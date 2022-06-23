Các triệu chứng đau tim bình thường không tưởng - đổ mồ hôi đột ngột không có lý do rõ ràng là dấu hiệu đáng lo ngại

Khi một phần của tim không thể tiếp tục hoạt động bơm vì chết lâm sàng do thiếu lưu lượng máu, điều này có thể làm gián đoạn trình tự bơm cho toàn bộ trái tim.

Đau tim là một tình trạng bệnh lý đáng sợ, thường có thể đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng.

Thông thường, mọi người thường liên tưởng các dấu hiệu cảnh báo sớm của cơn đau tim với việc ai đó bóp chặt ngực mình trước khi họ ngã xuống sàn, điều này chủ yếu xuất hiện trong các bộ phim.

Kết quả xảy ra là các biến chứng lớn hơn đối với tim.

Tuy nhiên, có một số triệu chứng cảnh báo sớm bất thường và khó nhận cần lưu ý.

Các triệu chứng đau tim

Các chuyên gia y tế cảnh báo rằng việc đổ mồ hôi nhiều hơn bình thường, đặc biệt là nếu không tập thể dục hoặc do nắng nóng, có thể là dấu hiệu sớm của các vấn đề về tim.

Mối liên hệ giữa việc đổ mồ hôi và các cơn đau tim tiềm ẩn là do cơ thể cần bơm nhiều máu hơn qua các động mạch bị tắc, khiến tim phải nỗ lực nhiều hơn.

Khi đó, cơ thể sẽ đổ mồ hôi nhiều hơn để cố gắng giữ nhiệt độ cơ thể giảm xuống trong khi gắng sức thêm.

Đổ mồ hôi đêm

Đổ mồ hôi ban đêm là một triệu chứng cảnh báo phổ biến đối với phụ nữ về các vấn đề tim mạch.

Đổ mồ hôi ban đêm là triệu chứng xảy ra phổ biến trong thời kỳ mãn kinh mà nhiều phụ nữ có thể liên đới đến việc đổ mồ hôi trên giường.

Tuy nhiên, thức dậy trong tính trạng ga trải giường ướt đẫm hoặc không thể ngủ được do đổ mồ hôi cũng có thể là dấu hiệu của cơn đau tim, đặc biệt là ở phụ nữ, điều này đã được các chuyên gia cảnh báo.

“Đổ mồ hôi cũng có thể liên quan đến chứng xơ vữa động mạch, là tình trạng các động mạch bị thu hẹp do tích tụ chất béo (còn gọi là mảng),” - Drugs.com cảnh báo

Chuyên trang sức khỏe này cho biết thêm: “Xơ vữa động mạch có thể dẫn đến nhồi máu cơ tim và suy tim”.

“Khi đổ mồ hôi quá nhiều do một bệnh lý tiềm ẩn như đau tim, nó được gọi là chứng tăng tiết mồ hôi thứ phát (Hyperhidrosis)”.

Hyperhidrosis là một thuật ngữ y tế để chỉ chứng đổ mồ hôi quá nhiều.

Mặc dù đổ mồ hôi có thể là dấu hiệu của một tình trạng bệnh lý tiềm ẩn, nhưng đó cũng là cách cơ thể bạn tự làm mát - đặc biệt là khi gắng sức quá mức hoặc khi nhiệt độ cơ thể tăng cao.

Các dấu hiệu khác của cơn đau tim bao gồm:

Đau hoặc cảm thấy áp lực ở ngực hoặc cánh tay, sau đó lan ra cổ, hàm hoặc lưng

Khó thở

Chóng mặt

Buồn nôn hoặc khó tiêu

Mệt mỏi

Nguy cơ sa sút trí tuệ

Một nghiên cứu mới cảnh báo rằng có nhiều tình trạng ảnh hưởng đến tim của bạn có thể dẫn đến nguy cơ sa sút trí tuệ cao hơn.

Được dẫn đầu bởi Đại học Oxford và Đại học Exeter, nghiên cứu này là một trong những nghiên cứu lớn nhất từ trước đến nay để xem xét mối liên hệ giữa một số tình trạng liên quan đến tim và chứng sa sút trí tuệ.

Nghiên cứu được công bố trên tờ The Lancet Healthy Long và được xem xét dữ liệu từ hơn 200.000 người, trong độ tuổi từ 60 tuổi trở lên và có tổ tiên là người Châu Âu tại Ngân hàng Biobank của Vương quốc Anh.

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng những người mắc các bệnh như tiểu đường, đột quỵ hoặc đau tim có nguy cơ mắc chứng sa sút trí tuệ cao gấp 3 lần.

Theo Mirror