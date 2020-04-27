Rau mùi tàu chữa sỏi thận có hiệu quả không?

Các thầy thuốc Đông y thường phơi khô rau mùi tàu để bảo quản được lâu. Và họ dùng rau mùi tàu chữa sỏi thận cho những người đang ở giai đoạn đầu, khi sỏi mới hình thành và con nhỏ.

Rau mùi tàu mọc nhiều ở những nơi ẩm ướt. Đây là loại cây thân thảo, mọc đứng, phân nhánh ở ngọn, lá mọc sát đất, có phiến mỏng, thuôn, mép có răng cưa như gai. Vì vậy nó còn có tên gọi khác là ngò gai.

Sỏi thận là sự lắng đọng của những chất đáng lẽ có thể hòa tan trong nước tiểu, tuy nhiên vì một lý do nào đó đã kết tinh và tạo sỏi trong thận. Tùy vào thời gian, vị trí và độ lắng độ mà kích thước sỏi sẽ khác nhau. Sỏi có thể di chuyển ở bất cứ vị trí nào trên đường đi của nước tiểu.

Theo Tây y, rau mùi tàu chứa nhiều protid, glucid, chất xơ, canxi, photpho, sắt, vitamin B1 và vitamin C… đây là những dưỡng chất tốt cho sức khỏe , hỗ trợ điều trị sổ mũi, đau tức ngực, chữa rối loạn tiêu hóa, viêm ruột, tiêu chảy… Còn theo y học cổ truyền, rau mùi tàu có vị cay hơi đắng, thơm, tính ấm, có tác dụng khai vị, giúp ăn ngon cơm, dễ tiêu hóa thức ăn, giải nhiệt, ngủ ngon, là một dược liệu chữa bệnh sỏi thận khá hiệu quả.

Sỏi thận là một bệnh phổ biến hiện nay, hình thành do thói quen ngồi nhiều, ngại uống nước, hoặc do uống thuốc, bổ sung nhiều Canxi… Để chữa sỏi thận bằng rau mùi tàu, người ta chủ yếu sử dụng lá và rễ. Bởi đây là hai bộ phận nhiều apiozit có tác dụng lợi tiểu mạnh, giúp người bệnh loại bỏ sỏi thận qua đường tiểu nhanh chóng.

Để đạt được hiệu quả tốt nhất, các thầy thuốc Đông Y sẽ kết hợp kim tiền thảo, râu mã đề, bạch vĩ, bột hoạt thạch, cây chó đẻ, hải kim sa với rễ và lá mùi tàu để chữa sỏi thận. Đem các vị thuốc này sắc nước uống mỗi ngày, sẽ rất lợi tiểu, bào mòn sỏi thận nhanh.

Tuy nhiên, hiệu quả của bài thuốc lá rau mùi tàu chữa sỏi thận còn phụ thuộc vào sự thích ứng của mỗi người. Nếu trị sỏi thận bằng cách này không khỏi thì người bệnh cũng không cần quá lo lắng, hãy đi khám để được các bác sĩ chuyên khoa chẩn đoán và đưa ra cách điều trị phù hợp.

Rau mùi tàu chữa sỏi nhỏ, mới hình thành rất tốt

Khi kích thước sỏi thận chưa quá 25mm và chưa gây ra biến chứng thì nên điều trị nội khoa bằng việc dùng thuốc, các thảo dược có tác dụng lợi tiểu, các thuốc hỗ trợ bào mòn sỏi mà không cần phải phẫu thuật. Phương pháp này an toàn, ít tốn kém và thích hợp với những người thể trạng yếu.

Cây mùi tàu có tác dụng gì?

Ngoài chữa sỏi thận, cây mùi tàu còn rất nhiều tác dụng khác, có thể kể đến như là: trị viêm kết mạc, giảm cảm giác nóng rát và sưng mắt, trị hôi miệng, cảm mạo, cảm cúm, lở loét miệng, kiết lỵ, đái dầm ở trẻ, trị mụn, viêm kết mạc, cholesterol trong máu… Cụ thể như:

Rau mùi tàu trị hôi miệng

Chỉ cần có một nắm lá rau mùi tàu tươi hoặc khô, sau đó thái nhỏ rồi đem sắc đặc, thêm vài hạt muối. Sau khi đánh răng thì ngậm phần nước sắc này và súc miệng, thực hiện liên tục trong khoảng 1 tuần, miệng sẽ bớt mùi hôi.

Trị đầy hơi, ăn không tiêu

Rau mùi tàu trị sỏi thận, nhanh chóng hết đau lưng

Bạn hãy lấy một nắm lá mùi tàu và rửa sạch, thái thánh các sợi dài và nhỏ, cho thêm vào ít nước gừng tươi đập dập. Sau đó sắc từ 3 cốc nước cô lại còn 1,5 cốc và chia làm 2 lần uống trong ngày, cách nhau 3 tiếng. Kiên trì thực hiện trong khoảng 2-3 ngày, chứng đầy hơi, ăn không tiêu sẽ được giải quyết.

Trị viêm kết mạc

Bạn lấy mùi tàu tươi đem phơi trong mát cho khô, sau đó mang đi sắc lấy nước, để nguội rồi dùng phần nước này rửa mắt viêm kết mạc là được. Thực hiện ít nhất 1 lần/ngày, bạn sẽ thấy ngay cải thiện.

