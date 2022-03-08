Bắt đầu mãn kinh trước 45 tuổi có liên quan đến nguy cơ sa sút trí tuệ cao hơn sau này trong cuộc sống không?

Nhận thức được nguy cơ gia tăng này có thể giúp phụ nữ thực hành các chiến lược ngăn ngừa chứng sa sút trí tuệ và làm việc với bác sĩ để theo dõi chặt chẽ tình trạng nhận thức của họ khi họ già đi.

Một tác giả của nghiên cứu tên Wenting Hao là một nghiên cứu sinh tại Đại học Sơn Đông ở Tế Nam, Trung Quốc, cho biết: "Nghiên cứu của chúng tôi phát hiện ra rằng những phụ nữ bước vào thời kỳ mãn kinh rất sớm có nguy cơ mắc chứng sa sút trí tuệ cao hơn sau này".

Ảnh minh họa Một tác giả của nghiên cứu tên Wenting Hao là một nghiên cứu sinh tại Đại học Sơn Đông ở Tế Nam, Trung Quốc, cho biết: "Nghiên cứu của chúng tôi phát hiện ra rằng những phụ nữ bước vào thời kỳ mãn kinh rất sớm có nguy cơ mắc chứng sa sút trí tuệ cao hơn sau này". Nhận thức được nguy cơ gia tăng này có thể giúp phụ nữ thực hành các chiến lược ngăn ngừa chứng sa sút trí tuệ và làm việc với bác sĩ để theo dõi chặt chẽ tình trạng nhận thức của họ khi họ già đi.

Stephanie, Giám đốc Trung tâm Sức khỏe Phụ nữ tại Phòng khám Mayo ở Rochester, Minnesota, và giám đốc y tế của NAMS, cho biết: Nếu bạn mãn kinh trước 40 tuổi, được coi là mãn kinh sớm. Điều này xảy ra ở khoảng 1 đến 2% phụ nữ.

Theo Hiệp hội mãn kinh Bắc Mỹ (NAMS), mãn kinh được định nghĩa là không có kinh nguyệt trong 12 tháng liên tục. Trung bình, một phụ nữ đến tuổi mãn kinh ở tuổi 51.

"Mãn kinh ở độ tuổi 40 đến 45 được gọi là mãn kinh sớm và điều này xảy ra ở khoảng 5 đến 7 phần trăm dân số, vì vậy có thể nói rằng ít nhất 7 phần trăm phụ nữ sẽ trải qua thời kỳ mãn kinh sớm hoặc sớm", Tiến sĩ Faubion nói.

Điều gì quyết định thời điểm hụ nữ sẽ trải qua thời kỳ mãn kinh?

Lauren Streicher, một giáo sư lâm sàng về sản phụ khoa và là giám đốc y tế của Trung tâm Tây Bắc về mãn kinh ở Chicago cho biết, có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến thời điểm phụ nữ sẽ trải qua thời kỳ mãn kinh.

Cô nói: "Khi chúng ta xem xét những yếu tố quyết định lớn nhất khi ai đó sẽ trải qua thời kỳ mãn kinh, thì di truyền dường như là một trong những yếu tố quan trọng nhất".

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Chủng tộc hoặc dân tộc của phụ nữ cũng có thể ảnh hưởng khi cô ấy trải qua thời kỳ mãn kinh. Kết quả từ Nghiên cứu Sức khỏe Phụ nữ Trên Toàn Quốc (SWAN) chỉ ra rằng phụ nữ da màu có xu hướng bắt đầu tiền mãn kinh và mãn kinh ở độ tuổi sớm hơn phụ nữ da trắng.

Tiến sĩ Streicher cho biết, những người hút thuốc và những người mắc một số bệnh lý, chẳng hạn như các vấn đề về tự miễn dịch, các vấn đề về tuyến giáp đều có khả năng bị mãn kinh sớm hơn.

Mãn kinh sớm có liên quan đến chứng sa sút trí tuệ sớm không?

Để khám phá mối quan hệ tiềm ẩn giữa tuổi bắt đầu mãn kinh và chẩn đoán chứng sa sút trí tuệ do bất kỳ nguyên nhân nào, các nhà nghiên cứu đã sử dụng dữ liệu sức khỏe từ 153.291 phụ nữ ở độ tuổi trung bình 60 khi họ đăng ký vào Biobank - Ngân hàng sinh học Vương quốc Anh (giữa năm 2006 và 2010).

Ngân hàng sinh học Vương quốc Anh là một nguồn tài nguyên y tế quốc tế thu thập các mẫu máu, nước tiểu và nước bọt cùng với thông tin sức khỏe chi tiết để nghiên cứu về nhiều loại bệnh từ hơn nửa triệu người.

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Các nhà điều tra đã tìm kiếm bất kỳ chẩn đoán nào về tất cả các loại sa sút trí tuệ, bao gồm bệnh Alzheimer, sa sút trí tuệ do mạch máu và sa sút trí tuệ do các nguyên nhân khác. Sau khi kiểm soát các yếu tố bao gồm tuổi ở kỳ kiểm tra gần nhất, chủng tộc, trình độ học vấn, thu nhập, sử dụng thuốc lá, rượu, BMI (chỉ số khối cơ thể), bệnh tim mạch, tiểu đường và các hoạt động thể chất và giải trí, các nhà nghiên cứu đã tính toán nguy cơ xảy ra liên quan đến thời điểm phụ nữ đã trải qua thời kỳ mãn kinh.

