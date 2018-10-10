Cách ngâm trứng gà mật ong cải thiện chất lượng tinh trùng ở nam giới

Sức khỏe 10/10/2018 16:03

Dùng trứng gà ngâm mật ong là bí quyết để tăng chất lượng tinh trùng, thực tế cách này đã giúp nhiều cặp vợ chồng hiếm muộn đạt được điều ước. Cùng xem cách ngâm trứng gà mật ong thế nào là tốt nhất nhé!

Trứng gà có công dụng gì?

Trứng gà là thực phẩm bổ dưỡng và là bài thuốc cho tất cả mọi người
Trứng gà là thực phẩm bổ dưỡng và là bài thuốc cho tất cả mọi người

Trứng gà là thực phẩm thơm ngon, bổ dưỡng rất tốt cho sức khỏe và chăm sóc sắc đẹp hiệu quả. Trong trứng gà có chứa hàm lượng protein cao. Công dụng của trứng gà theo ghi chép của các tài liệu Đông y còn là bài thuốc bổ dưỡng cho tất cả mọi người. 

Dùng trứng gà là cách khắc phục chứng tinh trùng yếu và tăng tỉ lệ tinh trùng đáng kể
Dùng trứng gà là cách khắc phục chứng tinh trùng yếu và tăng tỉ lệ tinh trùng đáng kể

Theo bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Khắc Lợi - Giám đốc Bệnh viện Nam học và hiếm muộn cho biết dùng lòng đỏ trứng gà là cách bồi bổ sức khỏe hiệu quả và có tác dụng giúp phục hồi tinh khí của nam giới. Các bài thuốc từ dân gian lưu truyền trứng gà cũng rất tốt đối với sinh lý, nhất là đàn ông. Do đó, Bác sĩ thường khuyên nam giới yếu sinh lý cần bổ sung thêm trứng gà vào thực đơn ăn uống để giúp sinh tinh và bồi bổ sức khỏe tốt hơn.

Bài thuốc
Bài thuốc "Lòng đỏ trứng gà chữa tinh trùng yếu" được nhiều người áp dụng

Trong thực tế đã có không ít cặp vợ chồng dùng trứng gà ngâm mật ong sau một thời gian đã cải thiện được chứng vô sinh, hiếm muộn và đã đạt mong ước có em bé. Đàn ông có tinh trùng yếu sau khi dùng món ăn này thường xuyên thì số lượng và cả chất lượng tinh trùng tăng lên đáng kể.

Cách làm trứng gà ngâm mật ong tốt cho tinh trùng

Cách ngâm trứng gà mật ong cải thiện chất lượng tinh trùng ở nam giới - Ảnh 4
Dùng trứng gà ngâm mật ong giúp hỗ trợ điều trị chứng vô sinh, hiếm muộn 

 

 Cách 1:

Nguyên liệu cần chuẩn bị

  • 1 quả trứng gà ta
  • Mật ong
Mật ong nguyên chất
Mật ong nguyên chất
  • Chén hoặc bát sạch

Cách ngâm:

Đập 1 quả trứng và tách lấy phần lòng đỏ cho vào bát con.

Đập quả trứng và tách lấy phần lòng đỏ
Đập quả trứng và tách lấy phần lòng đỏ

Tiếp đến đổ mật ong vào sao cho mật ong vừa ngập phần trứng, ngâm khoảng 2-3 tiếng là bạn có thể đem ra dùng.


Đổ mật ong vào trứng

Đổ mật ong vào trứng ngâm trong khoảng 2-3 tiếng

Tuy nhiên, trứng gà khi còn sống hệ tiêu hóa rất khó hấp thu. Không những thế việc ăn trứng sống không hợp vệ sinh dễ gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và gây ra nhiều tác dụng phụ.

