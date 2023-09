Tử vi tuần mới từ 4/4 - 10/4/2022 của 12 con giáp: Con giáp nào sẽ TAI QUA NẠN KHỎI trong tuần mới này?

Sao Thái Âm nâng đỡ cho vận trình tình duyên cho tuổi Tý, đào hoa nở rộ, tình duyên khởi vượng. Nếu ai đang có kế hoạch cưới xin thì nên thực hiện trong thời gian này. Nhất là nữ giới đã cảm thấy an lòng hơn khi đối phương có những biểu hiện rất tích cực trong việc vun vén hạnh phúc của hai người.

Tuổi Sửu từ ngày 4/4 đến 10/4/2022

Xem tử vi tuần này của 12 con giáp, tuổi Sửu có cơ hội được đón nhận nhiều tin vui trong tuần này, nhất là nữ mệnh. Bạn có cơ hội tìm kiếm hạnh phúc hoặc được quý nhân là nữ giúp đỡ.

Người độc thân hứa hẹn sẽ có những buổi hẹn hò như ý trong tuần này, chỉ cần bạn chịu mở lòng đón nhận mà thôi. Đừng quá do dự hay lo lắng, bạn có những nét hấp dẫn rất riêng, vì thế, bạn hoàn toàn có thể thu hút một ai đó ngay từ những ánh nhìn đầu tiên đấy.

Phương diện công việc phát triển khá tốt, mọi việc diễn ra đúng như kế hoạch, nhất là thời điểm đầu tuần đến giữa tuần vô cùng tươi sáng khi được Chính Ấn che chở. Con giáp may mắn tuần này nên tận dụng thời cơ lúc này để hiện thực hóa lý tưởng sự nghiệp của mình.

Tài lộc có nhiều khởi sắc ngay từ đầu tuần nhờ Thực Thần nâng đỡ. Con giáp này có các nguồn thu nhập khá, cả công việc chính và phụ đều tăng tiến theo chiều hướng tích cực. Người buôn bán kinh doanh gặp nhiều thuận lợi nên tài lộc đổ ào ào về trong túi.

Tuổi Dần từ ngày 4/4 đến 10/4/2022

Thái Dương trợ giúp, người tuổi Dần trở nên linh hoạt hơn trong công việc, nhờ đó mà bạn tìm ra những cách xử lý phù hợp trong những tình huống khó khăn. Điều này mang lại sự tự tin không nhỏ cho bản mệnh khi bạn nhận ra năng lực chuyên môn của bản thân đã được nâng cao.

Công việc vượng nhất ở thời điểm giữa tuần. Thiên Ấn cho thấy bản mệnh lanh lẹ tìm thấy được thời cơ để tự đẩy mình lên, khiến mình trở nên nổi bật giữa đông đảo những người có năng lực tương đương. Đây cũng là lúc thích hợp để đưa ra những quyết định quan trọng.

Thái Dương trợ giúp, người tuổi Dần trở nên linh hoạt hơn trong công việc. Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tài lộc trong tuần không được sáng cho lắm. Kiếp Tài án ngữ, con giáp này có thể có được tiền trong tay nhưng rồi lại đánh mất ngay trong chớp mắt. Đừng chủ quan với với những lời mời mọc béo bở, mù quáng tin người là mất tiền đó.

Vận trình tình cảm của những chú Hổ không có nhiều khởi sắc trong khoảng thời gian này. Bạn và nửa kia của mình có thể vướng phải tranh cãi chỉ vì những bất đồng nho nhỏ khi cả hai đều quá bận rộn với công việc của mình, không ai chịu nhường ai. Cả hai dễ rơi vào tình cảnh chiến tranh lạnh nếu không có một người chịu chủ động xuống nước làm hòa.

Tuổi Mão từ ngày 4/4 đến 10/4/2022

Mọi việc diễn ra trong tuần này đều có vẻ rất thuận lợi đối với người tuổi Mão. Bạn đang đạt được những bước phát triển nhanh chóng trong công việc, thu được vô số kết quả tốt.