Phân tích cho thấy:

Những phụ nữ trải qua giai đoạn chuyển tiếp mãn kinh trước 40 tuổi có nguy cơ được chẩn đoán mắc chứng sa sút trí tuệ cao hơn 35%.

Phụ nữ bước vào thời kỳ mãn kinh trước 45 tuổi có nguy cơ được chẩn đoán mắc chứng sa sút trí tuệ trước 65 tuổi cao hơn 1,3 lần (được gọi là chứng sa sút trí tuệ trước tuổi hoặc khởi phát sớm).

Những phụ nữ trải qua thời kỳ mãn kinh muộn hơn - ở tuổi 52 trở lên - có tỷ lệ sa sút trí tuệ tương tự như những phụ nữ bước vào thời kỳ mãn kinh ở độ tuổi trung bình từ 50 đến 51 tuổi.

Các nhà nghiên cứu không tìm thấy mối liên quan giữa tuổi mãn kinh và nguy cơ sa sút trí tuệ mạch máu.

Những phát hiện này của Ngân hàng Biobank của Vương quốc Anh phù hợp với các nghiên cứu khác trong việc chỉ ra nguy cơ sa sút trí tuệ ở phụ nữ mãn kinh sớm hoặc mãn kinh sớm.

Một nghiên cứu được công bố vào tháng 3 năm 2019 trên tạp chí Neurology cho thấy những phụ nữ bắt đầu hành kinh ở độ tuổi muộn hơn hoặc bước vào thời kỳ mãn kinh sớm có nguy cơ mắc chứng sa sút trí tuệ tăng hơn 20%. sau này trong cuộc sống.

Các tác giả của nghiên cứu đề xuất nguy cơ gia tăng này có thể liên quan đến việc phụ nữ giảm tiếp xúc với estrogen trong những năm sinh sản.

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Nguy cơ mất trí nhớ trong nghiên cứu của chuyên gia Trung Quốc tăng lên là do thiếu hormone. Chuyên gia nghiên cứu nói: "Chúng tôi biết rằng việc thiếu hụt estrogen trong thời gian dài sẽ làm tăng căng thẳng oxy hóa, có thể làm tăng quá trình lão hóa não và dẫn đến suy giảm nhận thức."

Việc mất sớm estrogen có liên quan đến việc tăng nguy cơ mắc nhiều kết quả bất lợi về sức khỏe lâu dài và chứng mất trí nhớ chỉ là một trong số đó. Điều đó bao gồm bệnh tim, loãng xương và gãy xương, rối loạn tâm trạng, rối loạn chức năng tình dục và chết sớm.

Cần thêm nghiên cứu về thời gian mãn kinh và chứng sa sút trí tuệ

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Nghiên cứu sinh Hao cho biết: "Cần phải nghiên cứu thêm để đánh giá giá trị gia tăng của việc bao gồm thời gian mãn kinh như một yếu tố dự báo trong các mô hình sa sút trí tuệ hiện có. Điều này có thể cung cấp cho các bác sĩ lâm sàng một cách chính xác hơn để đánh giá nguy cơ sa sút trí tuệ của phụ nữ."

Chuyên gia Faubion đồng ý rằng cần phải nghiên cứu thêm liệu việc kết hợp tuổi mãn kinh có tăng cường khả năng dự đoán nguy cơ sa sút trí tuệ hay không.

"Như các tác giả đã nêu, việc thiếu thông tin về kiểu mãn kinh tự nhiên hay liên quan đến việc cắt bỏ cả hai buồng trứng cũng là một hạn chế trong tìm hiểu của y học", Faubion nói.

Dữ liệu được sử dụng cho nghiên cứu này bao gồm hầu hết phụ nữ da trắng sống ở Vương quốc Anh và có thể không khái quát cho các nhóm dân số khác.

Các chiến lược phòng ngừa để giảm nguy cơ sa sút trí tuệ

Các bác sĩ chăm sóc sức khỏe phụ nữ nên biết độ tuổi bắt đầu mãn kinh của phụ nữ và theo dõi chặt chẽ sự suy giảm nhận thức ở những người mãn kinh trước 45 tuổi.

Chuyên gia Faubion cho biết: "Ngoài việc theo dõi những phụ nữ này, thay thế estrogen là một chiến lược quan trọng và đã được chứng minh là làm giảm nguy cơ sa sút trí tuệ và các rủi ro khác ở phụ nữ mãn kinh sớm hoặc mãn kinh sớm."

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Theo trang MedlinePlus, có một số rủi ro liên quan đến việc dùng hormone thay thế estrogen. Nói chuyện với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn để thảo luận về những rủi ro và lợi ích cá nhân của bạn.

Có một số cách phụ nữ trải qua thời kỳ mãn kinh sớm có thể giảm nguy cơ mắc chứng sa sút trí tuệ. "Điều này bao gồm tập thể dục thường xuyên, tham gia các hoạt động giải trí và giáo dục, không hút thuốc và không uống rượu, duy trì cân nặng hợp lý, bổ sung đủ vitamin D và nếu được bác sĩ khuyến nghị có thể bổ sung canxi", chuyên gia chia sẻ.

Theo Every Helth