Biến chủng mới khiến số ca Covid-19 ở Thái Lan tăng vượt 71.000, người dân được khuyến cáo cảnh giác

Đến nay, hơn 550 trình tự gene XEC từ 27 quốc gia đã được ghi nhận. Dữ liệu từ Mỹ, Anh và Trung Quốc cho thấy XEC có tốc độ lây lan cao hơn 84-110% so với các biến chủng Omicron trước đó, chiếm từ 10 đến 20% tổng số ca mắc mới tại một số khu vực.

Tính đến tháng 12/2024, XEC chiếm khoảng 36,8% trong số các trình tự gene virus được báo cáo trên toàn thế giới, với sự gia tăng đáng kể tại các khu vực như châu Âu, châu Mỹ và Tây Thái Bình Dương.

Các nghiên cứu ban đầu cho thấy XEC có khả năng né tránh miễn dịch cao hơn so với một số chủng Omicron trước đó, do có các đột biến đặc biệt trong protein gai của virus. Tuy nhiên, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nhận định, các loại vaccine Covid-19 hiện tại vẫn có hiệu quả trong hiệu quả trong việc ngăn ngừa các ca bệnh nặng và giảm nguy cơ tử vong.

Các triệu chứng phổ biến khi nhiễm XEC bao gồm: sốt, ho, đau họng, mệt mỏi, đau đầu, đau nhức cơ thể, nghẹt mũi, chảy nước mũi, mất vị giác hoặc khứu giác, chán ăn, tiêu chảy và nôn mửa.

Các nước Đông Nam Á tăng cường biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Theo thông tin từ báo Tin tức thông tấn xã Việt Nam, số ca Covid-19 tại Việt Nam cũng tăng nhẹ trong 3 tuần gần đây, với trung bình khoảng 20 trường hợp mỗi tuần, không có ca nặng. Hiện nước ta cũng chưa ghi nhận sự hiện diện của XEC.

Mặc dù không ghi nhận ca nặng và chưa phát hiện biến thể mới nguy hiểm, nhưng sự gia tăng số ca bệnh cũng có ảnh hưởng phần nào đến đời sống sinh hoạt của người dân. Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố tiếp tục theo dõi tình hình bệnh COVID-19, viêm hô hấp cấp trên thế giới, trong nước và ở Thành phố, giám sát diễn tiến xuất hiện các biến thể virus, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh phù hợp và hiệu quả.

Sở Y tế TP Hồ Chí Minh khuyến nghị người dân đeo khẩu trang khi đến khám, điều trị tại cơ sở y tế, nơi tập trung đông người, trên phương tiện giao thông công cộng; thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, nước sạch hoặc dung dịch sát khuẩn tay; che miệng và mũi khi ho, hắt hơi; không khạc nhổ bừa bãi. Ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng và vận động thể lực, nâng cao sức khỏe.

Khi có triệu chứng ho, sốt, khó thở, người dân cần liên hệ với cơ sở y tế để được tư vấn, khám và xử trí kịp thời. Người dân trở về từ các nước đang có tình trạng gia tăng COVID-19 cần chủ động theo dõi sức khỏe, thực hiện các biện pháp phòng lây nhiễm để bảo vệ bản thân, gia đình hoặc người tiếp xúc gần.