Bản mệnh cũng nhận được sự ủng hộ từ phía cấp trên vì có năng lực và khá quyết đoán trong quá trình làm việc.

Có thể bạn sẽ thấy khối lượng công việc tăng lên, bạn phải vất vả hơn so với mọi người, nhưng nếu bạn làm hết sức mình thì cuối cùng sẽ được đền đáp bằng khoản tiền xứng đáng.

Với người làm kinh doanh, tài vận vượng phát khiến thu nhập dồi dào, bạn có thể tranh thủ nắm bắt cơ hội lần này để tiến hành đầu tư.

Đây cũng là thời điểm để con giáp phát tài tuần này tích cực củng cố các mối quan hệ với đối tác làm ăn, chắc hẳn ai cũng muốn tiếp tục giữ quan hệ với một người giữ chữ tín như bạn.

Tuổi Thìn từ ngày 4/4 đến 10/4/2022

Người tuổi Thìn được Bách Việt chủ đào hoa che chở trong tuần này nên vận trình tình cảm có rất nhiều hứa hẹn. Tuy nhiên, đào hoa vượng như vậy chỉ có lợi cho người độc thân tìm kiếm một nửa cho mình mà thôi. Người có đôi dễ gặp họa đào hoa dữ khi mà những mối quan hệ xã giao của bạn bị hiểu lầm, khiến cho mâu thuẫn liên tục nảy sinh.

Đầu tuần là lúc mà bản mệnh nên tranh thủ tiến hành những việc quan trọng khi được Chính Quan trợ mệnh, mọi kế hoạch đều tiến triển suôn sẻ hơn, hiệu suất ổn định. Quý nhân xuất hiện sẽ giúp con giáp này rất nhiều trên hành trình tìm kiếm thành công, đạt được mục đích.

Người tuổi Thìn được Bách Việt chủ đào hoa che chở trong tuần này nên vận trình tình cảm có rất nhiều hứa hẹn. Ảnh minh họa: Internet

Càng về cuối tuần thì công việc càng dễ xảy ra sai sót do con giáp này tập trung vào chuyện tình cảm thay vì chuyên tâm làm việc. Thương Quan cho thấy những chú Rồng đang để cho đầu óc của mình “đi chơi” quá xa rồi đó. Cơ hội phát triển đang có sẵn, đừng để những chuyện bên lề ảnh hưởng tới tiền đồ của bản thân bạn nhé.

Chuyện làm ăn của người tuổi Thìn diễn ra khá thuận lợi trong tuần này. Do có Thiên Tài chiếu mệnh, bạn có thể tìm được những mối đầu tư đem lại lợi nhuận kha khá. Khi cơ hội xuất hiện trước mắt, bản mệnh không nên chần chừ do dự quá lâu mà cần nắm bắt ngay, bạn sẽ đạt được khoản lợi nhuận khiến nhiều người ngưỡng mộ.



Tuổi Tỵ từ ngày 4/4 đến 10/4/2022

Sao Thiên Cẩu xuất hiện mang theo họa tiểu nhân tạo thị phi, gây sóng gió cho người tuổi Tỵ trong tuần này. Bản mệnh cần lưu ý lời nói, cử chỉ của mình trong công việc. Có thể bạn đạt được những thành tích đáng tự hào nhưng nên nhớ rằng “núi cao còn có núi cao hơn”, luôn giữ thái độ khiêm tốn, cầu thị chính là cách bảo vệ bản thân tốt nhất.

Hung thần này còn tác động tiêu cực đến sức khỏe của những chú Rắn. Cụ thể, bản mệnh dễ rơi vào tình trạng lao lực vì làm việc quá vất vả. Vì vậy, dù bạn có đang bận công to việc lớn đến thế nào mà thấy những dấu hiệu cảnh báo của cơ thể thì cũng nên gác công việc lại, dành thời gian quan tâm đến sức khỏe của mình nhiều hơn.

