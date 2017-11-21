Phụ nữ tuổi 30 cần làm 5 điều này để chống lão hóa, duy trì vẻ đẹp thời đôi mươi

Để sở hữu làn da khỏe đẹp, đắp mặt nạ là điều quan trọng và mang tính quyết định. Công đoạn này vừa cung cấp dưỡng chất ngăn ngừa lão hóa, đồng thời thúc đẩy tạo dựng làn da trắng mịn, tươi trẻ.

Rất đơn giản, bạn chỉ cần đắp mặt nạ 2 – 3 lần mỗi tuần, kiên trì sau khoảng 1 tháng làn da sẽ cải thiện đáng kể.

Bạn có thể làm mặt nạ từ những nguyên liệu quen thuộc như nha đam, chuối, bơ, cà chua, dầu dừa, khoai tây… hoặc sử dụng các dòng sản phẩm uy tín, chất lượng ngoài thị trường.

2. Uống ít nhất 2 lít nước mỗi ngày

Việc uống nhiều nước không chỉ hỗ trợ ngăn ngừa lão hóa mà còn vô cùng có lợi đối với sức khỏe mỗi người. Uống đủ nước, làn da sẽ được cung cấp đủ độ ẩm và trở nên mướt mịn, căng bóng, đặc biệt là trong mùa đông da rất khô và dễ rạn nứt.

Quan trọng hơn, nước đóng vai trò quan trọng trong việc chuyển hóa, đào thải độc tố giúp tạo dựng cơ thể tươi trẻ, thanh lọc, từ đó làm chậm quá trình lão hóa vượt bật.

3. Ăn uống lành mạnh

Muốn cơ thể khỏe đẹp và làm chậm đến mức tối đa quá trình lão hóa, bạn cần có một chế độ ăn uống khoa học. Hơn thế, ăn uống một cách lành mạnh còn giúp vóc dáng thon gọn và săn chắc.

Một chế độ ăn uống khoa học cần cắt giảm chất béo, mỡ động vật, đường và tinh bột, đồng thời tăng cường rau xanh, trái cây, thực phẩm giàu omega và chất chống oxy hóa.

4. Ngủ thật ngon

Những giấc ngủ ngon sẽ giúp tạo dựng một cơ thể khỏe mạnh và duy trì nhan sắc tươi trẻ. Mỗi người nhất định phải ngủ đủ 6 – 8 giờ đồng hồ một ngày, đồng thời, hạn chế thức khuya qua 23 giờ tối, điều này giúp cơ thể giảm căng thẳng, ổn định tinh thần.

Ngoài ra, khi mất ngủ, vùng da quanh mắt sẽ trở nên sạm đen, dễ hình thành nếp nhăn khiến phụ nữ trở nên già nua, kém sắc.

5. Không được bỏ bữa sáng

Sau 1 đêm dài ngủ sâu, dù cơ thể không hoạt động như năng lược sẽ tiêu hao hết vì phục vụ cho quá trình trao đổi chất và sản sinh tế bào mới. Do đó, dù có bận rộn đến mấy, bạn tuyệt đối phải ăn sáng để cung cấp dưỡng chất cho cơ thể hoạt động khi bắt đầu ngày mới.

Bên cạnh đó, ăn sáng đầy đủ hỗ trợ làm chậm quá trình lão hóa vô cùng hữu hiệu. Khi bỏ bữa sáng sáng thường xuyên, da dễ chảy xệ, nhăn nheo vì tích tụ chất béo, đây chính là lí do khiến bạn nhanh già hơn.