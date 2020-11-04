Bào ngư có tác dụng gì đối với sức khỏe?

Bào ngư là một loại hải sản có vỏ đơn và chân cơ bắp dẻo dai. Chúng có lực hút mạnh nên cho phép bào ngư bám vào bề mặt đá. Hiện nay bào ngư được tìm thấy chủ yếu ở dọc theo bờ biển California, Mexico và Nhật Bản. Theo các nghiên cứu, người ta nhận thấy cứ 100g bào ngư chứa: chất đạm 17,05g; đường (carbonhydrat) 5,89g; chất béo 0,75g; cholesterol 84,7mg; các loại vitamin B1, B2 cùng một số khoáng chất và nguyên tố vi lượng khác.

Bào ngư là một đặc sản của biển, có giá trị dinh dưỡng cao. Trong các bữa tiệc sang trọng thường không thể thiếu mặt món bào ngư . Hiện nay, không chỉ được sử dụng như là một thực phẩm để chế biến món ăn bổ dưỡng mà bào ngư còn là vị thuốc được cả Đông và Tây y sử dụng để chữa bệnh và nâng cao sức khỏe tổng thể cho con người. Chính vì vậy, hầu hết các sách nấu ăn hiện nay và sách y đều ghi rất rõ bào ngư có tác dụng gì? Giúp các chị em nội trợ chế biến đúng cách, đạt được lợi ích về sức khỏe như mong muốn.

Vì vậy, ăn bào ngư có tác dụng tăng khả năng miễn dịch, làm sáng mắt, bổ não, dưỡng tóc, bổ huyết ích khí, làm đẹp da, thông tiện điều kinh. Còn lớp vỏ của bào ngư được Đông y sử dụng để làm thuốc, được gọi là Thạch quyết minh. Vị thuốc này có vị mặn, tính hàn. Nhanh chóng tác động vào kinh mạch thuộc thận và can hạ hỏa, trị nhức đầu, chóng mặt, đỏ mắt.

Khác với các loại hải sản khác, chất đạm trong bào ngư có đủ 19 loại axit amin thiết yếu cho cơ thể. Những axit amin này đều tương đối cao như threonin 0,73mg; isoleucin 0,75mg; valin 0,7mg; axit glutamic 2,31mg. Không chỉ phần thịt mà phần vỏ của bào ngư còn chứa canxi carbonat, magiê, sắt, silic, photphat và clorua…

Các món ăn từ bào ngư đều thơm ngon bổ dưỡng

Người thích hợp để sử dụng bào ngư là những người trong giai đoạn mãn kinh, mãn dục, cường tuyến giáp trạng, khả năng tập trung kém. Vì vậy, để tận dụng được hết các tác dụng của bào ngư thì bạn cần tinh ý trong công đoạn lựa chọn.

Chỉ chọn những con bào ngư tròn đều, phần rìa có những hạt cơ nhỏ, mịn sát nhau, càng dày càng tốt. Khi ngửi sẽ có mùi thơm nồng đặc biệt. Tuyệt đối không nên chọn bào ngư hình không đều hoặc bị rạn nứt hay có những vết rách.

Công dụng của bào ngư

Không phải mùa nào cũng có bào ngư. Vì thế vào mùa thu hoạch, mùa đông cơ quan sinh sản của bào ngư khép lại. Thịt bào ngư là một khối cứng, giòn, có mùi vị thơm và rất bổ dưỡng. Thời điểm này bạn hãy tranh thủ mua bào ngư về để tẩm bổ cho gia đình.

Khi mua về bạn nên rửa bào ngư với nước muối loãng, tiếp theo mới tách vỏ để lấy phần thịt. Tùy theo khẩu vị của từng thành viên trong gia đình mà bạn có thể: hầm bào ngư với bồ câu hoặc bào ngư hầm nấm đông cô, bào ngư hầm hạt sen thịt nạc… những món ăn này rất dễ chế biến. Ngoài ra, bạn cũng có thể chế biến bào ngư thành súp, cơm bào ngư, bào ngư nướng than hồng… cũng rất hấp dẫn. Những món ăn này mang lại rất nhiều tác dụng tốt cho cơ thể như:

Giảm nguy cơ mắc bệnh tim

Trong bào ngư chứa một lượng axit béo omega 3 rất lớn. Axit béo này bao gồm axit eicosapentaenoic (EPA) và axit docosahexaenoic (DHA). Nhiều công trình nghiên cứu đã chứng minh được rằng chúng có tác dụng rất tốt trong việc hỗ trợ sức khỏe, bảo vệ hệ tim mạch như hạ huyết áp, làm chậm quá trình hình thành mảng bám ở mạch máu… Đồng thời có thể làm giảm nguy cơ rối loạn nhịp tim, đột quỵ, giảm nguy cơ đột tử…

Ăn bào ngư hỗ trợ sức khỏe bảo vệ tim mạch

Hơn thế nữa, lượng omega 3 trong bào ngư còn có thể làm giảm mức triglyceride. Đây là một loại mỡ máu xấu - LDL và gia tăng HDL. Omega-3 làm giảm kết dính tiểu cầu, giảm nguy cơ gây rối loạn nhịp tim. Đồng thời giảm khả năng bị xơ vữa động mạch và giảm các yếu tố viêm. Do đó, nếu gia đình có điều kiện, bạn nên thường xuyên mua bào ngư về tâm bổ cho người bệnh tim, nhất là người cao tuổi.

