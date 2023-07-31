Ngày 31/7/2023: Ghi nhận 28 ca mắc COVID-19, không còn ca nào phải thở oxy

Tin y tế 31/07/2023 18:26

Theo bản tin của Bộ Y tế về dịch COVID-19 hôm nay (30/6/2023), Việt Nam ghi nhận 28 ca mắc COVID-19, 1 ca khỏi bệnh trong ngày, không còn ca nào phải thở oxy.

Dẫn theo thông tin từ Báo Người Lao Động, về tình hình dịch COVID-19 hôm nay, Bộ Y tế cho biết từ 16 giờ ngày 30-7 đến 16 giờ ngày 31-7 cả nước ghi nhận 28 ca nhiễm, tăng gấp đôi so với số ca mắc ngày trước đó.

Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.621.840 ca nhiễm, đứng thứ 13/231quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỉ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 120/231 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 117.447 ca nhiễm).

Trong ngày có thêm 1 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 10.640.331 ca. Cả nước không còn bệnh nhân nặng phải thở ôxy.

Ngày 31/7/2023: Ghi nhận 28 ca mắc COVID-19, không còn ca nào phải thở oxy - Ảnh 1
Biểu đồ dịch COVID-19 - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ VietNamPlus, tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.206 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.

Tổng số ca tử vong xếp thứ 26/231 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 141/231 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới.

So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 7/50 (xếp thứ 3 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 29/50 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 5 ASEAN).

Về tình hình tiêm chủng vaccine phòng COVID-19, tổng số liều vaccine phòng COVID-19 đã được tiêm là 266.532.582 liều, trong đó số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 223.841.647 liều: Mũi 1 là 70.909.935 liều; Mũi 2 là 68.457.790 liều; Mũi bổ sung là 14.344.240 liều; Mũi nhắc lại lần 1 là 52.171.737 liều; Mũi nhắc lại lần 2 là 17.957.945 liều.

Số liều tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 23.965.655 liều: Mũi 1 là 9.130.889 liều; Mũi 2 là 9.021.382 liều; Mũi nhắc lại lần 1 là 5.813.384 liều.

Số liều tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi là 18.725.280 liều: Mũi 1 là 10.236.628 liều; Mũi 2 là 8.488.652 liều.

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Chiều 31/7, theo tin từ Bệnh viện Tai Mũi Họng trung ương, tại đây vừa tiếp nhận bệnh nhân V.V.T (63 tuổi, ở Ninh Bình) nhập viện cấp cứu trong tình trạng sưng và đau nhiều trong tai, ù tai, nghe kém kèm xung huyết và tiết dịch.

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