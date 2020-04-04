Cẩm nang phụ nữ: Kinh nguyệt không đều phải làm sao?

Ở trong độ tuổi sinh sản, kinh nguyệt là thước đo đầu tiên phản ánh sức khỏe sinh sản của các chị em. Việc kinh nguyệt thất thường có thể do nhiều nguyên nhân gây nên và có ảnh hưởng không nhỏ đến khả năng mang thai. Vậy kinh nguyệt không đều phải làm sao ?

Kinh nguyệt không đều phải làm sao? - Ảnh minh họa: Internet

Thế nào là kinh nguyệt không đều?

Một chu kỳ kinh nguyệt được tính từ ngày đầu tiên của chu kỳ này đến ngày đầu tiên của chu kỳ tiếp theo. Chu kỳ kinh nguyệt trung bình là 28 ngày, tuy nhiên mỗi chị em có chu kỳ kinh nguyệt ngắn dài khác nhau. Chu kỳ nằm trong khoảng thời gian từ 24 đến 38 ngày được coi là bình thường. Ngoài ra thời gian chảy máu trong mỗi kỳ kinh nguyệt thường kéo dài từ 3 đến 7 ngày, với lượng máu mất đi từ 50ml đến 80ml.

Chu kỳ kinh nguyệt của một người được coi là không đều khi độ dài của mỗi chu kỳ liên tục thay đổi, lúc sớm lúc muộn, hoặc thậm chí tắc kinh trong vài tháng, và thời gian chảy máu kinh nguyệt cũng không ổn định.