Mùi tàu trị cảm cúm

Khi thời tiết chuyển mùa, không chỉ trẻ em mà ngay cả người lớn cũng dễ bị cảm cúm, ho sốt. Bạn có thể dùng rau mùi tàu kết hợp với gừng, ngải cứu, cúc tần để sắc thuốc uống mỗi khi bị cảm cúm. Hàm lượng cụ thể như sau:

Mùi tàu khoảng 40g.

Gừng tươi 10g.

Ngải cứu 20g.

Cúc tần 20g.

Rau mùi tàu trị cảm cúm, sổ mũi rất tốt

Đầu tiên, bạn thái nhỏ mùi tàu, ngải cứu và cúc tần, gừng đập dập, đổ thêm 400ml nước vào sắc. Sắc hỗn hợp trên cho tới khi nào còn khoảng 150ml thì đổ ra, uống nóng, mỗi ngày 2 lần. Khi uống xong thì nằm trong chăn cho ấm ra mồ hôi, sau đó dùng khăn lau khô, bạn sẽ thấy người dễ chịu hơn.

Trị mụn

Để trị mụn thì bạn hãy lấy lá mùi tàu tươi rửa sạch, giã nát và đem ép lấy nước cốt rồi bôi lên chỗ mụn đỏ. Với những loại mụn cứng đầu hơn như mụn bọc và mụn trứng cá thì hãy lấy nước ép của rau mùi tàu rồi trộn với ít bột nghệ. Sau khi vệ sinh vùng da mụn sạch sẽ thì hãy bôi hỗn hợp này lên mỗi tối trước khi đi ngủ. Thực hiện khoảng 2-3 lần/tuần bạn sẽ thấy ngay hiệu quả cải thiện.

Giúp long đờm

Một trong những tác dụng của cây mùi tàu không thể không nhắc đến đó là giúp long đờm khi bị cảm cúm, sổ mũi. Bạn dùng rau mùi tàu sắc lấy nước uống sẽ nhanh chóng tống phần đờm còn ứ trong cổ họng ra, sẽ thấy dễ thở hơn rất nhiều.

Trị đau bụng, tiêu chảy

Mỗi khi bạn bị đau bụng, tiêu chảy thì hãy uống nước sắc của lá mùi tàu + củ sả đập dập + lá tía tô + gừng tươi. Các nguyên liệu được rửa sạch sau đó cắt sợi đem sắc với nước và uống liên tục trong ngày, sẽ nhanh chóng hết đau bụng, không còn bị tiêu chảy nữa.

Trị lở loét lưỡi

Khi lưỡi bị lở loét khiến bạn gặp khó khăn trong vấn đề ăn uống thì hãy dùng lá rau mùi và lá húng chanh đem ngâm với nước muối rồi rửa sạch. Sau đó, nhai hai loại lá này thật kỹ và nuốt từ từ. Sau vài ngày bạn sẽ thấy vấn đề lưỡi lở loét sẽ được hạn chế.

Trị kiết lỵ

Kiết lỵ là tình trạng ruột bị nhiễm trùng bởi các loại vi khuẩn có tên Shigella, Salmonella hoặc do trùng amip gây nên. Khi mắc phải căn bệnh này bạn sẽ cảm thấy đau bụng quặn thắt kèm theo đi ngoài lẫn máu và dịch nhầy. Thông thường bệnh này xuất hiện nhiều nhất vào mùa hè.

Để trị căn bệnh này nhanh chóng, bạn hãy lấy hạt rau mùi tàu khô sao và tán nhỏ. Lấy phần hạt mùi đã tán nhai rồi nuốt. Nếu đi ngoài ra máu, bạn nên sắc hạt mùi với nước và ít gừng rồi uống.

Trị rối loạn tiêu hóa

Chứng rối loạn tiêu hóa không chỉ ảnh hưởng nặng nề đến vấn đề ăn uống mà còn đến sức khỏe về lâu dài. Để chấm dứt tình trạng này nhanh chóng, bạn hãy lấy lá mùi tàu tươi rửa sạch rồi ép lấy nước. Uống thường xuyên, chứng rối loạn tiêu hóa sẽ khỏi và không hành hạ bạn nữa.

Trị nám da

Rau mùi tàu "đánh bay" nám da

Nám da là tình trạng da xuất hiện những đám màu nâu hoặc màu xám nâu trên da, thường gặp nhất ở phụ nữ 20-50 tuổi. Các chị em thường rất tự ti khi da gặp phải tình trạng này. Để nhanh chóng sở hữu làn da đẹp, đánh bay nám, bạn hãy lấy lá mùi tàu rửa sạch, thái nhỏ, đem ngâm với nước ấm. Sau đó mang giã nhuyễn rồi lọc bã và lấy nước ép xoa lên vùng bị nám da. Thư giãn chừng 15 phút thì đem đi rửa sạch. Làm liên tục, bạn sẽ thấy vết nám da sẽ được cải thiện.

Qua những thông tin trên đây, hy vọng đã giúp các bạn biết được cây mùi tàu chữa bệnh gì để tận dụng được tối đa lợi ích từ loại dược liệu này. Đặc biệt, từ đây có thể áp dụng đúng bài thuốc rau mùi tàu chữa sỏi thận một cách hiệu quả nhất, tránh được các biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra.