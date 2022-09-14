Bật mí bí kíp giữ dáng "siêu đỉnh" của người Hàn qua chế độ ăn kiêng có một không hai này

Nếu bạn cũng muốn có thân hình cân đối và khỏe mạnh như người Hàn Quốc, hãy đưa những thói quen ăn kiêng này vào cuộc sống hàng ngày của bạn.

Điều đáng ngạc nhiên là họ không coi đó là một biện pháp phi thường để giảm cân hoặc tăng cường sức khỏe . Đó chỉ là một phần trong thói quen hàng ngày của họ và đó là điều giúp họ dễ dàng làm theo.

Những lợi ích của việc ăn rau là rất rộng rãi và tất cả chúng ta đều nhận thức được cách nó nuôi dưỡng cơ thể của chúng ta. Đối với người Hàn Quốc, các loại rau như củ cải, măng, rau ăn củ và nhiều loại rau khác là lương thực. Họ kết hợp một số loại rau trong bữa ăn của mình, có thể là món ăn chính hoặc món ăn phụ. Dù bằng cách nào thì chúng ta cũng nhận được rất nhiều dinh dưỡng từ nó. Bên cạnh đó, bạn càng ăn nhiều rau, bạn sẽ càng cảm thấy khỏe mạnh và nhẹ nhàng hơn.

Bao gồm thực phẩm lên men

Các món ăn lên men nổi tiếng với người Hàn Quốc và hiện nay nó đã trở nên phổ biến ở một số nền văn hóa khác. Ví dụ, Kimchi là một trong những thực phẩm lên men phổ biến nhất ở Hàn Quốc. Được chế biến với các loại rau lên men, điển hình là bắp cải, củ cải, hành lá và nhiều loại gia vị khác nhau như muối, đường, hành, gừng, tỏi và ớt. Nó có thể được ăn với bất cứ thứ gì và được cho là có chứa một loại probiotic cụ thể, giúp cải thiện sức khỏe đường ruột.

Thêm thủy sản vào chế độ ăn uống

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Hải sản là nguồn cung cấp protein lành mạnh. Nó cũng chứa một lượng thấp chất béo không lành mạnh và một số loại cá như cá hồi, cá ngừ và cá mòi rất giàu axit béo Omega-3. Hàn Quốc là một quốc gia được bao quanh bởi nước, họ có thể tiếp cận tất cả các loại hải sản. Rong biển là một món phổ biến có thể kết hợp với mọi thứ, từ món ăn thông thường đến món canh.

Đối với hải sản, chúng rất tốt cho sức khỏe và giảm cân, một trong những lý do tại sao hầu hết người Hàn Quốc đều khỏe mạnh.

Hạn chế thực phẩm chế biến sẵn và nhiều đường

Ảnh minh họa: Internet

Một trong những khía cạnh tuyệt vời của lối sống và chế độ ăn uống của người Hàn Quốc là họ hạn chế ăn thức ăn nhanh, chế biến sẵn và tránh thức ăn và đồ uống có đường. Họ thích các bữa ăn tự nấu hơn thức ăn nhanh, đây là một trong những lý do lớn nhất dẫn đến tình trạng béo phì ở nhiều quốc gia. Bên cạnh đó, cắt giảm các loại thực phẩm không lành mạnh như vậy có lợi cho sức khỏe tổng thể của bạn.

Theo Times of India