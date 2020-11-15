Cây bòng bong có những tác dụng gì?

Sức khỏe 15/11/2020 10:46

Cây bòng bong là cây gì? Cây bòng bong có tác dụng gì? Hãy cùng tìm hiểu về chủ đề này trong bài viết dưới đây.

Nội dung bài viết

cây bòng bong chữa bệnh gì là câu hỏi được rất nhiều người quan tâm. Cây bòng bong là một loại thảo dược được nhiều người sử dụng để hỗ trợ điều trị các bệnh liên quan đến hô hấp và sỏi thận. Đây là loại cây dễ tìm, xuất hiện ở các tỉnh phía Nam và Bắc có thể kể đến như: Bến Tre, Tiền Giang, Hậu Giang, An Giang…Vì vậy hãy cùng tìm hiểu về chủ đề cây bòng bong có tác dụng gì trong bài viết sau.

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Cây bòng bong có tác dụng gì? - Ảnh minh họa: Internet

Cây bòng bong như thế nào?

Cây bòng bong còn được biết đến với các tên gọi khác nhau như thòng bong, dương vong, hải kim sa và tên khoa học là Lyofodium japonium, thuộc họ thòng bong. Về đặc điểm nhận dạng thì bồng bông cao trung bình khoảng 5 – 7 m, cành có lông màu trắng, lá mọc đối dài khoảng 12 – 20 cm, rộng 5 – 11 cm. Còn hoa có màu tím, mọc thành chùm, quả mọng hình cầu.

Thông thường đối với bồng bông, bộ phận chủ yếu được dùng làm thuốc là lá. Các thành phần dược lý trong cây gồm: acid chlorogenic, acid neo chlorogenic, acid citric, các hợp chất flavonoid…

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Lá bòng bong mọc đối dài khoảng 12 – 20 cm, rộng 5 – 11 cm - Ảnh minh họa: Internet

Cây bòng bong có tác dụng gì?

Cây bồng bồng chữa bệnh gì là câu hỏi được rất nhiều người quan tâm. Cụ thể chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về công dụng của nó tương ứng với các bài thuốc sau:

Cây bòng bong trị sỏi thận

Khi gặp các vấn đề liên quan đến sỏi thận, tùy theo trường hợp mà bạn sẽ có những cách xử lý khác nhau.

Sỏi đường tiết niệu

Đầu tiên bạn cần chuẩn bị các nguyên liệu sau: 30g kim tiền thảo; 15g mỗi loại: bòng bong, tiên hạc thảo, hoạt thạch; 12g mỗi loại: sơn chỉ, biển súc, cù mạch; 10g hoa hòe, 9g mọc thông, 6g đại hoàng, 8g kê nội kim.

Sau đó bạn tiến hành sắc nước thuốc các loại thảo dược trên. Lưu ý đại hoàng cho vào sau cùng. Sử dụng trong ngày, cứ một thang thuốc sắc được sẽ chia 3 phần bằng nhau để uống mỗi ngày.

Sỏi do thấp nhiệt hoặc tuổi già

Bạn cần chuẩn bị các nguyên liệu như: 5g mỗi loại: bòng bong, xa tiền tử, hoàng kỳ; 12g mỗi loại: tri mẫu, thục địa, đương quy, hoàng bá, trạch tả; 9g kê nội kim, 6g cam thảo, 30g kim tiền thảo.

Sau đó tiến hành sắc thành thuốc với 500ml nước cho đến khi cô cạn còn khoảng một nửa. Chia phần thuốc thu được làm 3 để uống 3 lần trong ngày.

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Chia phần thuốc thu được làm 3 để uống 3 lần trong ngày, uống đến khi bệnh thuyên giảm - Ảnh minh họa: Internet

Người bị sỏi mật

Để thực hiện bài thuốc này vô cùng đơn giản, bạn chỉ cần chuẩn bị bòng bong, kê nội kim, uất kim theo tỷ lệ bằng nhau. Tiếp theo mang tất cả thảo dược đã chuẩn bị để sắc thành nước thuốc. Chỉ cần kiên trì uống mỗi ngày 1 thang thuốc thì sỏi sẽ nhỏ dần.

