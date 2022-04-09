Cách phục hồi nhanh chóng khi da xuất hiện vết bầm

Sức khỏe 09/04/2022 12:12

Các vết bầm xuất hiện là do tác động bên ngoài, cơ thể va đập vào vật gì đó làm tổn thương da và các mô dưới da làm xuất huyết bên trong cơ thể.

Nguyên nhân xuất hiện các vết bầm

Cách phục hồi nhanh chóng khi da xuất hiện vết bầm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Kobayashi Seikotsuin

Các nguyên nhân dẫn đến các vết bầm là do gãy xương, bong gân, chấn thương,…

Ngoài ra, các vết bầm dưới da thường hay xuất hiện ở người cao tuổi và những người có mạch máu mỏng dễ bị đứt sẽ dù chỉ bị tác động nhẹ.

Sự khác nhau giữa các màu sắc của vết bầm?

Đó là do có sự khác biệt giữa độ sâu của khu vực tích tụ máu dưới da và màu sắc của vết bầm thay đổi trong quá trình hồi phục sau chấn thương.

Vết bầm có màu xanh tím hoặc đỏ

Cách phục hồi nhanh chóng khi da xuất hiện vết bầm - Ảnh 2
Ảnh minh họa: thanhnien.vn

Hai màu này là màu xuất hiện ngay sau khi chấn thương. Màu xanh tím là phần sâu của mô tế bào và màu đỏ là phần nông do đó làm cho màu sắc có sự khác biệt. Trong thời điểm này bạn thường cảm thấy đau khi vừa chạm vào, vì vậy nếu bạn đang ở trong tình trạng này hãy cố gắng hạn chế tối đa không chạm vào vết bầm.

Vết bầm có màu xanh hoặc vàng

Cách phục hồi nhanh chóng khi da xuất hiện vết bầm - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Hai màu này xuất hiện khi máu tích tụ trong mô sau vài ngày bị chấn thương mới bắt đầu chảy ra. Trong thời điểm này, bạn vẫn cảm thấy đau tùy vào diễn biến của các triệu chứng, vì vậy nếu bạn bị đau thì nên hạn chế chạm vào.

Cách phân biệt các vết bầm nguy hiểm và thời gian điều trị

Các vết bầm mất bao lâu để lành lại?

Thời gian lành bệnh khác nhau tùy thuộc vào triệu chứng nhưng các vết bầm sẽ biến mất sớm nhất là 1 tuần và lâu nhất là 2 đến 3 tuần. Tuy nhiên, tùy theo độ tuổi mà có sự khác biệt về khả năng phục hồi. Ở người trẻ tuổi khả năng chữa lành vết thương tự nhiên cao hơn người lớn tuổi nên các vết bầm tím cũng sẽ nhanh khỏi hơn.

Lưu thông máu có liên quan đến khả năng phục hồi!

Nếu bạn muốn phục hồi sớm, hãy cố gắng cải thiện tình trạng lưu thông máu. Chú ý nhất là các cơn đau hay sưng tấy vẫn còn hoặc các triệu chứng ngày cành nặng hơn.

Tình trạng ngày càng nghiêm trọng hơn có thể mắc các bệnh như chảy máu động mạch, thiếu máu, ung thư,… Nếu phát hiện có gì bất thường hãy đến bệnh viện khám càng sớm càng tốt.

Cách chữa trị các vết bầm nhanh chóng

Sau đây là cách chữa trị giúp phục hồi nhanh chóng trong trường hợp bị bầm hoặc xuất huyết trong do chấn thương. Phương pháp điều trị phụ thuộc vào từng khoảng thời gian tính từ khi bị chấn thương.

Ngay sau khi bị thương

Cách phục hồi nhanh chóng khi da xuất hiện vết bầm - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Kobayashi Seikotsuin

Ngay sau khi bị thương, vùng bị thương sẽ bị viêm và có khả năng cao các vết bầm bị sưng hoặc cơ thể phát sốt, vì vậy trước tiên hãy làm mát vùng bị thương bằng cách chườm đá. Một cách phổ biến là ngâm mình trong bồn tắm với nhiệt độ ấm giúp lưu thông máu.

Vài ngày sau khi bị thương

Nếu các cơn đau và cơn sốt giảm sau một vài ngày hãy chườm ấm xung quanh vết bầm để giải phóng lượng máu bị tích tụ, giúp lưu thông máu.

Bạn có thể làm ấm vùng da bị bầm bằng cách ngâm mình trong nước ấm hoặc có thể chườm nóng. Ngoài ra, để cải thiện lưu thông máu một cách hiệu quả bạn có thể xoa bóp, mát-xa.

Theo Kobayashi Seikotsuin

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