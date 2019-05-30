CHONDRO SUPPORT – Sản phẩm hỗ trợ sụn khớp của người Nhật

Tại đất nước có tuổi thọ trung bình cao nhất Thế giới – Nhật Bản thì không hiếm gặp hình ảnh các cụ già lớn tuổi ưa thích các hoạt động vận động ngoài trời như tập thể dục, đi bộ, leo núi. Với chế độ dinh dưỡng khoa học, lối sống lành mạnh và tinh thần kiên cường chống chọi lại lão hóa là bí quyết để khỏe mạnh và sống lâu.

Người cao tuổi tại Nhật có sức khỏe và sự dẻo dai đáng nể phục

Các sản phẩm chăm sóc, bảo vệ sức khỏe do các công ty Nhật Bản sản xuất luôn được người dân trong nước tin dùng và có uy tín cao trên Thế giới. Đối với dòng hỗ trợ sụn khớp, người tiêu dùng xứ sở anh đào lại rất ưa thích các sản phẩm chứa hoạt chất Chondroitin Sulfate – chất căn bản cấu tạo nên sụn khớp và chiếm từ 10 đến 40% khối lượng sụn khô, sản phẩm sẽ giúp giảm viêm đau khớp, tái tạo mô sụn và dịch khớp.

Cấu tạo mô sụn với rất nhiều sợi Chondroitin Sulfate giúp giữ nước và độ đàn hồi cho sụn khớp khỏe mạnh

Hiện nay, Zeria được coi là tập đoàn dược phẩm Nhật Bản hàng đầu và lâu đời trong lĩnh vực nghiên cứu và sản xuất các sản phẩm dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng từ Chondroitin Sulfate. Một trong những sản phẩm nổi tiếng của Zeria không thể không nhắc tới sản phẩm hỗ trợ sụn khớp – CHONDRO SUPPORT. Với hàm lượng Chondroitin sulfate cao sản phẩm sẽ giúp giảm các chứng viêm đau khớp, tái tạo mô sụn và dịch khớp.

Sản phẩm Chondro Support hiện đang được phân phối chính hãng bởi công ty cổ phần dược phẩm 3/2 – FT Pharma và có bán tại các hệ thống nhà thuốc Pharmacity, Phano, An Khang trên toàn quốc. Ngoài ra để được tư vấn trực tiếp và đặt hàng online khách hàng có thể truy cập website https://zeria.vn/ để biết thêm chi tiết.

CHONDRO SUPPORT – SỐNG KHỎE NHƯ NGƯỜI NHẬT

Bài kiểm tra sức khỏe đơn giản giúp bạn biết được mình có đang bị lão hóa quá nhanh Theo các nhà khoa học, tốc độ lão hóa ở người phụ thuộc vào các yếu tố bên ngoài, chỉ có 20% được xác định là do di truyền. Dưới đây là bài kiểm tra sức khỏe mà bạn có thể làm ngay tại nhà để biết tốc độ lão hóa của cơ thể mình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chondro-support-san-pham-ho-tro-sun-khop-cua-nguoi-nhat-326522.html