Bệnh nhi nguy kịch do chân tay miệng được cứu sống

Sức khỏe 05/08/2023 09:22

Các bác sĩ cho biết, đây là bệnh nhi nguy kịch do chân tay miệng đầu tiên được cứu sống bằng kỹ thuật ECMO (trao đổi oxy qua màng ngoài cơ thể).

Theo thông tin từ Tuổi Trẻ online, tối 4/8, Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM) cho biết khoa hồi sức nhiễm và COVID-19 vừa dùng kỹ thuật ECMO (trao đổi oxy qua màng ngoài cơ thể) cứu sống bệnh nhi T.N.Y. (nữ, 5 tuổi, ngụ TP.HCM) mắc bệnh tay chân miệng độ 4, nguy kịch.

Đến hiện tại, đây là trường hợp đầu tiên trên cả nước dùng phương pháp này trong điều trị bệnh tay chân miệng.

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Hình ảnh chụp MRI của bệnh nhi mắc tay chân miệng độ 4 - Ảnh: Tuổi Trẻ online

Bác sĩ CKI Võ Thành Luân - phó trưởng khoa hồi sức nhiễm và COVID-19 - chia sẻ qua khai thác bệnh sử, bé Y. có biểu hiện đau đầu, sốt cao không hạ. Qua hôm sau, bé vẫn sốt cao, ngủ gà, run tay chân, giật mình nhiều lần khi thức, thở mệt, da nổi bông tím toàn thân.

Gia đình đưa bé Y. vào bệnh viện tuyến dưới và được chẩn đoán bệnh tay chân miệng độ 4 và được đặt nội khí quản, hỗ trợ hô hấp và nhanh chóng chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 2. Ngay lập tức, bé Y. phải thở máy, truyền IVIg (Immunoglobulin), dùng các thuốc vận mạch, trợ tim và lọc máu liên tục.

Tuy nhiên do tổn thương tim nặng (hoại tử tế bào cơ tim, men tim tăng >5.000 lần so với bình thường), bé bị loạn nhịp phức tạp, rơi vào cơn nhịp nhanh thất, ảnh hưởng huyết động. Các bác sĩ khẩn trương xử trí sốc điện nhiều lần, truyền thuốc chống loạn nhịp và hồi sức tim phổi ngoài lồng ngực nhưng không cải thiện. 

Dẫn tin từ VTC News, hội chẩn toàn viện nhanh chóng được triển khai gồm các khoa Hồi sức Nhiễm và COVID-19, khoa Hồi sức tích cực - chống độc và khoa Tim mạch. Sau khi thăm khám, đánh giá tình trạng người bệnh, các bác sĩ nhận thấy bé Y. dù có tổn thương tim, phổi nặng nhưng vẫn có đáp ứng về thần kinh nên đã quyết định can thiệp kỹ thuật ECMO cho bé.

Bệnh nhi nguy kịch do chân tay miệng được cứu sống - Ảnh 2
Bé 5 tuổi mắc bệnh chân tay miệng độ 4 được cứu sống bằng kỹ thuật ECMO - Ảnh: VTC News

Được biết, tại thời điểm chuẩn bị can thiệp ECMO, tim bệnh nhi suy yếu dần, nhịp tim giảm và rời rạc, huyết áp tụt liên tục. Các bác sĩ phải luân phiên hồi sức tim phổi, xoa bóp tim ngoài lồng ngực đồng thời khẩn trương lắp đặt và vận hành hệ thống tuần hoàn ngoài cơ thể.

Sau năm ngày triển khai kỹ thuật này, cùng với các điều trị hỗ trợ tích cực khác như: thở máy, lọc máu, vận mạch, trợ tim, dinh dưỡng, kiểm soát nhiễm khuẩn... ghi nhận lâm sàng của bé có cải thiện. Tổn thương tim bắt đầu hồi phục, các cơ quan khác và thần kinh ổn định, hiểu y lệnh và được ngưng ECMO. Kết quả xét nghiệm phân dương tính với EV71, loại tác nhân gây bệnh tay chân miệng nặng.

Bác sĩ chuyên khoa 2 - Đỗ Châu Việt, Trưởng khoa Hồi sức Nhiễm và COVID-19 cho biết, khoa là nơi tiếp nhận và điều trị bệnh tay chân miệng mức độ nặng. Các bé hầu như đáp ứng tốt với phác đồ điều trị hiện hành. Bé Y. là trường hợp đặc biệt đầu tiên tại bệnh viện và cả nước được thực hiện kỹ thuật ECMO như một biện pháp sống còn.

Trải qua ba tuần nhập viện và điều trị, hiện sức khoẻ bé đã ổn định, thần kinh cải thiện tốt, ăn uống bình thường và sẽ xuất viện trong thời gian sớm nhất.

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