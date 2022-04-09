Bộ phận trên cơ thể dễ mắc UNG THƯ nhất, cần kiểm tra ngay khi gặp các TRIỆU CHỨNG tưởng chừng như giản này

Đây là căn bệnh ung thư phổ biến trong thời gian gần đây. Trong một nghiên cứu cho thấy cứ trong 15 đàn ông và trong 19 phụ nữ sẽ có 1 người mắc loại ung thư này. Hội chứng ung thư di truyền là một rối loạn mà các thành viên trong gia đình có các khiếm khuyết gen gây ung thư được truyền từ bố, mẹ hoặc cả hai. Gen di truyền làm tăng nguy cơ phát triển ung thư ruột.

Trong hội chứng ung thư đại tràng di truyền, khuyết tật nhiễm sắc thể đã có từ khi mới chào đời và có mặt trong mọi tế bào của cơ thể. Số lượng lớn các polyp đại tràng cao dẫn đến nguy cơ phát triển ung thư đại trực tràng khi còn trẻ, và cũng có nguy cơ phát triển ung thư ở các cơ quan khác.

Đau bụng, đầy hơi, chướng bụng: Đây là triệu chứng thường gặp ở bệnh nhân ung thư ruột, nhưng nó thường gây nhầm lẫn với các bệnh tiêu hóa khác nên người bệnh thường bỏ qua. Dấu hiệu ung thư ruột. Thiếu máu: người bện có hiện tượng hoa mắt, chóng mặt, buồn nôn, tỷ lệ hồng cầu giảm mạnh.

Vì vậy, nếu tiền sử gia đình có người mắc bệnh bạn cần đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe định kỳ. Trong chế độ ăn uống bạn cũng nên chú ý bổ sung thêm nhiều loại rau quả và tránh xa các thực phẩm gây hại đến cơ quan này.

Ung thư vú

Ung thư vú không còn xa lạ gì với phụ nữ. Sự di truyền của ung thư vú có liên quan đến gen BRCA 1 và BRCA 2. Khi hai gen bị đột biến, chúng không thể sửa chữa lỗi và kiểm soát sự sinh sản của các tế bào xấu kịp thời, cuối cùng dẫn đến ung thư. Đột biến ở hai gen này được truyền từ mẹ sang con. Phụ nữ có đột biến gen này có nguy cơ mắc ung thư vú cao gấp 4 đến 8 lần so với người bình thường. Vì vậy, phụ nữ cần phải thăm khám, kiểm tra sức khỏe thường xuyên. Theo dõi bầu ngực nếu thấy có bất cứ dấu hiệu bất thường nào phải đến gặp bác sĩ chuyên khoa ngay.

Theo dõi bầu ngực nếu thấy có bất cứ dấu hiệu bất thường nào phải đến gặp bác sĩ chuyên khoa ngay.

Ung thư phổi

Không chỉ do hút thuốc lá hay uống rượu bia nhiều, người mắc bệnh ung thư phổi cũng có thể phải chịu ảnh hưởng từ gen di truyền trong gia đình mình. Do đó, cần chủ động cảnh giác khi thấy cơ thể xuất hiện những triệu chứng như ho khù khụ, mệt mỏi, choáng váng… và nhanh chóng đi khám để tầm soát bệnh ngay.

Đối với căn bệnh này bạn tuyệt đối không được chủ quan, cần có sự can thiệp của bác sĩ chuyên khoa từ khi mới bắt đầu phát hiện bệnh để kịp thời chữa trị và ngăn ngừa những di chứng nguy hiểm về sau.