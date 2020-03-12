Bệnh trào ngược dạ dày thực quản nên ăn gì thì tốt?

Sức khỏe 12/03/2020 06:48

Trào ngược dạ dày làm cho người bệnh cảm thấy khó chịu, hay bị đầy bụng. Vì thế, nhiều người băn khoăn trào ngược dạ dày thực quản nên ăn gì thì tốt?

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Khi bị trào ngược dạ dày, việc lựa chọn các món ăn phù hợp với tình hình sức khỏe của người bệnh rất quan trọng. Nếu ăn phải những món ăn kiêng kỵ thì bệnh có thể chuyển biến nặng hơn và khó điều trị. Vậy trào ngược dạ dày thực quản nên ăn gì để có lợi cho sức khỏe? Chúng ta hãy tìm hiểu qua bài viết dưới đây!

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Trào ngược dạ dày thực quản nên ăn gì là thắc mắc của nhiều người - Ảnh minh họa: Internet

Khái niệm trào ngược dạ dày 

Trào ngược dạ dày là gì? Trào ngược dạ dày thực quản còn được biết với tên gọi trào ngược axit dạ dày. Tình trạng trào ngược dạ dày đôi khi xảy ra thường xuyên nhưng đôi khi chỉ xảy ra từng lúc. Nếu không được chẩn đoán và điều trị kịp thời, nó có thể chuyển biến sang các bệnh như suy dinh dưỡng, viêm dạ dày, viêm thực quản và những biến chứng khác liên quan đến đường hô hấp.

Biểu hiện khi bị trào ngược dạ dày

Dưới đây là những dấu hiệu hay triệu chứng trào ngược dạ dày bạn nên biết để chữa trị và điều chỉnh chế độ ăn uống, sinh hoạt cho phù hợp.

Ợ hơi, ợ chua

Nếu thường xuyên bị ợ hơi khi đói thì đây chính là triệu chứng của bệnh trào ngược dạ dày. Ợ nóng hay ợ chua thường xảy ra vào buổi sáng.

Buồn nôn

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Buồn nôn là biểu hiện bệnh trào ngược thực quản - Ảnh minh họa: Internet

Khi ăn quá no hoặc nằm ngay sau khi ăn, bạn sẽ có cảm giác nôn hoặc mắc nghẹn thức ăn. Với những người mắc bệnh dạ dày trào ngược thì thường hay chóng mặt và dễ say tàu xe hơn những người bình thường.

Đau tức ngực

Khi bị bệnh trào ngược dạ dày, người bệnh có cảm giác bị đè ép, thắt ngực, khó chịu ở vùng ngực. Ngoài ra, người bệnh còn có cảm giác như khó nuốt khi ăn hoặc uống nước, miệng tiết ra nhiều nước bọt, đắng miệng.

Trào ngược dạ dày thực quản nên ăn gì thì tốt?

Dưới đây là những thực phẩm tốt cho bệnh trào ngược dạ dày thực quản mà người bệnh nên bổ sung trong thực đơn hàng ngày.

Bông cải xanh

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Trào ngược dạ dày thực quản nên ăn bông cải xanh - Ảnh minh họa: Internet

Nhiều người thắc mắc trào ngược dạ dày nên ăn rau gì? Câu trả lời chính là bông cải xanh. 

Bông cải xanh là một loại thực phẩm đứng đầu về giá trị dinh dưỡng, có nhiều công dụng tuyệt vời cho sức khỏe như: giải độc, tăng cường hệ miễn dịch, chống lão hóa, ổn định huyết áp, ngừa táo bón và những bệnh lý về đường tiêu hóa. Đặc biệt, thực phẩm này rất tốt đối với hệ tiêu hóa của người bị trào ngược dạ dày. Bông cải xanh chứa hoạt chất sulforaphane có khả năng ức chế, tiêu diệt vi khuẩn HP gây trào ngược dạ dày.