Tài vận có nhiều điểm sáng ngay từ đầu tuần nhờ được cả Chính Tài và Thực Thần nâng đỡ. Con giáp này có nhiều cơ hội làm ăn vào thời điểm này, giúp tài vận phất lên nhanh chóng. Tuy nhiên về cuối tuần có điềm báo Kiếp Tài dễ hao tiền tốn của, nên lưu ý.

Đường tình duyên của tuổi Tỵ đang có những khởi sắc nhất định. Người độc thân có thể sẽ tìm thấy được người tâm đầu ý hợp với mình. Tuy vẫn còn khoảng cách giữa 2 người song thời gian có thể xóa nhòa nó đi, chỉ cần đôi bên có tình cảm với nhau là có thể vượt qua mọi thử thách.

Tuổi Ngọ từ ngày 4/4 đến 10/4/2022

Xem tử vi tuần này của 12 con giáp, tuổi Ngọ bị Thiên Cẩu hung tinh án ngữ trong tuần mới nên hung vận lấn át cát vận, mưu sự khó thành. Công việc không được tốt lắm, lý do là bởi tuổi Ngọ dễ lơ là nên hay mắc lỗi, từ đó tạo sơ hở cho kẻ tiểu nhân lợi dụng gây ra không ít rắc rối.

Khả năng sáng tạo của bạn ở thời điểm này bị kìm hãm nghiêm trọng. Bản thân bạn cũng không chủ động làm mới phương pháp làm việc, thêm những quy luật nghiêm ngặt tại nơi làm việc càng khiến bạn chán nản, tinh thần làm việc rệu rã.

Xem tử vi tuần này của 12 con giáp, tuổi Ngọ bị Thiên Cẩu hung tinh án ngữ trong tuần mới nên hung vận lấn át cát vận, mưu sự khó thành. Ảnh minh họa: Internet

Vận tài lộc không khả quan lắm, mặc dù không có dấu hiệu hao tài nhưng cũng chẳng có cơ hội kiếm tiền nên cuối cùng tài chính của bạn dần hao hụt vì chi phí cuộc sống. Bạn nên có một khoản tiết kiệm để phòng trừ những lúc gặp phải chuyện không may.

Chuyện tình cảm trong tuần cũng tồn tại nhiều trắc trở. Con giáp này gặp nhiều khó khăn trong hành trình chinh phục trái tim người mình yêu. Đôi lứa mệt mỏi vì những mâu thuẫn liên tiếp xảy ra, những sự lãng mạn không còn mà thay vào đó là mệt mỏi, tình cảm đứng trên bờ vực tan vỡ.

Tuổi Mùi từ ngày 4/4 đến 10/4/2022

Dưới tác động tiêu cực của Bạch Hổ hung tinh, hung vận của người tuổi Mùi đang khá lớn, bạn cần phải quan tâm đến sức khỏe của chính mình và những người thân yêu. Con giáp này đi đứng nên cẩn thận, đề phòng tai họa bất ngờ, nhất là khi tham gia giao thông càng phải lưu ý nhiều hơn.

Công việc trong tuần cũng không thật sự suôn sẻ. Nhất là khi ngay từ đầu tuần đã vấp phải họa tiểu nhân do Thiên Quan cản trở. Con giáp này có thể chịu những lời gièm pha, nghi kị của bạn bè và đồng nghiệp, mọi người có thể đặt câu hỏi về khả năng thực sự của bạn trong công việc. Những lúc như vậy, hãy cứ dùng sự thực để chứng minh khả năng của chính bản thân mình thay vì biện hộ vô ích.

Chuyện tình cảm của con giáp tuổi Mùi khá đều đều và không có gì khởi sắc. Bạn nên chủ động tìm cách để tăng kết nối giữa hai người. Sự im lặng đôi lúc không phải vàng mà là con dao hai lưỡi ảnh hưởng vô cùng lớn đến tình yêu của hai bạn.

