3 cách giúp bạn hấp thụ chất dinh dưỡng trong các món salad cực hiệu quả

Salad cho một chế độ ăn uống lành mạnh với nhiều rau chứa nhiều vitamin, khoáng chất và có hàm lượng calo thấp. Nhưng nggười ta nói rằng chỉ có 10% chất dinh dưỡng có trong món salad được cơ thể hấp thụ hoàn toàn. Dưới đây là một số cách giúp tăng khả năng hấp thụ chất dinh dưỡng mà bạn không nên bỏ qua.

1. Ăn với trứng luộc

Để tăng khả năng hấp thụ vitamin E, bạn nên ăn salad chung với trứng luộc. Vì vitamin E tan trong chất béo, nên nó được hấp thụ khi hòa tan với chất béo trong lòng đỏ trứng gà. Trên thực tế, một nhóm nghiên cứu đã kiểm tra lượng vitamin E trong máu của 16 người trưởng thành ăn salad không có trứng và những người ăn salad với 1,5-3 quả trứng. Kết quả là những người ăn chung với trứng có tỷ lệ hấp thu vitamin E cao hơn ~ 7 lần.

2. Dầu thực vật

Thêm dầu thực vật có thể làm tăng khả năng hấp thu các vitamin tan trong chất béo. Không giống như vitamin B và C tan trong nước, các vitamin tan trong chất béo như vitamin A, E và K cần dầu để hấp thụ vào cơ thể. Một nghiên cứu từ Đại học bang Iowa, Mỹ cũng chỉ ra nếu bạn thêm dầu đậu nành vào món salad, nó sẽ làm tăng việc hấp thụ vitamin A và các chất carotenoid như beta-carotene, lutein và lycopene.

3. Giấm, chanh

Giấm và chanh có thành phần axit tạo nên vị chua sẽ cản trở hoạt động của enzym phá hủy vitamin C, giúp các chất dinh dưỡng được hấp thụ tốt hơn. Do đó, nếu bạn tự làm món salad, tốt hơn bạn nên ăn thêm chanh hoặc giấm cùng với dầu thực vật chẳng hạn như dầu hạt cải hoặc dầu ô liu. Điều này giúp các chất dinh dưỡng dễ dàng hấp thụ vào cơ thể hơn.

Theo Step To Health

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