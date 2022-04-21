Càng lớn tuổi, bạn sẽ càng 'bốc mùi': Nguyên nhân xuất phát từ đâu?

Sức khỏe 21/04/2022 22:13

Khi bước vào tuổi trung niên, cơ thể bạn dần 'bốc mùi', đặc biệt là miệng. Vậy nguyên nhân xuất phát từ đâu và bạn nên lưu ý điều gì?

Càng lớn tuổi, bạn sẽ càng 'bốc mùi': Nguyên nhân xuất phát từ đâu? - Ảnh 1

Uống ít nước làm giảm tuyến nước bọt. Nguyên nhân gây hôi miệng

Ở độ tuổi trung niên, có khoảng 50% người bị hôi miệng. Bài tiết của tuyến bã nhờn giảm khi chúng ta già đi, cơ thể sẽ xuất hiện mùi khó chịu. Khi bạn già đi, bạn cảm thấy ít khát và uống ít nước hơn. Tình trạng khô miệng trầm trọng và dễ khiến bạn bị hôi miệng, đặc biệt đối với những người bị bệnh nha chu, điều này càng trở nên kinh khủng hơn.

Tại sao nhiều người bị hôi miệng khi thức dậy vào buổi sáng?

Nhiều người bị hôi miệng khi thức dậy vào buổi sáng, không phân biệt giới tính. Trong khi ngủ, nước bọt không được tiết ra từ miệng, hoạt động kháng khuẩn của nước bọt bị suy yếu và vi khuẩn phát triển dẫn đến mùi hôi. Các enzym lysozyme và lactoferrin trong nước bọt hòa tan và phá hủy thành tế bào vi khuẩn, ức chế sự phát triển của vi sinh vật cùng với immunoglobulin A, nhưng chức năng này bị suy yếu khi chúng ta ngủ. 

Dùng một số loại thuốc như thuốc hỗ trợ huyết áp cũng là nguyên nhân gây hôi miệng

Hầu hết hôi miệng đều xuất phát từ các vấn đề răng miệng. Tuy nhiên, một số loại thuốc, chẳng hạn như thuốc huyết áp, thuốc chống trầm cảm và thuốc kháng histamine cũng có thể gây hôi miệng. Điều này là do thuốc có chứa các hợp chất lưu huỳnh hoặc làm giảm tiết nước bọt, nguyên nhân chính gây mùi hôi. 

Bợn trắng trên lưỡi gây hôi miệng

Bợn trắng trên lưỡi gây ra mùi hôi do các hợp chất của lưu huỳnh. Khi đánh răng, bạn hãy nhớ làm sạch cả phần mặt trên lưỡi. Ngoài ra, nến bạn đang bị nha chu hoặc viêm amidan, bạn nên điều trị khẩn cấp. 

Nếu bạn bị hôi miệng, bạn cần hạn chế ăn các sản phẩm từ sữa như pho mát, những thực phẩm giàu protein, thịt. Bạn cũng nên giảm bớt ăn hành tỏi, và tăng tiết nước bọt bằng cách nhai kẹo cao su không đường.

Theo Kormedi.com

Liệu mát-xa vết bầm bằng trứng gà có thật sự hiệu quả? Hãy cùng chuyên gia giải đáp thắc mắc này nhé!

Liệu mát-xa vết bầm bằng trứng gà có thật sự hiệu quả? Hãy cùng chuyên gia giải đáp thắc mắc này nhé!

Khi cơ thể bị thương và xuất hiện vết thương bầm tím, nhiều người thường dùng trứng gà luộc để lăn cho tan máu. Vậy phương pháp này có thật sự hiệu quả và đúng khoa học hay không?

Xem thêm
Từ khóa:   nguyên nhân gây hôi miệng sức khỏe răng miệng Kiến thức về chăm sóc sức khỏe

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm