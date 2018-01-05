Lấy lòng đỏ trứng gà ngâm với mật ong thế này rồi ăn 1 quả/tuần, 35 tuổi da vẫn tươi trẻ như gái 18

Theo Đông y, trứng gà chứa nhiều dưỡng chất rất tốt đối với bệnh nhân đau dạ dày, suy nhược cơ thể, lao phổi… Ngoài ra, đây cũng là loại thực phẩm cực kỳ bổ dưỡng đối với phụ nữ trước và sau khi sinh.

Lòng đỏ trứng gà ngâm mật ong là món ăn rất bổ dưỡng đối với da lẫn sức khỏe vì giàu protein, collagen và chất chống oxy hóa.

Kết hợp trứng gà với mật ong sẽ tạo nên một loại thực phẩm có công dụng làm đẹp vượt trội. Ăn lòng đỏ trứng gà ngâm mật ong thường xuyên là cách cung cấp collagen, chất chống oxy hóa giúp da ngăn ngừa lão hóa, duy trì sự tươi trẻ và trắng hồng rạng rỡ.

Trứng gà khi kết hợp với mật ong sẽ tạo nên món ăn bổ dưỡng, giàu dưỡng chất có lợi cho da và sức khỏe - Ảnh: Internet

Với những tác dụng tuyệt với trên, phụ nữ, đặc biệt là ở độ tuổi 30 trở đi nên sở hữu một lọ lòng đỏ trứng gà ngâm mật ong tại nhà.

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Cách làm lòng đỏ trứng gà ngâm mật ong

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

- Trứng gà ta

- Mật ong

- Lọ thủy tinh có nắp

Cách thực hiện:

Tách lấy lòng đỏ trứng gà cho vào lọ thủy tinh đã chuẩn bị sẵn. Sau đó, đổ mật ong vào đến khi ngập lượng lòng đỏ trứng thì đậy kín nắp, đặt ở nơi khô thoáng tránh ánh nắng mặt trời sau 24 giờ đồng hồ là có thể sử dụng.

Mật ong sẽ thẩm thấu vào và khiến lòng đỏ trứng gà chín hẳn sau 20 - 24 tiếng đồng hồ. Mỗi tuần chỉ cần ăn 1 quả trứng gà này, sự cải thiện của làn da sau 1 tháng kiên trì áp dụng sẽ khiến bạn kinh ngạc.

Trứng gà ngâm mật ong là nguồn cung cấp collagen, chất chống oxy hóa dồi dào giúp ngăn ngừa da - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, nếu không có thời gian để thực hiện theo công thức này, bạn hãy lấy lòng đỏ trứng gà đánh tan với 3 muỗng canh mật ong và 1 muỗng canh nước cốt chanh để uống vào mỗi buổi sáng. Cách này cũng giúp trẻ hóa làn da vô cùng hữu hiệu.

Trứng gà ngâm mật ong để được bao lâu

Trứng gà ngâm với mật ong có thời hạn sử dụng là 1 tháng. Tuy nhiên, phải được bảo quản kỹ lưỡng, tránh ánh nắng trực tiếp và không được để ở nơi quá ẩm. Bên cạnh đó, nên chọn trứng gà ta vì loại trứng này giàu chất dinh dưỡng, an toàn cho sức khỏe, đồng thời bảo quản được lâu hơn.

Trứng gà ngâm mật ong - "thần dược" giúp da trẻ mãi không già - Ảnh: Internet

Món trứng gà ngâm với mật ong đầy bổ dưỡng này giúp phụ nữ ở độ tuổi U30-40 níu giữ vẻ đẹp thanh xuân, đẩy lùi lão hóa và sở hữu làn da trắng hồng rạng rỡ.