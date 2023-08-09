Biến chủng nCoV mới lây lan nhanh ở nhiều quốc gia, giới khoa học nói gì?

Sức khỏe 09/08/2023 20:44

Theo trang Politico, một biến thể phụ mới lây lan nhanh của virus SARS-CoV-2, có tên gọi chính thức là EG.5 nhưng được các chuyên gia y tế đặt biệt danh là Eris, gần đây đã trở thành chủng phổ biến nhất ở Mỹ.

Theo thông tin từ VnExpress, EG.5, còn gọi là Eris, là biến chủng nCoV mới đang lây lan nhanh ở Mỹ và nhiều quốc gia, chưa rõ độc lực hoặc khả năng kháng vaccine.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ, ước tính khoảng 17,3% số ca mắc mới trên toàn quốc là biến chủng này, tăng nhanh từ mức 1% vào tháng 5. Trong đợt lây nhiễm mới, hơn 9.000 người phải nhập viện vào tuần cuối tháng 7, tăng từ mức 6.300 - ghi nhận vào tuần cuối tháng 6.

Giống với các biến chủng chiếm ưu thế tại Mỹ trong hơn một năm qua, EG.5 là dòng phụ của Omicron. Theo các chuyên gia, hiện chưa có bằng chứng cho thấy EG.5 là nguyên nhân trực tiếp khiến số ca nhập viện nước này tăng. Bên cạnh đó, tỷ lệ nhập viện trong mùa hè này vẫn tương đối thấp, so với đỉnh dịch gần nhất là tháng 12/2022, khi hơn 44.000 người phải điều trị nội trú.

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Minh họa biến chủng Omicron - Ảnh: Livescience

Theo tiến sĩ Dan Barouch, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Virus và Vaccine tại Trung tâm Y tế Beth Israel Deaconess ở Boston, chưa thể kết luận EG.5 gây triệu chứng nặng hơn các biến chủng Omicron khác. Có thể biến chủng này dễ lây truyền so với các phiên bản virus trước đây, song ông cho rằng miễn dịch cộng đồng khiến số ca nghiêm trọng thấp.

Theo thông tin từ báo tin tức Thông tấn Xã Việt Nam, các chuyên gia y tế đã nói rằng EG.5 dường như không gây ra bệnh nặng hơn các chủng COVID-19 trước đó và chưa có tuyên bố mạnh mẽ nào từ Nhà Trắng hoặc Đồi Capitol về biến thể này. CDC đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận của tờ Politico.

Sự lây lan mạnh của EG.5 ở Mỹ diễn ra khi nước này thông báo 9.000 người phải nhập viện vì Covid trong tuần cuối cùng của tháng 7, tăng từ khoảng 6.300 vào cuối tháng 6.

Tuy nhiên, ba chuyên gia được phỏng vấn cho câu chuyện này cho biết vẫn chưa có bằng chứng cho thấy EG.5 là nguyên nhân dẫn đến sự gia tăng số ca nhập viện. Tuy nhiên, EG.5 có khả năng đã phát triển để trở nên dễ lây truyền hơn so với những biến thể tiền nhiệm của nó. Dù vậy, khả năng miễn dịch rộng rãi nhờ sự kết hợp giữa tiêm chủng và những lần nhiễm bệnh trước đây, sẽ giúp hầu hết mọi người an toàn trước EG.5.

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Chủng virus gây bệnh COVID-19 mới, có biệt danh Eris đang lây lan rất nhanh - Ảnh minh họa

Tổ chức Y tế Thế giới đã bắt đầu theo dõi EG.5, nhưng chưa xếp nó là một biến thể cần quan tâm hoặc lo ngại. Trong khi đó, chủng XBB.1.5, trước đây chiếm ưu thế lây lan ở Mỹ, được WHO coi là một biến thể đáng quan tâm.

Trên toàn cầu, số ca nhập viện do COVID-19 nhìn chung đã giảm kể từ đầu năm.

Mặc dù số ca nhập viện do COVID-19 có tăng nhẹ trong mùa hè ở Mỹ, chính quyền Tổng thống Biden vẫn tiếp tục bày tỏ sự lạc quan về việc đánh bại đại dịch. Washington đã chấm dứt tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng và Điều phối viên chống COVID-19 của Nhà Trắng đã rời ghế vào đầu mùa hè này.

Người phát ngôn Nhà Trắng Kelly Scully trước đó đã nói với POLITICO qua email: “Chính quyền Biden-Harris đã đạt được tiến bộ lịch sử về khả năng xử lý COVID-19 để nó không còn làm gián đoạn đáng kể cuộc sống của chúng ta”.

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Từ khóa:   biến chủng nCoV virus SARS-CoV-2 biến thể COVID mới

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