Cách chọn nguyên liệu nấu nước sâm cho từng loại

Khi nhắc đến những loại đồ uống giải nhiệt cho ngày hè nóng nực, bạn không thể bỏ sót nước sâm. Nước sâm không chỉ giúp giải khát, mát gan mà còn rất bổ dưỡng cho sức khỏe . Nước sâm rất dễ uống nên được nhiều người ưa thích. Và nguyên liệu nấu nước sâm chính là một trong những yếu tố quan trọng để tạo nên một thức uống dinh dưỡng này. Các chị em có thể tự làm thức uống này tại nhà với những công thức sẽ được bật mí ngay sau đây!

Đường phèn: Giúp cho nước sâm thêm ngọt mát và không quá gắt. Bạn có thể dùng đường cát thay thế đường phèn nhưng hương vị không ngon bằng. Tuy nhiên, mía lau cũng tạo độ ngọt nhất định rồi nên cũng không cần quá nhiều đường. 1,5 lít nước chỉ cần 100g đường phèn là đủ.

Râu ngô: Cứ 1,5 lít nước lọc (tương ứng với 1 lít nước sâm thành phẩm) thì bạn cho khoảng 100g râu ngô. Râu ngô giúp giải nhiệt rất tốt.

Lá dứa: khoảng 2, 3 lá dứa. Nên chọn lá hơi già để tăng mùi thơm và đẹp mắt cho món nước sâm.

Rễ tranh: Bạn có thể mua rễ tranh ở cửa hàng đồ khô hoặc tiệm thuốc Bắc. Tùy thuộc vào lượng nước bạn muốn nấu nhiều hay ít để chọn lượng rễ tranh vừa phải.

Mía lau: Mía tạo nên vị ngọt mát tự nhiên cho nước sâm. Hãy chuẩn bị 1 hoặc 2 khúc mía.

Nước lọc: Là nước sạch tinh khiết hoặc đun sôi để nguội. Lượng nước lọc sẽ gấp 1,5 lần lượng nước sâm thành phẩm. Ví dụ để có được 1 lít nước sâm thì phải dùng 1,5 lít nước lọc.

Cách nấu nước sâm tươi hay cách nấu nước sâm truyền thống được nhiều người áp dụng.

Bước 1: Làm sạch nguyên liệu:

Nếu rễ tranh khô, bạn hãy ngâm 30 phút trong nước sau đó vớt ra cho ráo. Còn nếu rễ tranh tươi, bạn chỉ cần rửa sạch.

Lá dứa: Rửa sạch đất cát rồi buộc lại thành một nắm gọn gàng hoặc cắt thành từng khúc dài khoảng 4-5cm.

Râu ngô: Rửa sạch rồi vớt ra cho ráo.

Mía lau: Rửa sạch, sau đó đập dập hoặc chẻ thành từng đoạn nhỏ để nhanh ra nước.

Bước 2: Nấu nước

Cho rễ tranh, râu ngô, lá dứa và mía lau vào 1 chiếc nồi to, đổ thêm nước rồi đậy nắp lại và đun.

Khi nước sôi, vặn nhỏ lửa lại và đun tiếp trong khoảng 2 đến 3 giờ. Chờ đến khi nước sâm có màu vàng nâu, sóng sánh, hương thơm tự nhiên thì tắt bếp.

Khi nước đã nguội bớt, hãy dùng rây để lọc bỏ bã. Thêm một ít đường phèn vào phần nước trong rồi khuấy đều, chờ cho đến khi nước nguội hẳn và thưởng thức.

Thành phẩm nước sâm tươi sau khi hoàn thành với đá lạnh - Ảnh minh họa: Internet

Nước sâm lạnh vừa ngon vừa mát. Do đó, bạn nên cho thêm đá viên hoặc đóng nước sâm vào các chai rồi để trong ngăn mát tủ lạnh uống dần.

Cách nấu nước sâm nhãn nhục cực ngon

Nước sâm nhãn nhục giúp làm dịu đi cái nóng oi ả và mệt mỏi của mùa hè.

Nguyên liệu nấu nước sâm nhãn nhục

Nhãn nhục: 200g

Đường phèn: 1 cục

Bạn có thể thêm 20g bông cúc nhỏ

Cách thực hiện nấu nước sâm

Rửa sạch nhãn nhục rồi ngâm trong nước lạnh cho đến khi nhãn nhục nở hết. Vớt ra và giữ lại nước.

Cho đường phèn vào 1 chiếc nồi khác và nghiền nhỏ đường phèn. Tiếp theo, đổ nước vào và đun sôi. Khi nước sôi, cho nước nhãn nhục ngâm và nhãn nhục vào và đun sôi lần nữa.

Cuối cùng, thử xem nước đã ngọt đủ chưa và tắt bếp.

Nhãn nhục sau khi nấu nếu không thích thì có thể lọc bỏ.

Nước sâm nhãn nhục ngọt mát - Ảnh minh họa: Internet

Cách nấu nước sâm rong biển dễ làm

Rong biển là một nguyên liệu tốt cho sức khỏe. Khi dùng nó để nấu nước sâm sẽ tạo nên một thức uống cực kỳ bổ dưỡng.

Nguyên liệu nấu nước sâm rong biển

10g thục địa

1 muỗng cà phê Vani

100g rong biển khô

60g đường phèn

4-5 lá dứa tươi

Cách thực hiện nấu nước sâm rong biển

Rửa sạch rong biển và ngâm trong nước muối loãng 10 phút để khử mùi tanh. Rửa sạch lá dứa rồi vớt ra cho ráo.

Cho rong biển và thục địa vào 1 chiếc nồi, thêm 2 lít nước sạch vào rồi bắc lên bếp và đun.

Các bước nấu nước sâm rong biển - Ảnh minh họa: Internet

Khi nước đã sôi, bạn hãy cho lá dứa vào nồi, đun thêm cỡ 6 phút nữa thì tắt bếp.

Dùng rây lọc để bỏ bã và lấy nước. Đợi cho đến khi nước nguội, bạn hãy thêm vani và đường phèn vào rồi khuấy đều lên.

Lưu ý: Chỉ nên dùng một lượng thục địa vừa phải để nấu nước sâm rong biển bởi nó quyết định đến màu nhạt hay đậm của nước sâm. Nếu quá nhiều sẽ không đẹp và mùi vị cũng sẽ không được ngon.

Cách nấu nước sâm bông cúc thơm

Nước sâm bông cúc vừa mát gan, giải độc vừa mang một hương thơm thoang thoảng giúp bạn thư giãn tinh thần.

Nước sâm bông cúc thơm lừng - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu nấu nước sâm bông cúc

Bông cúc: 50g

Ngò rí: vài cọng

Đường phèn: 50g (có thể thêm nhiều một chút nếu muốn uống ngọt)

Cách thực hiện nấu nước sâm

Ngâm bông cúc trong nước lạnh 15 phút rồi rửa lại cho sạch.

Bỏ bông cúc vào nồi rồi thêm 1,5 lít nước vào đun.

Rửa sạch ngò rí và cắt bỏ rễ.

Sau khi bông cúc đã sôi được khoảng 30 phút thì bạn thêm đường phèn vào. Đun cho đến khi đường tan hết thì cho ngò rí vào và đun thêm 5 phút.

Tắt bếp và dùng rây lọc bỏ bã, dùng nước để uống.

Hy vọng qua bài viết này, các bạn có thể biết các loại nguyên liệu nấu nước sâm cho từng công thức riêng biệt. Chúc các bạn thành công trong việc tạo ra một thức uống từ sâm giúp giải độc gan và bổ dưỡng cho sức khỏe.