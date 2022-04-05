Uống cà phê ngay sau bữa ăn có thực sự giúp quá trình trao đổi chất trong ngày tốt hơn?

Sống khỏe 05/04/2022 16:52

Một số lý do tại sao việc uống một tách cà phê ngay sau bữa ăn lại là một thói quen xấu mà chúng ta nên từ bỏ để bảo vệ sức khỏe của mình và sống lành mạnh hơn.

Bạn có thể là người thích uống một ly cà phê ngay sau khi dùng xong bữa sáng hoặc thưởng thức một tách cappuccino nóng ngay sau bữa trưa. Và rất có thể bạn cần một ly cà phê espresso đậm đặc để tiêu hóa bữa trưa thịnh soạn mình vừa ăn và giữ cho mình tỉnh táo để làm việc trong suốt phần còn lại của ngày.

Trong một nghiên cứu, được công bố trên Tạp chí Dinh dưỡng Anh mới đây, các chuyên gia đã cảnh báo, uống cà phê đầu tiên vào buổi sáng (trước khi ăn sáng - PV) có thể làm tăng lượng đường trong máu lên 50%. Tạp chí Dinh dưỡng Anh cho biết lượng đường trong máu tăng thường xuyên - có thể dẫn đến bệnh tiểu đường loại 2.

Khiến da bị khô

Uống cà phê ngay sau bữa ăn có thực sự giúp quá trình trao đổi chất trong ngày tốt hơn? - Ảnh 1

Một tách cà phê thơm ngon có thể giúp bạn thức dậy vào buổi sáng và có lợi cho sức khỏe của bạn theo nhiều cách. Nhưng nếu uống trực tiếp ngay sau bữa ăn thì cơ thể bạn sẽ không nhận được tất cả các chất dinh dưỡng từ thức ăn và có thể làm giảm sự hấp thụ chất sắt giảm đến 80%. Khi cơ thể không được cung cấp đủ chất sắt, nó sẽ ảnh hưởng xấu đến bạn theo nhiều cách và đặc biệt sẽ hiện rõ trên da của bạn. Nó sẽ trở nên nhợt nhạt và khô hơn bình thường, khiến các nếp nhăn lộ rõ ​​hơn.

Gây hại đến sức khỏe răng miệng

Uống cà phê ngay sau bữa ăn có thực sự giúp quá trình trao đổi chất trong ngày tốt hơn? - Ảnh 2

Uống cà phê ngay sau bữa ăn có thể khiến cơ thể bạn chậm hấp thụ các khoáng chất thiết yếu, trong đó có canxi. Cơ thể chúng ta cần canxi để cung cấp cho da và tóc, sau đó thải nó ra ngoài theo đường mồ hôi và nước tiểu. Uống cà phê khiến cơ thể bạn tiêu thụ nhiều canxi hơn, và nếu chế độ ăn uống của bạn không bù đắp lại đủ canxi, cuối cùng cơ thể bạn sẽ bắt đầu lấy canxi từ xương và răng. Điều này dẫn đến răng bạn sẽ trở nên dễ bị vỡ và cũng khiến nướu dễ bị kích ứng hơn.

Làm tăng cholesterol không tốt cho sức khỏe

Một miếng bánh mì với lớp bơ béo ngậy có thể không phải là thức ăn tốt cho sức khỏe nhưng nó rất ngon, đặc biệt là khi thưởng thức cùng với một tách cà phê. Nhưng thói quen ăn cùng lúc cả hai thứ như thế có thể khiến lượng cholesterol của bạn tăng vọt. Một vài nghiên cứu đã chỉ rằng ra rằng các loại dầu được tìm thấy trong cà phê có ảnh hưởng đến khả năng điều hòa lượng cholesterol của cơ thể, khiến đồ uống yêu thích của chúng ta trở thành một trong những hợp chất làm tăng cholesterol nhiều nhất trong chế độ ăn uống của chúng ta.

Ảnh hưởng xấu đến tóc

Uống cà phê ngay sau bữa ăn có thực sự giúp quá trình trao đổi chất trong ngày tốt hơn? - Ảnh 3

Ngay cả khi chế độ ăn uống của bạn cân bằng và đầy đủ tất cả các chất dinh dưỡng thiết yếu, thói quen uống cà phê trực tiếp sau bữa ăn có thể sẽ phá hỏng nỗ lực ăn uống lành mạnh của bạn. Lý do là vì uống một tách Joe ngay sau bữa ăn sẽ làm giảm sự hấp thụ của nhiều nguyên tố vi lượng quan trọng, tác động xấu đến cơ thể bạn theo nhiều cách và cũng có thể ảnh hưởng đến tóc của bạn. Khi cơ thể bạn thiếu sắt, máu sẽ khó vận chuyển oxy để các tế bào trong cơ thể kích thích sự phát triển của tóc hơn. Từ đó ảnh hưởng đến sức khỏe của da đầu và cuối cùng có thể dẫn đến hiện tượng rụng tóc.

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