Rau thì là

Rau thì là chứa nhiều chất chống oxy hóa flavonoid có tác dụng chống viêm, ngăn cản sự ức chế dạ dày co thắt, giảm đau và không cho axit trào ngược lên trên.

Rau bó xôi

Loại rau này chứa hàm lượng chất xơ, chất khoáng và vitamin dồi dào. Chúng rất tốt cho những người có bệnh liên quan đến dạ dày. Rau bó xôi có tác dụng bảo vệ lớp niêm mạc dạ dày tránh khỏi những tác hại của axit, làm lành những vết loét trong dạ dày thực quản, từ đó giúp người bệnh giảm cơn đau ở vùng dạ dày.

Rau mùi tây

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Trào ngược dạ dày thực quản nên ăn rau mùi tây - Ảnh minh họa: Internet

Rau mùi tây chứa nhiều vitamin A,C và kali có tác dụng ức chế sản xuất axit ở dạ dày. Bên cạnh đó, nó còn là một loại thuốc giảm đau và kháng viêm hiệu quả, giúp ngăn ngừa tổn thương do thực quản trào ngược gây ra. Ngoài ra, trong lá mùi tây còn chứa chất ngăn ngừa ung thư và giúp tái tạo hồng cầu cho cơ thể. Bạn có thể ăn rau mùi tây sống nhưng nhớ rửa cho thật sạch trước khi dùng.

Trứng

Trứng cung cấp protein cho cơ thể, giúp cho xương và cơ bắp chắc khỏe nhờ chứa nhiều vitamin D, vitamin A và E. Lòng trắng có tác dụng bảo vệ hệ thống miễn dịch của cơ thể, hỗ trợ quá trình trao đổi chất. Vậy, trào ngược dạ dày có nên ăn trứng hay không?

Với những lợi ích tuyệt vời như trên, người bị bệnh trào ngược dạ dày thực quản có thể ăn trứng nhưng nên dùng một lượng vừa phải. Đặc biệt, lòng trắng trứng chứa ít chất béo và ít cholesterol không có hại cho dạ dày.

Khi ăn trứng, bạn cần lưu ý những điều sau:

  • Không ăn quá nhiều, bạn chỉ nên ăn 1 tuần khoảng từ 3 đến 4 quả.
  • Chỉ ăn trứng đã qua chế biến.
  • Không nên ăn trứng vịt lộn vì nó có thể làm cho người bệnh khó tiêu và chướng bụng.

Mẹo chữa trào ngược dạ dày tại nhà

Dưới đây là những mẹo chữa trào ngược dạ dày tại nhà vô cùng đơn giản mà bạn có thể áp dụng ngay.

Chữa trào ngược dạ dày bằng nha đam

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Trào ngược dạ dày thực quản nên ăn nha đam - Ảnh minh họa: Internet

Nha đam chứa các thành phần như arabinose và acemannan có khả năng kháng viêm, giảm đau, chống lại vi khuẩn, virus gây bệnh. Không những vậy, nha đam còn có tác dụng kích thích tiêu hóa, giảm tiết axit trong dạ dày.

Gừng

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Trào ngược dạ dày thực quản nên ăn gừng - Ảnh minh họa: Internet

Gừng có khả năng cải thiện các triệu chứng trào ngược dạ dày như buồn nôn, khó tiêu, đầy hơi, giúp làm lành những vết thương có ở niêm mạc dạ dày.

Chắc hẳn bạn đã biết trào ngược dạ dày thực quản nên ăn gì rồi đúng không? Chúc bạn luôn khỏe mạnh.

Trào ngược dạ dày thực quản nên ăn gì thì tốt?

Trào ngược dạ dày thực quản nên ăn gì thì tốt?

Người bị trào ngược dạ dày thực quản nên ăn gì thì tốt cho sức khỏe và tránh được những cơn đau hành hạ dai dẳng. Cùng tìm câu trả lời trong bài viết sau!

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