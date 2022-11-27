Bỏ ngay 5 thói quen tưởng chừng vô hại nhưng đang âm thầm rút cạn sức khỏe của bạn mỗi ngày

Có thể mất bất kỳ khoảng thời gian nào trong khoảng từ 18 đến 254 ngày, tùy thuộc vào mức độ dễ dàng hay khó khăn của thói quen mới. Nhưng đôi khi, có những thói quen tai hại mà chúng ta cần loại bỏ ngay lập tức. Và chúng ta chuyển sang các thực hành tốt hơn càng nhanh thì chất lượng cuộc sống của chúng ta sẽ càng tốt hơn.

Tiếng ồn ào từ đồng hồ báo thức đánh thức bạn đột ngột, điều này có thể gây hại cho tim của bạn. Nó có thể làm tăng huyết áp và tăng mức độ căng thẳng do lượng adrenaline tăng cao. Thức dậy quá đột ngột cũng có thể dẫn đến quán tính giấc ngủ, hoặc trạng thái cảm thấy chệnh choạng và làm giảm hiệu quả hoạt động thể chất và tinh thần. Vậy làm thế nào để chúng ta thức dậy mà không có tiếng chuông đồng hồ và điện thoại?

Các chuyên gia khuyên bạn nên thiết lập một thói quen ngủ nhất quán bằng cách cố gắng ngủ gật và thức dậy vào cùng một thời điểm mỗi ngày, không báo thức. Bạn cũng có thể tập dần dần thức dậy với ánh sáng tự nhiên. Mở mành và rèm cửa, hoặc đặt giường của bạn ở nơi có ánh sáng mặt trời chiếu trực tiếp có thể hữu ích. Nếu cần thức dậy trước khi mặt trời mọc, bạn có thể mua đồng hồ báo thức có âm thanh êm dịu hơn (như tiếng huýt sáo và chuông gió) hoặc loại dựa trên ánh sáng bắt chước độ sáng của mặt trời.

2. Giữ nhà cửa quá sạch sẽ

Sự sạch sẽ tuyệt đối là điều bắt buộc trong một số môi trường, chẳng hạn như bệnh viện. Nhưng trong nhà, môi trường xung quanh hoàn toàn vô trùng thực sự có thể gây ra một số bệnh. Các nghiên cứu đã ủng hộ “Giả thuyết vệ sinh”, cho rằng trẻ em lớn lên ở vùng nông thôn và tiếp xúc với vi khuẩn, phấn hoa và lông động vật sẽ có hệ thống miễn dịch mạnh hơn. Trong khi đó, những con được nuôi dưỡng trong môi trường quá sạch sẽ dễ mắc bệnh sốt, hen suyễn và dị ứng hơn.

Một số vi khuẩn cũng tốt cho cơ thể vì chúng giúp ích cho chúng ta trong các chức năng sinh lý, trao đổi chất và não bộ. Nhưng điều này không có nghĩa là bạn ngừng dọn dẹp và sống trong sự bẩn thỉu.

Điều bạn có thể làm là quản lý cách bạn khử trùng hoặc thu dọn đồ đạc. Ví dụ, trẻ có thể rửa tay bằng xà phòng thông thường thay vì xà phòng diệt khuẩn. Hoặc nếu một món đồ chơi rơi xuống sàn không quá bẩn, bạn chỉ cần làm sạch đơn giản và không cần phải khử trùng mọi thứ quá mức.

3. Uống quá nhiều vitamin và thuốc bổ

Hầu hết những người dùng vitamin tổng hợp đều làm điều đó để lấp đầy khoảng trống dinh dưỡng. Nhưng theo các nghiên cứu, việc dùng những chất bổ sung này không mang lại bất kỳ lợi ích nào cho sức khỏe của chúng ta. Chúng không làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim hoặc ung thư, và chúng không giúp ngăn ngừa chứng mất trí nhớ hoặc suy giảm khả năng tinh thần. Tuy nhiên, một chất bổ sung hiệu quả đã được chứng minh là axit folic (dùng trước hoặc trong khi mang thai), giúp chống lại khuyết tật ống thần kinh ở trẻ sơ sinh.

Các chuyên gia cũng cảnh báo về việc uống vitamin tan trong chất béo và tan trong nước với liều lượng lớn. Quá nhiều vitamin C tan trong nước có thể gây sỏi thận và quá nhiều vitamin A tan trong chất béo có thể ảnh hưởng đến gan. Tốt nhất là nên tham khảo ý kiến ​​bác sĩ nếu bạn có bất kỳ sự thiếu hụt vitamin nào cần được giải quyết bằng thuốc. Và thay vì phụ thuộc vào các chất bổ sung, tốt hơn hết là bạn nên bổ sung dinh dưỡng cần thiết từ một chế độ ăn uống cân bằng.

4. Cắt lớp biểu bì và sử dụng móng tay của bạn như một công cụ

Hầu hết các lần làm móng tay và móng chân đều liên quan đến việc xử lý lớp biểu bì hoặc lớp da trong suốt dọc theo các cạnh của ngón tay và ngón chân. Việc cắt chúng có thể làm cho móng tay của bạn trông hấp dẫn hơn, nhưng bạn cũng đang loại bỏ một trong những hình thức bảo vệ tự nhiên của cơ thể. Lớp biểu bì giúp bảo vệ móng tay mới khỏi vi khuẩn và việc làm hỏng khu vực đó có thể khiến da bị tổn thương, khô hoặc nhiễm trùng.

Một thói quen làm móng khác mà bạn cần loại bỏ là sử dụng móng tay như một công cụ để mở hộp hoặc lọ, bóc nhãn dán hoặc mở móc chìa khóa. Những hoạt động này có thể dễ dàng làm gãy móng tay của bạn, vì vậy chuyên gia khuyên bạn nên sử dụng các dụng cụ thích hợp để thay thế, chẳng hạn như kéo hoặc các thiết bị khác.

5. Lột da cháy nắng

Bạn có thể muốn đẩy nhanh quá trình bong tróc bằng cách tự gãi hoặc loại bỏ lớp da đó, nhưng tốt hơn hết là bạn nên chống lại sự thôi thúc đó. Lột da là một phần của quá trình chữa bệnh và đó là dấu hiệu cho thấy cơ thể bạn đang cố gắng loại bỏ các tế bào bị tổn thương. Trong khi điều này xảy ra, da của bạn lộ ra ngoài và dễ bị tổn thương, vì vậy tốt hơn hết bạn nên để lớp da này tự bong ra.

Cách hành động tốt nhất vào thời điểm này là dưỡng ẩm cho vùng da bị bỏng (để làm dịu vùng da bị bỏng) và uống thêm nước (để tránh mất nước). Bạn cũng có thể mặc quần áo bảo hộ khi đi ra ngoài để tránh tác hại thêm của tia cực tím. Để tránh bị bỏng trong tương lai, bạn nên bôi kem chống nắng 2 giờ một lần khi tiếp xúc với ánh nắng gay gắt.

Theo Brightside

Theo Brightside