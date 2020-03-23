Dịch bệnh do virus corona gây nên hiện đang ngày càng lây lan rộng và khó kiểm soát hơn. Số ca nhiễm và tử vong do dịch bệnh Covid-19 ngày càng tăng mạnh. Vì vậy, việc chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh là điều vô cùng cần thiết trong lúc này. Ngoài việc đeo khẩu trang và rửa tay thường xuyên, bạn cũng cần phải vệ sinh và khử trùng nơi ở đề phòng chống virus lây lan. Vậy cách vệ sinh nhà cửa sạch sẽ phòng chống virus corona như thế nào? Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết dưới để giúp bạn vệ sinh nhà cửa đúng cách phòng chống dịch hiệu quả.

Khăn lau bếp hoặc khăn lau tay ẩm ướt là nơi tạo điều kiện thuận lợi cho virus sinh sôi. Đặc biệt khăn lau tay còn có thể là nguy cơ lây lan virus corona nếu sử dụng chung khăn với người nhiễm bệnh. Đối với khăn lau bếp, nếu bạn không vệ sinh khăn thường xuyên thì khu bếp của bạn có nguy cơ trở thành nơi chứa mầm bệnh cho cả gia đình. Tốt hơn hết bạn nên giặt khăn với chất tẩy rửa rồi phơi khô.

Rèm cửa hoặc thảm trải sàn là những vật dụng trong nhà ít được giặt giũ thường xuyên, đây là nơi tiềm ẩn nhiều bụi bẩn và vi khuẩn. Đối với thời tiết ẩm thấp như ở miền Bắc, sẽ thuận lợi cho virus dễ lây lan và xâm nhập vào cơ thể qua những vật dụng này. Chính vì vậy, bạn nên thường xuyên vệ sinh rèm cửa 1 tháng/lần để loại bỏ virus, vi khuẩn bám vào.

Khăn lau bếp hoặc khăn lau tay ẩm ướt là nơi thuận lợi cho virus sinh sôi - Ảnh minh họa: Internet

Phòng ngủ

Phòng ngủ được coi là nơi an toàn nhất nhưng hóa ra lại là nơi có thể tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Vì gầm giường, sàn nhà và các ngách nhỏ trong phòng ngủ không được vệ sinh thường xuyên, nên trở thành nơi thuận lợi cho vi khuẩn lây lan. Ngoài ra, phòng ngủ thường được đóng kín càng thuận lợi cho virus sinh sôi dễ dàng. Vì vậy, bạn nên thường xuyên mở cửa sổ và giặt giũ chăn gối, loại bỏ các đồ dùng cũ hoặc bám bụi không dùng đến.

Bàn phím máy tính, điều khiển tivi hay máy điều hòa

Một số khảo sát cho rằng lượng vi khuẩn có trong một chiếc máy tính nhiều gấp 5 lần ghế ngồi và toilet. Trên các vật dụng như điều khiển TV, điều hòa, bàn phím máy tính có chứa nhiều vi khuẩn staphylococcus aureus và E.coli có thể gây ra tình trạng ngộ độc thực phẩm. Vì vậy, bạn nên thường xuyên vệ sinh những vật dụng này để loại bỏ nguy cơ nhiễm bệnh.

Bàn phím máy tính có thể chứa một số vi khuẩn như staphylococcus aureus và E.coli - Ảnh minh họa: Internet

Cách vệ sinh nhà cửa sạch sẽ phòng chống virus corona

Hạn chế sử dụng chung đồ cá nhân

Để tránh nguy cơ lây nhiễm, tất cả các thành viên trong gia đình tuyệt đối không nên dùng chung bàn chải đánh răng và khăn tắm. Nên thường xuyên giặt khăn tắm, khăn lau mặt một tuần hai lần. Vì khăn ẩm thường là nơi trú ngụ của các virus cúm thông thường, các loại trứng sán và cũng có thể là virus corona.

Dùng vải microfiber để vệ sinh

Vải microfiber được biết đến là chất liệu vải có khả năng chống khuẩn rất cao. Loại vải này thường được sử dụng phổ biến ở các bệnh viện và đã được chứng minh có khả năng loại bỏ đến 99% các loại vi khuẩn, trong khi những sản phẩm được làm từ các chất liệu vải thông thường khác chỉ loại bỏ được 30% vi khuẩn.

Vải microfiber có khả năng loại bỏ đến 99% các loại vi khuẩn - Ảnh minh họa: Internet

Vệ sinh đồ vật thường tiếp xúc

Tay nắm cửa là nơi thường được tiếp xúc mỗi ngày và có nguy cơ lây lan virus corona rất cao, vì vậy bạn nên thường xuyên lau sạch tay nắm cửa bằng dung dịch nước ấm hoặc giấm. Axit axetic có trong giấm trắng sẽ giúp tiêu diệt các vi khuẩn và virus hiệu quả. Ngoài ra, bạn cần thường xuyên vệ sinh ban công, máy tính để bàn, tay vịn cầu thang, điện thoại di động hoặc bất kỳ đồ vật nào mà tay thường tiếp xúc.

Lau sàn nhà thường xuyên

Sàn nhà là một trong những nơi chứa nhiều vi khuẩn nhất. Nhiều người nghĩ rằng chỉ cần lau sàn nhà bằng nước là sạch, tuy nhiên nước chỉ giúp xóa đi những mảng bám thô mà mắt thường có thể nhìn thấy mà không loại bỏ được vi khuẩn. Vì vậy, bạn nên sử dụng nước lau sàn có tính diệt khuẩn, vệ sinh sàn nhà thường xuyên để loại bỏ các vi khuẩn gây hại.

Vệ sinh các thiết bị công nghệ

Bàn phím máy tính hay điện thoại di động thường là nơi trú ngụ của virus. Bạn nên vệ sinh thường xuyên tất cả các thiết bị công nghệ trong nhà, đặc biệt là điện thoại di động và máy tính, vì đây là những thiết bị được sử dụng thường xuyên. Ngoài ra, bạn nên lưu ý hạn chế cho người khác mượn các thiết bị công nghệ trong thời điểm này, vì virus corona có thể lây lan khi sử dụng chung đồ vật.

Nên thường xuyên vệ sinh điện thoại và ốp lưng điện thoại - Ảnh minh họa: Internet

Ốp lưng điện thoại cũng là nơi chứa rất nhiều vi khuẩn và virus. Nhưng thông thường đa số chúng ta đều không có thói quen vệ sinh ốp lưng. Vì vậy, trong thời điểm nhạy cảm này bạn cũng cũng nên chú ý vệ sinh ốp lưng bằng bông thấm dung dịch cồn.

Vệ sinh các đồ vật làm từ vải

Ghế sofa là nơi các thành viên trong gia đình tiếp xúc mỗi ngày, vì vậy bạn cần vệ sinh ghế sofa thường xuyên để loại bỏ vi khuẩn gây hại. Bên cạnh đó, khăn nhà bếp cũng cần được giặt sạch bằng nước nóng ít nhất một lần một tuần để loại bỏ các vi khuẩn phát triển trên bề mặt ẩm ướt.

Cần vệ sinh sofa thường xuyên để loại bỏ vi khuẩn gây hại - Ảnh minh họa: Internet

Hy vọng qua những thông tin chia sẻ về cách vệ sinh nhà cửa sạch sẽ ở trên sẽ giúp bạn có thêm những thông tin cần thiết để phòng chống dịch corona hiệu quả hơn. Ngoài việc đeo khẩu trang và rửa tay, bạn nên thường xuyên vệ sinh nhà cửa để đảm bảo không có cơ hội cho virus corona lây truyền và phát triển.