Trong tuần cả Chính Tài và Thiên Tài cùng xuất hiện, nguồn thu chính và nguồn thu phụ đều có dấu hiệu tăng tiến. Con giáp này cần phải có kế hoạch tài chính rõ ràng để duy trì tài khí cũng như giữ được sự ổn định cho tương lai.

Tuổi Thân từ ngày 4/4 đến 10/4/2022

Dưới sự che chở của cát tinh Tử Vi, người tuổi Thân có những bước đột phá vượt trội trong tuần này. Bản mệnh có cơ hội thực hiện được những mục tiêu mình đã đề ra từ trước đó nhờ khả năng sáng tạo được phát huy xuất sắc. Với những biểu hiện của mình suốt thời gian qua, con giáp này được cấp trên ưu ái và trao thêm nhiều không gian để phát triển.

Chính Ấn hỗ trợ cho bản mệnh rất nhiều để công việc trong tuần thuận buồm xuôi gió. Vì thế, dù cuối tuần có chút trở ngại, phiền muộn thì cũng không đáng gì, quan trọng là bạn tập trung vào mục tiêu mà bản thân đã đề ra thì không có gì là khó khăn cả.

Thiên Tài xuất hiện vào giữa tuần cho thấy bản mệnh có nhiều cố gắng và nỗ lực trong việc tìm kiếm cơ hội để tăng thu nhập cho mình và điều đó đang dần trở thành sự thật. Tuy nhiên, bản mệnh vẫn cần phải đề phòng họa phá tài, cẩn thận có kẻ bày mưu để lừa gạt tiền bạc mà mình vất vả kiếm được.

Đường tình duyên không có nhiều biến động, song riêng với người độc thân thì có thể sẽ có được cơ duyên gặp gỡ, tình cảm nảy sinh từ tình huống mà bạn không hề tưởng tượng được. Hãy cứ thoải mái thể hiện bản thân nhé.

Tuổi Dậu từ ngày 4/4 đến 10/4/2022

Theo tử vi tuần mới của 12 con giáp nói rằng, may mắn đang đứng về phía người tuổi Dậu trong tuần này. Sự nghiệp tuy chưa thực sự đột phá nhưng tình trạng phát triển khá ổn định.

Bạn đang kiểm soát mọi việc khá tốt bằng chính năng lực của mình, đồng thời bạn cũng thể hiện được khả năng quản lý xuất sắc, khiến lãnh đạo chú ý.

Khi gặp khó khăn không thể giải quyết, hãy tham khảo thêm ý kiến của những người có kinh nghiệm. Việc thu thập ý kiến của đông đảo mọi người sẽ giúp bạn có cái nhìn đa chiều và khách quan nhất về vấn đề, từ đó có thể đưa ra lựa chọn đúng đắn.

Theo tử vi tuần mới của 12 con giáp nói rằng, may mắn đang đứng về phía người tuổi Dậu trong tuần này. Ảnh minh họa: Internet

Tiền bạc không quá dồi dào nhưng đủ để bạn thoải mái chi tiêu, thậm chí là mua một vài món quà nhỏ cho bạn bè và người ấy. Hãy dành thời gian để bổ sung thêm kiến thức cho mình, đảm bảo khi cơ hội xuất hiện thì bạn có thể tự tin nắm bắt.

Chuyện tình cảm đôi lứa ổn định, dù thỉnh thoảng có xích mích nhưng không đáng kể, thậm chí, đó giống như một thứ gia vị cần có cho một mối quan hệ. Vào cuối tuần, người độc thân có thể sẽ đón nhận một vài bất ngờ lớn, cứ thoải mái tận hưởng và đón chờ điều ngạc nhiên đó nhé.

