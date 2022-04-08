Các loại thức ăn "vỗ béo" cơ thể bạn từng ngày: Nếu không muốn tăng cân không phanh thì nên hạn chế chúng ngay từ bây giờ

Khoai tây chiên là một trong những thực phẩm dễ gây béo nhất. Theo một nghiên cứu được công bố vào năm 2015, khoai tây chiên là thực phẩm dễ gây nghiện nhất. Bạn sẽ không dễ gì chỉ ăn một hoặc hai miếng khoai tây chiên vì cơ thể bạn không ngừng "thèm khát".

Uống một hoặc hai cốc nước ngọt mỗi ngày không chỉ có thể làm tăng cân mà còn làm tăng lượng đường trong máu.

Nếu ăn nhiều khoai tây chiên, bạn sẽ nạp nhiều chất béo, dầu mỡ dễ làm tăng cân, béo phì.

Trên thực tế, một nghiên cứu trên tạp chí Current Developments of Nutrition cho thấy nước ngọt có liên quan đến việc tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, và thừa cân chính là một trong những nguyên nhân gây ra căn bệnh này.

3. Nước ép trái cây đóng chai

Ngay cả khi trên nhãn ghi 100% nước trái cây tự nhiên, nó không có nghĩa là hoàn toàn tốt cho sức khỏe của bạn. Nước trái cây đóng chai thường chứa một lượng đường và chất bảo quản khá cao.

4. Kẹo và các món tráng miệng

Cookies, bánh ngọt và kẹo thường có nhiều đường và chất béo. Đó là lý do tại sao những món tráng miệng này nằm trên cùng của kim tự tháp thực phẩm.

Các chuyên gia khuyên bạn nên kiểm soát số lượng và tần xuất tiêu thụ các món ăn ngọt này. Tốt hơn bạn hãy chọn trái cây thay vì các món ăn ngọt.

5. Đồ chiên

Thực phẩm chiên rán có chứa nhiều calo. Rất nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng, ăn nhiều đồ ăn chiên rán rất dễ tăng cân và béo phì. Vì vậy nên hạn chế loại thực phẩm này nhiều nhất có thể.

Theo Step To Health