Cách ngâm trứng gà mật ong cải thiện chất lượng tinh trùng ở nam giới - Ảnh 8
Nên để bát trứng gà mât ong qua đêm và dùng vào sáng hôm sau

Để đảm bảo an toàn sức khỏe thì bạn nên để bát trứng gà mật ong qua đêm và dùng vào sáng mai. Ngoài việc giữ an toàn sức khỏe đây còn là cách tiết kiệm thời gian và phù hợp với những người bận rộn không có nhiều thời gian để chờ đợi.

Đối với những người bị chứng suy nhược, tụt huyết áp, lao phổi, dạ dày, đại tràng, dùng lòng đỏ trứng gà từ 1 đến 2 lần/tuần sẽ đem lại hiệu quả cao.

Cách 2:

Nguyên liệu chuẩn bị:

Cách ngâm trứng gà mật ong cải thiện chất lượng tinh trùng ở nam giới - Ảnh 9
Trứng gà và mật ong
  • 8 quả trứng gà ta (không nên dùng trứng gà công nghiệp chất lượng kém vì hiệu quả thấp)
  • Mật ong nguyên chất
  • Lọ thủy tinh có nắp kín

Cách ngâm trứng gà mật ong:

  • Đập nhẹ đầu quả, bóc nhẹ nhàng rồi đổ trứng ra bát. Không nên đập ngang quả trứng vì dễ làm vỡ lòng đỏ.
  • Khử trùng lọ thủy tinh và để khô ráo. Tách riêng phần lòng đỏ và cho vào lọ thủy tinh.
Tách lấy lòng đỏ trứng gà
Tách lấy lòng đỏ trứng gà
  • Đổ mật ong nguyên chất vào lọ thủy tinh đến khi ngập trứng rồi đậy kín nắp.
  • Bảo quản hũ trứng gà ngâm mật ong ở nơi thoáng mát, tránh ẩm mốc và tiếp xúc ánh nắng mặt trời.
  • Sau khoảng 2 ngày, bạn có thể đem ra sử dụng. Cách ngâm này sẽ giúp mật ong thẩm thấu vào trứng nên lòng đỏ chín và khi ăn sẽ không bị tanh.
Cách ngâm trứng gà mật ong cải thiện chất lượng tinh trùng ở nam giới - Ảnh 11
Mật ong thẩm thấu vào trứng nên lòng đỏ chín và ăn không bị tanh
  • Bạn có thể cất hũ trứng vào ngăn mát tủ lạnh. Hũ trứng gà có thời hạn sử dụng trong 1 tháng. Ăn 2 quả/tuần. Sau 1 tháng dùng hết hũ trứng bạn có thể ngâm hũ mới.
  • Nên dùng sau khi ăn cơm khoảng 30 phút. Tùy vào khẩu vị ăn ít nhiều mà bạn điều chỉnh lượng trứng gà ngâm phù hợp.
Trứng gà mật ong dùng để ăn trực tiếp
Trứng gà mật ong dùng để ăn trực tiếp

Lưu ý:

  • Không nên dùng nhiều trứng gà trong tuần vì sẽ khiến cơ thể thừa chất.
  • Vì trứng gà mật ong dùng để ăn trực tiếp nên bạn cần chọn mua trứng ở địa chỉ uy tín.
  • Chọn mật ong rừng nguyên chất để có thể làm chín được trứng gà và phát huy được công hiệu tốt.

Với tác dụng cải thiện chất lượng tinh trùng và cách ngâm trứng gà mật ong ở trên, hy vọng bạn có thể thực hiện đúng cách món ăn bài thuốc này.

Lấy lòng đỏ trứng gà ngâm mật ong để ăn mỗi sáng, ngăn ngừa lão hóa tốt hơn cả viên uống collagen

Lấy lòng đỏ trứng gà ngâm mật ong để ăn mỗi sáng, ngăn ngừa lão hóa tốt hơn cả viên uống collagen

Nếu không có đủ điều kiện để sử dụng viên uống collagen hay đầu tư vào mỹ phẩm cao cấp, bạn hãy bổ sung lòng đỏ trứng gà ngâm mật ong mỗi ngày. Đây là phương pháp ngăn ngừa lão hóa da vượt trội.

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