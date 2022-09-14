Cực nguy hiểm khi sốt xuất huyết tái phát làm tăng nguy cơ biến chứng lên đến 50%

Sức khỏe 14/09/2022 08:10

Tiến sĩ Nihar Parekh, Bác sĩ Nhi khoa nổi tiếng tại Ấn Độ cho biết, sốt xuất huyết tái phát làm tăng nguy cơ biến chứng lên 50% và khuyến cáo nên thực hiện ba xét nghiệm quan trọng để xác định mức độ nghiêm trọng và cường độ của nhiễm trùng.

Chuyên gia đã lên Instagram để chia sẻ các xét nghiệm quan trọng về bệnh sốt xuất huyết và các triệu chứng cần chú ý.

Ngoài NS1, chuyên gia cho biết cũng nên kiểm tra nồng độ IgG và IgM để tìm bệnh sốt xuất huyết.

Cực nguy hiểm khi sốt xuất huyết tái phát làm tăng nguy cơ biến chứng lên đến 50% - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Về tầm quan trọng của các xét nghiệm này, chuyên gia giải thích: Trong khi NS1 là xét nghiệm sốt xuất huyết phổ biến cho biết liệu cá nhân có bị nhiễm vi rút hay không, mức độ IgG và IgM thực sự giải mã mức độ nghiêm trọng của bệnh.

Thử nghiệm NS1 phát hiện protein không cấu trúc NS1 của vi rút sốt xuất huyết. Trong quá trình nhiễm trùng, protein này được tiết vào máu. Protein này có thể được phát hiện trong 7 ngày đầu tiên của nhiễm trùng.

IgM hoặc globulin miễn dịch M được giải phóng vào máu trong quá trình nhiễm trùng. "Khi hệ thống miễn dịch chống lại sự lây nhiễm, các kháng thể IgM chống lại vi rút sốt xuất huyết có thể được phát hiện bắt đầu từ 4-5 ngày sau khi xuất hiện các triệu chứng và có thể phát hiện một cách đáng tin cậy trong khoảng 12 tuần"

Tại sao xét nghiệm kháng thể IgG lại quan trọng?

Cực nguy hiểm khi sốt xuất huyết tái phát làm tăng nguy cơ biến chứng lên đến 50% - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Xét nghiệm IgG dương tính có nghĩa là người đó đã bị nhiễm vi rút sốt xuất huyết trước đó và đã bị nhiễm lại. "Sau khi khỏi bệnh sốt xuất huyết, bạn có khả năng miễn dịch lâu dài đối với loại vi rút đã nhiễm bệnh nhưng không phải đối với ba loại vi rút sốt xuất huyết khác. Điều này có nghĩa là bạn có thể bị nhiễm lại trong tương lai bởi một trong những ba loại vi rút khác. Nguy cơ phát triển bệnh sốt xuất huyết nghiêm trọng của bạn sẽ tăng lên nếu bạn bị sốt xuất huyết lần thứ hai, thứ ba hoặc thứ tư", các chuyên gia tại MayoClinic cho biết.

Bệnh sốt xuất huyết do muỗi Aedes aegypti gây ra thông qua việc truyền virus Dengue hoặc DENV. Bốn loại vi rút sốt xuất huyết khác nhau là: (DENV-1, DENV-2, DENV-3 và DENV-4. Chúng thuộc họ Flaviviridae.

Phục hồi sau nhiễm trùng chỉ có thể cung cấp khả năng miễn dịch đối với loại vi rút đó. Miễn dịch chéo không gặp trong các trường hợp sốt xuất huyết. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết: "Miễn dịch chéo với các typ huyết thanh khác sau khi hồi phục chỉ là một phần và tạm thời. Các nhiễm trùng tiếp theo (nhiễm trùng thứ phát) bởi các typ huyết thanh khác làm tăng nguy cơ phát triển bệnh sốt xuất huyết nặng".

Tiến sĩ Parekh cho biết xét nghiệm kháng thể IgG sẽ xác định xem đây là đợt sốt xuất huyết thứ hai, thứ ba hay thứ tư, mặc dù những đợt trước đó nhẹ và chưa được chẩn đoán, bác sĩ Parekh nhấn mạnh tầm quan trọng của xét nghiệm.

Các triệu chứng thường gặp của bệnh sốt xuất huyết

Cực nguy hiểm khi sốt xuất huyết tái phát làm tăng nguy cơ biến chứng lên đến 50% - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Các triệu chứng thường gặp của bệnh sốt xuất huyết là sốt từ 3-5 ngày, nhức đầu, đau mình mẩy, mẩn ngứa khắp người, đau sau mắt.

Các triệu chứng của bệnh sốt xuất huyết vẫn tồn tại trong khoảng một tuần. Hầu hết mọi người hồi phục sau một tuần kể từ khi nhiễm trùng.

Trong một thông điệp đặc biệt gửi đến các bậc cha mẹ, bác sĩ Parekh khuyên họ không nên hoảng sợ nếu kết quả xét nghiệm máu dương tính với bệnh sốt xuất huyết. "Một báo cáo dương tính với bệnh sốt xuất huyết không có nghĩa là con bạn cần nhập viện, đừng hoảng sợ".

Tình trạng sốt xuất huyết

Cực nguy hiểm khi sốt xuất huyết tái phát làm tăng nguy cơ biến chứng lên đến 50% - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

WHO cho biết: "Tỷ lệ mắc bệnh sốt xuất huyết trên toàn cầu đã gia tăng đáng kể với khoảng một nửa dân số thế giới đang có nguy cơ mắc bệnh. Mặc dù ước tính có khoảng 100-400 triệu ca nhiễm trùng xảy ra mỗi năm, hơn 80% nói chung là nhẹ và không có triệu chứng".

Theo Times of India

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