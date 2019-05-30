CHONDRO SUPPORT – Sản phẩm hỗ trợ sụn khớp của người Nhật

Tại đất nước có tuổi thọ trung bình cao nhất Thế giới – Nhật Bản thì không hiếm gặp hình ảnh các cụ già lớn tuổi ưa thích các hoạt động vận động ngoài trời như tập thể dục, đi bộ, leo núi. Với chế độ dinh dưỡng khoa học, lối sống lành mạnh và tinh thần kiên cường chống chọi lại lão hóa là bí quyết để khỏe mạnh và sống lâu.
- Không nấu chín 6 loại rau củ này, bạn đang làm hại cả gia đình
- Không cần dùng thuốc, 8 cách tự nhiên này giúp hạ huyết áp trong vòng 10 phút
Các sản phẩm chăm sóc, bảo vệ sức khỏe do các công ty Nhật Bản sản xuất luôn được người dân trong nước tin dùng và có uy tín cao trên Thế giới. Đối với dòng hỗ trợ sụn khớp, người tiêu dùng xứ sở anh đào lại rất ưa thích các sản phẩm chứa hoạt chất Chondroitin Sulfate – chất căn bản cấu tạo nên sụn khớp và chiếm từ 10 đến 40% khối lượng sụn khô, sản phẩm sẽ giúp giảm viêm đau khớp, tái tạo mô sụn và dịch khớp.
Hiện nay, Zeria được coi là tập đoàn dược phẩm Nhật Bản hàng đầu và lâu đời trong lĩnh vực nghiên cứu và sản xuất các sản phẩm dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng từ Chondroitin Sulfate. Một trong những sản phẩm nổi tiếng của Zeria không thể không nhắc tới sản phẩm hỗ trợ sụn khớp – CHONDRO SUPPORT. Với hàm lượng Chondroitin sulfate cao sản phẩm sẽ giúp giảm các chứng viêm đau khớp, tái tạo mô sụn và dịch khớp.
Sản phẩm Chondro Support hiện đang được phân phối chính hãng bởi công ty cổ phần dược phẩm 3/2 – FT Pharma và có bán tại các hệ thống nhà thuốc Pharmacity, Phano, An Khang trên toàn quốc. Ngoài ra để được tư vấn trực tiếp và đặt hàng online khách hàng có thể truy cập website https://zeria.vn/ để biết thêm chi tiết.
CHONDRO SUPPORT – SỐNG KHỎE NHƯ NGƯỜI NHẬT