Tăng cường hệ miễn dịch

Các axit béo Omega 3 cũng rất có lợi cho hệ thống miễn dịch. Chúng giúp tăng cường hoạt động của tế bào bạch cầu. Gần đây, nhiều công trình nghiên cứu cũng đã chứng minh được những người ăn thực phẩm có nhiều omega-3 thường có xu hướng sống lâu hơn những người có mức omega-3 thấp.

Lượng axit béo omega 3 trong bào ngư còn có khả năng giúp làm giảm các triệu chứng trầm cảm. Đồng thời loại bỏ được các rủi ro liên quan đến việc sử dụng các loại thuốc tiềm ẩn nhiều tác dụng phụ.

Điều hòa chức năng tuyến giáp và giữ cho gan khỏe mạnh

Hormone tuyến giáp đóng vai trò quan trọng trong phát triển và sự tăng trưởng của con người. Đảm bảo cho các tế bào trong cơ thể phát triển bình thường. Để hormone tuyến giáp có thể hoạt động một cách bình thường cơ thể cần được cung cấp đủ lượng iot cần thiết.

Bào ngư cung cấp nhiều i ốt tốt cho hoạt động của tuyến giáp

Bào ngư là một loại thực phẩm tuyệt vời cung cấp iot cho cơ thể, đáp ứng đáng kể nhu cầu sử dụng cho tuyến giáp. Bên cạnh đó, bào ngư còn có khả năng kích thích chức năng hoạt động của tuyến giáp bằng cách tăng cường hormone, đồng thời cải thiện quá trình trao đổi chất trong cơ thể.

Ngoài ra, loại hải sản này còn góp phần hỗ trợ hoạt động và tăng cường sức mạnh giải độc của gan. Ngăn ngừa các tổn thương gan do thường xuyên uống bia, rượu. Đồng thời nó cũng góp phần tăng cường hoạt động của hệ thống tiêu hóa và cải thiện sức khỏe tổng thể. Duy trì hoạt động khỏe mạnh của các cơ quan, hạn chế mắc các bệnh cảm cúm thông thường khi thời tiết chuyển mùa.

Bảo vệ cột sống và duy trì sức khỏe của xương khớp

Sức khỏe xương khớp và cột sống quyết định đến khả năng di chuyển và vận động của con người. Hai yếu tố cần thiết để bảo cho xương và cột sống chắc khỏe chính là Canxi và vitamin D. Trong bào ngư lại rất giàu 2 dưỡng chất này thúc đẩy các khớp khỏe mạnh và bảo vệ sự liên kết của các mô. Vì vậy, những người có chế độ ăn giàu Canxi, thường xuyên ăn bào ngư sẽ có tác dụng rất tốt trong việc giảm viêm, đau khớp và giảm sự hao mòn tự nhiên do tuổi tác. Bên cạnh đó các khoáng chất trong bào ngư như magiê, sắt, silic, photphat và clorua… có thể hỗ trợ cấu trúc xương. Giúp ngăn ngừa loãng xương, viêm khớp dạng thấp, viêm xương khớp và những chấn thương khớp phổ biến.

Phòng chống ung thư

Hiện nay có nhiều nghiên cứu đã chỉ ra được bào ngư có đặc tính chống ung thư. Bởi loại hải sản này chứa một lượng polysaccharide có tính chất chống oxy hóa. Chất này giúp bảo vệ cơ thể khỏi sự hủy hoại của các gốc tự do, ngăn ngừa bệnh tật và giúp chống lão hóa.

Chất này được chiết xuất từ nội tạng bào ngư có thể ức chế sự phát triển của khối u và thúc đẩy tăng sinh tế bào CD8 + T và chức năng tế bào.

Bào ngư được xem là thần dược phòng the

Bên cạnh các tác dụng chữa bệnh thì bào ngư còn được xem là thần dược phòng the cho phái mạnh. Nó cung cấp nhiều chất dinh dưỡng cho cơ thể, đặc biệt là kẽm, giúp cơ thể phái mạnh tăng sản xuất hormone testosterone, cân bằng chức năng sinh lý và phòng ngừa ung thư tuyến tiền liệt. Vì vậy, ăn bào ngư đặc biệt tốt cho cánh mày râu giúp tráng dương, tăng cường sinh lực.

Hy vọng qua những thông tin trên đây đã giúp các bạn biết được bào ngư có tác dụng gì? Với đời sống người dân hiện nay cũng khá thoải mái, dễ dàng mua được bào ngư. Do đó, thỉnh thoảng các bà nội trợ nên chiêu đãi gia đình ăn loại hải sản này để bổ sung nhiều dinh dưỡng, tăng cường sức khỏe tổng thể cho mỗi thành viên nhé!