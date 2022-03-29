Mỗi ngày chỉ cần ăn thêm một phần rau, có thể giúp ích cho sức khoẻ tinh thần của bạn

Các nhà nghiên cứu từ Đại học Leeds và Đại học York đã phân tích dữ liệu từ 40.000 người Anh và kết luận rằng những thay đổi trong việc ăn trái cây và rau quả có liên quan đến những thay đổi sức khỏe tinh thần của chúng ta. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng chỉ cần ăn thêm một khẩu phần nông sản mỗi ngày, sẽ có tác dụng tương tự như đi bộ ít nhất 10 phút trong tám ngày mỗi tháng và có thể ảnh hưởng đến sức khoẻ tinh thần của chúng ta.

Mọi người đều biết rằng ăn nhiều trái cây và rau quả có thể giúp giảm béo phì và cải thiện sức khỏe thể chất. Mặc dù vậy, chúng tôi muốn khuyên các bạn rằng nếu không thích ăn rau củ quả thì cũng hãy cố gắng ăn thêm một khẩu phần rau mỗi ngày. Trong một nghiên cứu mới cho thấy chỉ cần ăn thêm một khẩu phần thực phẩm tươi sống cũng có thể giúp cải thiện sức khỏe tinh thần.

Ảnh minh họa

Đồng tác giả, Tiến sĩ Neil Ocean cho biết: “Ai cũng biết rằng ăn trái cây và rau quả có lợi cho sức khỏe.” Và ông nói thêm: “Cần có thêm nhiều nghiên cứu để chứng minh mối quan hệ nhân quả này. Kết quả nghiên cứu của chúng tôi rất rõ ràng. Những người ăn nhiều trái cây và rau quả đã báo cáo mức độ hạnh phúc về tinh thần và sự hài lòng trong cuộc sống cao hơn những người ăn ít hơn.”

Nhóm nghiên cứu đã đánh giá và theo dõi sức khỏe cùng với lượng ăn trái cây và rau củ mỗi ngày của mỗi cá nhân từ năm 2010 đến 2017. Ngoài ra, nhóm nghiên cứu còn xem xét các yếu tố khác ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần như tuổi tác, giáo dục, thu nhập, tình trạng hôn nhân, tình trạng việc làm, lối sống và tình trạng sức khỏe.

Ảnh minh họa

Hầu hết người Anh ăn ít hơn nhiều so với lượng trái cây và rau củ được khuyến cáo nên ăn mỗi ngày. Nhóm nghiên cứu đề xuất rằng những người không ăn đủ trái cây và rau củ mỗi ngày nên có nhận thức mới về lợi ích của việc ăn thực phẩm tươi và thực hiện các biện pháp bổ sung cho chế độ ăn uống lành mạnh của mình.

Tác giả nghiên cứu, Tiến sĩ Peter Howley nhấn mạnh rằng "Việc khuyến khích thói quen ăn uống tốt hơn không chỉ có lợi cho sức khỏe thể chất của bạn về lâu dài mà còn có thể cải thiện sức khỏe tinh thần của bạn trong ngắn hạn".

Nghiên cứu đã được công bố trên tạp chí Khoa học Xã hội và Y học. Tiêu đề gốc là "Rau diếp hạnh phúc: Một nghiên cứu hàng dọc của Vương Quốc Anh nói về mối quan hệ giữa việc ăn trái cây, rau quả và sự khỏe mạnh".