra khi cho bé bú, mẹ có thể uống nước ép lúa mì để bé sẽ nhận được những dưỡng chất trong lúa mì từ sữa mẹ.

Uống nước ép lúa mì rất tốt cho bé trong quá trình đào thải độc tố - Ảnh minh họa: Internet

Dùng sữa mẹ chữa vàng da

Cho bé bú sữa mẹ là một phương pháp đem lại hiệu quả cao trong việc cải thiện bệnh vàng da ở trẻ sơ sinh. Trong sữa mẹ chứa nhiều chất dinh dưỡng thiết yếu giúp bé phát triển một cách toàn diện. Cho trẻ bú mẹ đều đặn là cách tự nhiên giúp đào thải lượng bilirubin dư thừa ra ngoài cơ thể.

Sữa mẹ chứa nhiều chất dinh dưỡng giúp cải thiện vàng da cho bé - Ảnh minh họa: Internet

Nếu trường hợp mẹ không đủ sữa thì có thể thay thế bằng loại sữa đặc biệt dành cho trẻ. Tùy vào lượng bilirubin trong cơ thể bé mà mẹ sẽ được chỉ định cho trẻ uống sữa bột có thành phần tương tự sữa mẹ với khoảng thời gian nhất định. Sau khi tình trạng vàng da của bé được cải thiện thì có thể có bé uống sữa mẹ như bình thường

Cho bé tắm nắng

Mẹ nên lưu ý cho bé tắm nắng đúng cách và đủ giờ. Sáng sớm và xế chiều là thời gian tốt vì khi đó ánh nắng dịu và ấm rất tốt cho bệnh lý vàng da ở trẻ. Tắm nắng không thể chữa khỏi bệnh vàng ở trẻ nhưng sẽ là yếu tố quan trọng giúp ngăn chặn tình trạng vàng da kéo dài và diễn biến xấu.

Cỏ mần trầu

Trong dân gian có rất nhiều loại lá giúp chữa vàng da ở trẻ sơ sinh, nhiều mẹ thắc mắc không biết trẻ bị vàng da tắm lá gì sẽ giúp cải thiện vàng da hiệu quả. Cỏ mần trầu là một trong những loại lá tắm chữa vàng da cho trẻ sơ sinh hiệu quả được nhiều mẹ áp dụng. Mẹ lấy khoảng 60g cỏ mần trầu sắc lấy nước cho bé uống hoặc lấy nước tắm. Để tăng hiệu quả, mẹ có thể tìm cây tổ kén đực khoảng 30g để sắc nước cùng sẽ giúp cải thiện tình trạng vàng da hiệu quả.

Cho bé tắm cỏ mần trầu giúp giảm tình trạng vàng da - Ảnh minh họa: Internet

Trẻ sơ sinh bị vàng da mẹ nên ăn gì?

Nếu bé bị vàng da kéo dài, ngoài tuân thủ theo những hướng dẫn điều trị của bác sĩ, thì chế độ dinh dưỡng của mẹ sau sinh cũng phải được đảm bảo để cung cấp đầy đủ dưỡng chất cho bé.

Các bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng sẽ giúp tăng cường sức khỏe và phòng bệnh vàng da ở trẻ hiệu quả.

Như vậy, vàng da là bệnh phổ biến thường gặp ở trẻ sơ sinh, tuy không quá nguy hiểm nhưng mẹ cần lưu ý tình trạng bệnh ở trẻ để có cách điều trị kịp thời. Trên là một số mẹo dân gian chữa vàng da ở trẻ sơ sinh được nhiều mẹ áp dụng, tuy nhiên để đảm bảo sức khỏe cho bé, mẹ nên đưa bé đến gặp bác sĩ để có được những lời khuyên bổ ích và phương pháp điều trị bệnh tốt nhất.