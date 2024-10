Bé trai 6 tuổi đứt lìa 3 ngón tay trái vì dùng lén dao bổ mít

Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ đã phẫu thuật khâu nối vi phẫu xuyên đêm cho bệnh nhi. Theo bác sĩ, do bệnh nhi là trẻ lớn, mặt cắt ngọt và phần ngón tay đứt lìa được bảo quản cẩn thận, trải qua hơn 3 tiếng đồng hồ, ê- kíp mổ đã khâu nối xong vết thương.

Bé trai 6 tuổi cùng các bạn lén dùng dao để bổ quả mít thì không may bị đứt lìa 3 ngón tay - Ảnh: Báo Phụ nữ Việt Nam

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, BS.CK1 Nguyễn Thị Ngọc Ngà, Phó khoa Bỏng - Chỉnh trực cho biết, đây là các vết thương phức tạp, thường gặp; phần lớn do trẻ bất cẩn trong quá trình sinh hoạt. Di chứng của các vết thương rất cần được lưu tâm. Đa phần các vết thương ở vị trí tay, chân của trẻ, với chức năng cầm nắm, cử động thường xuyên.

May mắn so với người lớn, khả năng phục hồi ở trẻ tốt hơn. Khâu nối thành công sẽ giúp tái lập tuần hoàn mới, phục hồi chức năng, tránh co rút, nhiễm trùng, tránh được các di chứng. Tuy nhiên điều này còn phụ thuộc nhiều vào quy mô, tình trạng của vết thương.

Một ngón tay đứt lìa được các bác sĩ hẫu thuật khâu nối vi phẫu - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống

Bác sĩ Ngà khuyến cáo, khi gặp sự cố, cần ưu tiên cầm máu cho bệnh nhân bằng băng gạt hay dùng khăn, vải sạch quấn lại và đến cơ sở y tế gần nhất. Với các bộ phận bị đứt lìa nên bảo quản, tránh nhiễm trùng. Nếu có nghi ngờ tai nạn ảnh hưởng đến xương thì nên dùng nẹp cố định trong quá trình di chuyển; việc phẫu thuật được thực hiện càng sớm càng tốt.