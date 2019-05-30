CHONDRO SUPPORT – Sản phẩm hỗ trợ sụn khớp của người Nhật

Sức khỏe 30/05/2019 11:51

Tại đất nước có tuổi thọ trung bình cao nhất Thế giới – Nhật Bản thì không hiếm gặp hình ảnh các cụ già lớn tuổi ưa thích các hoạt động vận động ngoài trời như tập thể dục, đi bộ, leo núi. Với chế độ dinh dưỡng khoa học, lối sống lành mạnh và tinh thần kiên cường chống chọi lại lão hóa là bí quyết để khỏe mạnh và sống lâu.

CHONDRO SUPPORT – Sản phẩm hỗ trợ sụn khớp của người Nhật - Ảnh 1

Người cao tuổi tại Nhật có sức khỏe và sự dẻo dai đáng nể phục

Các sản phẩm chăm sóc, bảo vệ sức khỏe do các công ty Nhật Bản sản xuất luôn được người dân trong nước tin dùng và có uy tín cao trên Thế giới. Đối với dòng hỗ trợ sụn khớp, người tiêu dùng xứ sở anh đào lại rất ưa thích các sản phẩm chứa hoạt chất Chondroitin Sulfate – chất căn bản cấu tạo nên sụn khớp và chiếm từ 10 đến 40% khối lượng sụn khô, sản phẩm sẽ giúp giảm viêm đau khớp, tái tạo mô sụn và dịch khớp.

CHONDRO SUPPORT – Sản phẩm hỗ trợ sụn khớp của người Nhật - Ảnh 2

Cấu tạo mô sụn với rất nhiều sợi Chondroitin Sulfate giúp giữ nước và độ đàn hồi cho sụn khớp khỏe mạnh

Hiện nay, Zeria được coi là tập đoàn dược phẩm Nhật Bản hàng đầu và lâu đời trong lĩnh vực nghiên cứu và sản xuất các sản phẩm dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng từ Chondroitin Sulfate. Một trong những sản phẩm nổi tiếng của Zeria không thể không nhắc tới sản phẩm hỗ trợ sụn khớp – CHONDRO SUPPORT. Với hàm lượng Chondroitin sulfate cao sản phẩm sẽ giúp giảm các chứng viêm đau khớp, tái tạo mô sụn và dịch khớp.

CHONDRO SUPPORT – Sản phẩm hỗ trợ sụn khớp của người Nhật - Ảnh 3

Sản phẩm Chondro Support hiện đang được phân phối chính hãng bởi công ty cổ phần dược phẩm 3/2 – FT Pharma và có bán tại các hệ thống nhà thuốc Pharmacity, Phano, An Khang trên toàn quốc. Ngoài ra để được tư vấn trực tiếp và đặt hàng online khách hàng có thể truy cập website https://zeria.vn/ để biết thêm chi tiết.

CHONDRO SUPPORT – SỐNG KHỎE NHƯ NGƯỜI NHẬT

Bài kiểm tra sức khỏe đơn giản giúp bạn biết được mình có đang bị lão hóa quá nhanh

Bài kiểm tra sức khỏe đơn giản giúp bạn biết được mình có đang bị lão hóa quá nhanh

Theo các nhà khoa học, tốc độ lão hóa ở người phụ thuộc vào các yếu tố bên ngoài, chỉ có 20% được xác định là do di truyền. Dưới đây là bài kiểm tra sức khỏe mà bạn có thể làm ngay tại nhà để biết tốc độ lão hóa của cơ thể mình.

Xem thêm
Từ khóa:   Sản phẩm hỗ trợ sụn khớp CHONDRO SUPPORT

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 1 giờ 23 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 3 giờ 23 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 4 giờ 23 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 5 giờ 23 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 5 giờ 53 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 6 giờ 23 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 6 giờ 53 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 23 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 7 giờ 23 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm