Chỉ một lượng nhỏ thức ăn chứa nhiều dầu mỡ, chất béo cũng khiến tôi đau bụng... Nguyên nhân là gì?

Sức khỏe 30/03/2022 06:00

Bạn có hay thắc mắc tại sao chỉ ăn một chút đồ ăn chứa dầu mỡ, chất béo lại thấy bụng bắt đầu âm ỉ đau? Đừng chủ quan vì bạn có thể đang có nguy cơ mắc các bệnh về thận và túi mật đó.

Một số người đến bệnh viện hay than phiền rằng: "Ngay cả ăn một lượng nhỏ đồ ăn có chứa dầu mỡ, chất béo cũng khiến tôi bị đau bụng!" Vậy nguyên nhân là gì?

Chỉ một lượng nhỏ thức ăn chứa nhiều dầu mỡ, chất béo cũng khiến tôi đau bụng... Nguyên nhân là gì? - Ảnh 1

Nội tiết tố tác động đến quá trình tiêu hóa
Việc tiêu hóa ở ruột non chịu ảnh hưởng của nhu động ruột và nội tiết tố. Khi thức ăn được phân hủy thành dịch vị và biến thành "dịch sữa" đến tá tràng và nhiều loại "hormone (secrettin, CCK, GIP)" cũng được tiết ra. Hormone kiểm soát sự di chuyển của lactose và dịch tiêu hóa (ví dụ như nước tụy, nước mật). 

Dịch mật cần thiết cho sự hấp thụ chất béo

Chỉ một lượng nhỏ thức ăn chứa nhiều dầu mỡ, chất béo cũng khiến tôi đau bụng... Nguyên nhân là gì? - Ảnh 2

Không giống như carbohydrate và protein, chất béo không hòa tan trong nước, vì vậy "dịch mật" rất cần thiết cho quá trình phân giải chất béo. Dịch mật tiết ra bởi gan, bao gồm nước, muối khoáng, chất nhầy và cholesterol. Dịch mật được trữ trong túi mật dọc theo ống gan, khi "dịch sữa" có chứa chất béo đi vào tá tràng và làm "co thắt túi mật", đồng thời đóng ống mật chủ, tiết vào tá tràng.

Vậy nên khi nếu đau bụng sau khi ăn thì cần đi khám và chẩn đoán xem bạn có bị viêm túi mật, sỏi thận hay khối u không. Nếu xác định túi mật có vấn đề, cần phải được điều trị nội khoa hoặc phẫu thuật cắt túi mật. Ngoài ra, nếu túi mật của bạn đã được phẫu thuật cắt bỏ, bạn có thể bị khó tiêu khi ăn thức ăn chứa chất béo. Sau khi phẫu thuật, bạn nên hạn chế đối đa việc tiêu thụ những thức ăn chứa chất béo hoặc dầu mỡ.

Theo Chosun Media

 

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Từ khóa:   viêm túi mật sức khỏe đau bụng

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