Người có sỏi sạn do thể thấp nhiệt, thận hư

Đầu tiên bạn cần chuẩn bị các nguyên liệu sau: 15g mỗi loại: bòng bong, kim tiền thảo, vương bất lưu hoành, xuyên phá thạch, ngưu hoài tất, hoàng tinh; 30g hoàng kỳ, 20g kim tiền thảo.

Sau đó đem các nguyên liệu đã chuẩn bị sắc với nước. Một thang thuốc sẽ chia thành nhiều lần để uống hết trong ngày. Lưu ý là uống khi còn ấm.

Điều trị ho

Lá cây bòng bong có thể hỗ trợ, điều trị ho hiệu quả. Đầu tiên bạn cần chuẩn bị các nguyên liệu sau: 20g lá bòng bong, 16g cam thảo đất, 30g rau khúc. Sau đó mang sơ chế sạch các nguyên liệu rồi cho vào nồi nấu với 600ml nước. Tiếp theo đun đến khi còn 1/3 lượng dung dịch ban đầu thì tắt bếp. Chia nước thuốc ấy thành 2 lần uống trong ngày.

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Lá cây bòng bong có thể hỗ trợ, điều trị ho hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Hỗ trợ điều trị hen suyễn

Đầu tiên bạn chuẩn bị các nguyên liệu sau: 20g lá bòng bong, 30g rau khúc cùng, 16g cam thảo đất. Sau đó mang đi sơ chế sạch rồi cho hết vào nồi cùng 600ml nước sắc lấy 200ml. Lượng nước thuốc thu được chia thành 2 lần uống trong ngày.

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Lượng nước thuốc thu được chia thành 2 lần uống trong ngày đối với người bị hen suyễn - Ảnh minh họa: Internet

Hỗ trợ điều trị các bệnh về phế quản

Bài thuốc này vô cùng đơn giản, bạn chỉ cần rửa sạch khoảng 10 lá bòng bong. Sau đó cho vào nồi nấu với 1 lít nước, đợi đến khi còn ½ dung dịch ban đầu thì tắt bếp. Chia ra thành nhiều lần uống trong ngày, duy trì mỗi ngày đến khi các triệu chứng thuyên giảm.

Ngoài ra, cây bòng bong còn hỗ trợ điều trị nhiều bệnh khác như: viêm đường hô hấp, khó tiêu, tiểu tiện ra máu, cổ trướng nhẹ do thấp nhiệt…

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Những điều cần lưu ý khi sử dụng lá bòng bong

Đối tượng không nên sử dụng

Không sử dụng các bài thuốc trên cho các đối tượng sau đây: phụ nữ mang thai, phụ nữ đang cho con bú, trẻ dưới 1 tuổi, những người dị ứng với các thành phần hóa học của lá bòng bong…

Liều lượng sử dụng

Bòng bong là một loại dược liệu nên khi sử dụng cần cẩn trọng, sử dụng đúng liều lượng theo hướng dẫn của thầy thuốc để tránh các tác dụng phụ không mong muốn. Đặc biệt, nếu trong quá trình sử dụng phát hiện các triệu chứng bất thường thì phải ngưng sử dụng ngay và đến cơ sở y tế gần nhất để kiểm tra.

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Không sử dụng các bài thuốc trên cho phụ nữ mang thai, đang cho con bú hoặc trẻ nhỏ - Ảnh minh họa: Internet

Mặc dù không thể phủ nhận những lợi ích tuyệt vời mà cây bòng bong mang lại. Tuy nhiên, cây bòng bong là một dược liệu nên để đảm bảo an toàn cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng. Bạn đọc chỉ nên xem những thông tin trong bài viết trên là nguồn tham khảo. Mong những chia sẻ xoay quanh chủ đề cây bòng bong có tác dụng gì có thể giúp ích cho các bạn.

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