Tuổi Tuất từ ngày 4/4 đến 10/4/2022

Người tuổi Tuất không may có nguy cơ mất tiền do ảnh hưởng của Tiểu Hao hung tinh. Tuy thiệt hại tài chính lần này không quá lớn nhưng cũng khiến cho con giáp này không khỏi xót xa, thầm ân hận vì bản thân đã không cẩn thận hơn. Cũng may là tới giữa tuần nhờ chăm chỉ, nỗ lực bền bỉ không chịu từ bỏ nên bản mệnh hoàn toàn có thể lấy lại số tiền đã mất, thậm chí còn hơn nhờ có sự xuất hiện của Thực Thần.

Chính Quan nâng đỡ mà con giáp này, dễ gặp nhiều điều may mắn. Các kế hoạch vẫn đang tiến triển thuận buồm xuôi gió. Thời điểm này bạn có thể sẽ có cơ hội thăng tiến, phát triển mình hoặc được lựa chọn vào đội ngũ nhân tài được bồi dưỡng đặc biệt.

Song càng về cuối tuần tuổi Tuất càng có dấu hiệu lơ là trong công việc, không tuân thủ các quy định nên có thể sẽ bị cấp trên khiển trách, đánh mất cơ hội tốt cho mình. Thương Quan nhắc nhở bản mệnh hãy cố gắng tập trung hơn, nỗ lực nhiều hơn để có được những gì mình muốn.

Vận trình tình duyên của bản mệnh không được tốt cho lắm. Đây cũng là điều mà con giáp này trăn trở. Người độc thân dù đã rất chân thành nhưng mãi vẫn chưa thể tìm được một nửa phù hợp, bạn ngày càng thất vọng với những mối quan hệ chẳng đi đến đâu của mình.

Tuổi Hợi từ ngày 4/4 đến 10/4/2022

Ngũ Quỷ hung tinh nhập cục cho thấy vận trình của tuổi Hợi trong tuần này có thăng có trầm, vận hung và vận cát luân phiên đè nén. Công danh sự nghiệp lên xuống bất định, có lúc rất thuận lợi rồi lại lập tức xuất hiện vấn đề, vừa giải quyết xong rắc rối chưa kịp thở phào lại phải đương đầu với những rắc rối mới, khiến bản mệnh dễ sinh lòng chán nản, muốn bỏ cuộc.

Sóng gió bủa vây đòi hỏi người tuổi Hợi phải giữ được bình tĩnh và tỉnh táo mới có thể sáng suốt nghĩ ra phương pháp đối phó. May mắn từ giữa tuần trở đi, Ấn Quan tương trợ, bản mệnh lấy lại được thế cân bằng và tạo dựng cho mình những bước khởi đầu thành công, tiến những bước vững chắc về tới mục tiêu đã định.

Tài lộc ngay từ đầu tuần đã kém sắc khi bị Kiếp Tài án ngữ. Họa phá tài đe dọa, mệnh chủ cần đề phòng kẻ xấu lừa gạt tiền bạc. Cuối tuần lại là thời điểm tài lộc vượng, nếu tuổi Hợi muốn tăng thêm thu nhập thì đừng bỏ lỡ cơ hội này. Thiên Tài sẽ giúp cho bản mệnh có cơ hội để kiếm tiền, tuy nhiên, điều đó cũng đồng nghĩa với việc bạn sẽ không được rảnh rang dịp cuối tuần nữa đâu nhé.

Đây cũng không phải là tuần thuận lợi cho chuyện tình cảm của con giáp này. Đôi bên thiếu tiếng nói chung, dễ hiểu lầm, mâu thuẫn với nhau khiến mối quan hệ luôn trong tình trạng căng thẳng. Dù tình yêu dành cho nhau không hề thay đổi song cái tôi của mỗi người quá lớn nên mới dẫn đến tình trạng hiện tại.

Trên đây là tử vi tuần mới từ 4/4 đến 10/4/2022 của bạn. Mong rằng những dự báo này sẽ giúp bạn chuẩn bị hành trang đón tuần mới tốt nhất