Cách trị lác đồng tiền dứt điểm tại nhà

Để điều trị lác đồng tiền một cách dứt điểm tận gốc thì cần phải biết nguyên nhân gây ra lác đồng tiền là gì. Dưới đây là một số nguyên nhân gây ra bệnh lác đồng tiền:

Lác đồng tiền còn có tên gọi khác là hắc lào, là bệnh nhiễm vi nấm ngoài da do vi nấm thuộc nhóm Dermatophytes gây ra. Đây là một trong các bệnh da liễu nhẹ và khá phổ biến, bất kể độ tuổi nào cũng rất dễ mắc bệnh này. Bệnh lác đồng tiền sẽ thường xuyên tái phát khiến bạn ngứa ngáy, khó chịu nếu không được điều trị một cách dứt điểm. Bài viết dưới đây sẽ mách bạn cách trị lác đồng tiền hiệu quả tại nhà.

- Vệ sinh cá nhân không tốt: Khi vận động nhiều khiến cho mồ hôi, bã nhờn và tế bào da chết, .. tích tụ trên da nhưng lại không được vệ sinh đúng cách hoặc thậm chí là mặc đồ ẩm ướt lâu, ủ mồ hôi cũng khiến cho vi khuẩn và nấm sinh sôi trên da.

- Nguồn nước bẩn: Nếu da bạn thường xuyên tiếp xúc với nguồn nước bẩn thì rất dễ bị nấm xâm nhập và ký sinh trên cơ thể bạn rồi gây bệnh.

Vệ sinh cá nhân không sạch sẽ sẽ gây ra bệnh lác đồng tiền trên da - Ảnh minh họa: Internet

- Môi trường sống ẩm thấp, không vệ sinh sạch sẽ: Môi trường ẩm thấp, mất vệ sinh cũng khiến cho nguồn vi khuẩn và vi nấm phát triển.

- Lây nhiễm từ động vật: Vi nấm ký sinh trên da người cũng ký sinh trên da của một số loại động vật nuôi xung quanh. Do đó, khi tiếp xúc với chúng, vi nấm lác đồng tiền sẽ thâm nhập và lây lan sang chúng ta.

- Tiếp xúc trực tiếp với người bệnh: Lác đồng tiền thường lây nhiễm qua đường tiếp xúc trên vùng da bệnh, đặc biệt là qua quan hệ tình dục và ôm hôn.

- Dùng chung quần áo với người bệnh: Vi nấm ký sinh gây ra bệnh lác đồng tiền có thể bám trên trang phục của người bệnh và sẽ lây lan khi chúng ta mặc chung đồ với người bệnh đó.

- Hệ miễn dịch kém: Cơ thể có khả năng miễn dịch kém khiến cho vi khuẩn nấm rất dễ xâm nhập và gây bệnh.

Nguyên nhân gây ra bệnh lác đồng tiền (hắc lào) thường gặp - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là các nguyên nhân chính gây ra bệnh lác đồng tiền. Vậy làm thế nào để trị lác đồng tiền hiệu quả?

Cách trị lác đồng tiền

Lác đồng tiền là bệnh da liễu có lây nhiễm, nếu như sinh hoạt và điều trị không đúng cách không những không khỏi bệnh mà còn khiến cho lác đồng tiền lây lan từ chỗ vùng da này sang vùng da khác, ảnh hưởng rất lớn đến sinh hoạt. Dưới đây là cách cách trị lác đồng tiền tại nhà vô cùng hiệu quả lại dứt điểm tận gốc mà bạn có thể áp dụng ngay.

Cách trị lác đồng tiền bằng rau răm

Theo kinh nghiệm dân gian, rau răm có tính ấm giúp diệt khuẩn, diệt trùng và diệt nấm vô cùng hiệu quả. Do đó, rau răm được người xưa dùng rất nhiều để trị lác đồng tiền vì nó vừa hiệu quả mà lại an toàn.

Cách thực hiện: Lấy vài nhánh rau răm giã nát rồi trộn với một chút muối biển. Sau đó đắp lên vùng da bị nấm lác đồng tiền. Sau khoảng 30 phút thì lau sạch bằng nước ấm và lau khô da. Thực hiện 2 lần/ ngày, sau 2 ngày thì vùng da nhiễm nấm không còn đau rát nữa.

Cách trị lác đồng tiền bằng rau răm theo kinh nghiệm quý báu của dân gian truyền lại - Ảnh minh họa: Internet

Cách trị lác đồng tiền bằng củ riềng tươi

Theo đông y, củ riềng giàu tinh dầu có vị cay và tính nóng, có tác dụng trị nấm, trị khuẩn rất tốt. Do đó, nó được người dân khu vực miền núi phía Bắc sử dụng nhiều để chữa lác đồng tiền (gọi là hắc lào ngoài Bắc).

Cách thực hiện: Giã nát 1 củ riềng tươi rồi trộn với 50ml rượu trắng. Sau đó, đổ riềng vào tấm vải mềm rồi chắc lấy nước cốt. Dùng tăm bông thấm vào hỗn hợp nước cốt và chấm lên vùng da bị lác đồng tiền, để cho khô. Cứ khoảng 4 giờ lại thoa lại một lần, bệnh sẽ giảm đi rõ rệt.

Riềng tươi có tính nóng rất tốt để trị bệnh lác đồng tiền - Ảnh minh họa: Internet

Cách trị lác đồng tiền bằng chuối tiêu xanh

Trong chuối xanh có chứa chất diệt nấm và tanin giúp se lành vết thương, chống nhiễm khuẩn trên da, được rất nhiều mẹ áp dụng để chữa lác đồng tiền cho con. Đây là cách trị lác đồng tiền tại nhà theo kinh nghiệm dân gian vô cùng đơn giản, dễ thực hiện, hoàn toàn có thể áp dụng được với người lớn.

Cách thực hiện: Cắt lát 1 quả chuối tiêu xanh cho ứa nhựa ra, rồi lấy mủ nhựa đó thoa vào vùng da bệnh từ 3-4 lần/ ngày (có thể đắp cả lát chuối xanh lên vùng da bệnh). Các vết nấm, vết thương sẽ se lại, khô dần và lành lại sau khoảng 1 tuần.

Cách trị lác đồng tiền bằng chuối xanh rất đơn giản - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là bài viết hướng dẫn bạn cách trị lác đồng tiền bằng những nguyên liệu tự nhiên an toàn cho da mà lại hiệu quả tận gốc, rất dễ làm, bạn có thể tự thực hiện tại nhà mà không cần tìm đến cửa hàng thuốc. Tuy nhiên, tùy vào cơ địa mỗi người mà các cách này lại có hiệu quả khác nhau, trong trường hợp bạn áp dụng nhưng hiệu quả không rõ rệt, vùng da bệnh lâu lành khiến bạn vẫn bị đau rát, bạn có thể tìm gặp bác sĩ để được tư vấn.