Adenovirus có phải là virus mới?

Được biết đến là loại virus gây bệnh cúm. Tuy nhiên, gần đây, nhiều ca bệnh viêm gan bí ẩn được ghi nhận có liên quan tới virus này. Trước nguy cơ bệnh tăng cao với 6 ca bệnh tử vong tính và hàng loạt ca mắc nhiễm tính đến ngày 12/9, các bác sĩ đã phải lên tiếng cảnh báo, khuyến cáo phụ huynh và các bậc cha mẹ lưu ý phòng, tránh bệnh cho con mình.

Adenovirus thường tạo thành dịch đau mắt đỏ vào mùa hè, do lây qua nước ở hồ bơi. Biểu hiện bệnh là xuất hiện kết mạc mắt đỏ ở một hay cả hai bên mắt, có chảy dịch trong. Nếu không can thiệp kịp thời, bệnh nhân có thể bội nhiễm vi khuẩn.

Theo bác sĩ Trương Hữu Khanh, nguyên Trưởng khoa Nhiễm - Thần kinh chia sẻ trên báo Dân trí, Adenovirus không phải là virus mới, giống như RSV (virus hợp bào) và cúm, Adenovirus thường hoạt động quanh năm, gây bệnh hô hấp ở con người, đặc biệt là ở trẻ nhỏ.

Trẻ mắc Adenovirus điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Ảnh: Dân trí

Ngoài ra, virus này cũng gây bệnh viêm dạ dày, viêm bàng quang ở trẻ em, đặc biệt là bé trai. Adenovirus có thể gây bệnh ở mọi đối tượng và mọi lứa tuổi, trong đó, các đối tượng như trẻ em, nhất là trẻ từ 6 tháng đến 5 tuổi, người lớn tuổi, người bị bệnh mạn tính… thường có nguy cơ cao nhiễm virus này do có sức đề kháng kém.

Con đường lây truyền của virus

Adenovirus lây truyền qua đường giọt bắn, qua đường hô hấp giữa người với người. Bệnh có thể lây qua niêm mạc khi bơi lội, hoặc nguồn nước dùng trong sinh hoạt bị ô nhiễm, hoặc lây truyền khi người lành sử dụng chung những vật dụng cá nhân với người bệnh.

Ngoài cách lây truyền dễ dàng, căn bệnh còn có khả năng lây lan nhanh, gây nhiều biến chứng nguy hiểm, nặng nhất là tử vong.

Adenovirus. Ảnh: VTV

Tùy theo thể trạng cụ thể, trẻ khi nhiễm Adenovirus sẽ có các triệu chứng như nóng, ho, sổ mũi, cảm, viêm đường hô hấp, có thể kèm theo viêm kết mạc mắt và rối loạn tiêu hoá. Với trẻ có biểu hiện nặng thì xuất hiện tình trạng khó thở. Thời gian ủ bệnh khoảng từ 8-12 ngày.

Ngoài ra, bệnh có thể để lại các biến chứng lâu dài, gây ảnh hưởng đến sức khoẻ của trẻ như: hội chứng viêm tiểu phế quản bít tắc sau nhiễm trùng, giãn phế quản, xơ phổi, như suy hô hấp, nhiễm khuẩn huyết, suy đa tạng.

Cách để phòng chống bệnh

- Sức đề kháng của trẻ được xem là quan trọng, cha mẹ hãy chú ý dinh dưỡng và các thực phẩm nạp vào cơ thể.

- Vệ sinh mũi họng cho trẻ thường xuyên, như nhỏ mũi bằng nước muối sinh lý (với trẻ nhỏ), trẻ lớn hơn cho súc miệng nước muối sinh lý.

- Vệ sinh thân thể, rửa tay thường xuyên, cho trẻ mặc quần áo phù hợp với nhiệt độ môi trường, tránh để trẻ bị nhiễm lạnh.

- Giữ gìn môi trường sống của trẻ sạch sẽ, thoáng mát, không có khói, bụi, khói thuốc lá.

Phòng tránh bệnh cho trẻ. Ảnh: Internet

- Đeo khẩu trang khi trẻ ra ngoài, tránh tiếp xúc với trẻ em bị ốm, bệnh, hạn chế ra ngoài các địa điểm công cộng nghi ngờ dễ phát sinh bệnh hoặc trong thời điểm dịch.

- Tiêm các vaccine phòng bệnh đầy đủ, đúng lịch theo chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia.

- Ngoài ra, cách để phòng bệnh là cho trẻ bú sớm, ngay sau sinh, bú sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu, bú kéo dài đến 2 tuổi

Hiện, bệnh chưa có vaccine, chỉ điều trị các triệu chứng, như hạ sốt khi trẻ sốt cao, bù nước điện giải, bổ sung dinh dưỡng, sử dụng thuốc kháng virus đặc hiệu với những trường hợp nặng, suy giảm miễn dịch (thuốc kháng virus không được chỉ định thường quy cho tất cả bệnh nhân).

Theo TS.BS. Lê Kiến Ngãi, Trưởng khoa Dự phòng và kiểm soát nhiễm khuẩn (BV Nhi Trung ương) chia sẻ trên Báo Chính Phủ, khi có ca bệnh Adenovirus xuất hiện hoặc nhập viện, BV triển khai ngay các biện pháp cách ly, dự phòng lây nhiễm và quản lý điều trị.