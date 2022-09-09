Cứ ngỡ chỉ là "ngọc nữ" bên bàn tiệc, rượu vang đỏ còn có thể có tác dụng tuyệt vời này với mỡ thừa của bạn

Các lời khuyên có thể phù hợp với tất cả chúng ta, nhưng bỏ rượu để giảm cân không phải lúc nào cũng đúng. Theo các nhà nghiên cứu, uống rượu vang đỏ điều độ thực sự có thể giúp bạn trong hành trình giảm cân.

Nghiên cứu này được thực hiện trên chuột. Các nhà nghiên cứu đã tăng cường chế độ ăn uống của chúng chỉ với một chút resveratrol. Họ phát hiện ra rằng resveratrol phát triển nhiều hơn một chút chất béo màu be ở chuột.

Theo các nhà nghiên cứu, uống hai ly rượu vang đỏ có thể giúp bạn giảm cân. Các nghiên cứu được thực hiện tại Đại học Bang Washington và Trường Y Harvard và tuyên bố rằng một polyphenol được gọi là 'resveratrol', có trong rượu vang đỏ, giúp giảm cân. Polyphenol chuyển đổi chất béo trắng, là những tế bào lớn hơn có chức năng lưu trữ năng lượng và nở ra khi chúng ta tăng cân, thành chất béo màu be chống béo phì và chất béo này dễ giảm hơn nhiều.

Một nghiên cứu khác được thực hiện tại Harvard, nghiên cứu trên 20.000 phụ nữ. Nó tiết lộ rằng những phụ nữ uống rượu vang giảm 70% nguy cơ phát triển bệnh béo phì. Họ cũng phát hiện ra rằng uống rượu vang ban đầu làm chậm quá trình tăng cân ở phụ nữ.

Các lợi ích khác của rượu vang đỏ

Một số lợi ích khác của việc uống rượu vang đỏ là:

Theo các chuyên gia sức khỏe, uống rượu vang đỏ rất tốt cho sức khỏe của chúng ta. Một số nghiên cứu cũng chỉ ra rằng uống rượu vang với số lượng nhỏ đến vừa phải có thể giúp giảm nguy cơ mắc một số loại bệnh tim.

Rượu vang đỏ cũng có thể giúp giảm nguy cơ đột quỵ và tử vong sớm. Điều này là do uống một lượng nhỏ rượu vang đỏ giúp giữ lại cholesterol HDL "tốt" trong máu.

Nó cũng làm giảm nguy cơ mắc một số loại ung thư, bao gồm ung thư ruột kết, tế bào đáy, buồng trứng và tuyến tiền liệt.

Ảnh minh họa: Internet

Các chuyên gia y tế cũng nói rằng uống 1-3 ly rượu vang mỗi ngày cũng có liên quan đến việc giảm nguy cơ mất trí nhớ và bệnh Alzheimer.

Người ta cũng tin rằng uống rượu vang đỏ vừa phải có thể làm giảm nguy cơ phát triển bệnh tiểu đường loại 2, đặc biệt là ở phụ nữ.

Một nghiên cứu khác được thực hiện trên người trung niên và cao tuổi cho thấy những người uống 2-7 ly rượu vang mỗi tuần ít có nguy cơ bị trầm cảm hơn.

Bạn nên lưu ý điều gì?

Nếu bạn muốn có lợi ích tối đa, bạn phải uống rượu có chừng mực. Tham khảo ý kiến ​​của bác sĩ để biết bạn nên uống hay tránh uống rượu vang đỏ vì nó có thể phụ thuộc vào sức khỏe của bạn.

Tuy nhiên các quan điểm được trình bày ở trên sẽ này không nên được coi là sự thay thế cho lời khuyên của bác sĩ. Vui lòng tham khảo ý kiến ​​bác sĩ điều trị để biết thêm chi tiết nếu bạn có bất kỳ triệu chứng sức khỏe nào.

Theo Femina