Báo cáo mới của Hiệp hội Dinh dưỡng Anh cho thấy thừa cân nhẹ mang lại lợi ích sức khỏe đáng ngạc nhiên cho nhóm người này

Sức khỏe 17/12/2023 10:19

Người lớn từ 65 tuổi trở lên không nên lo lắng về việc tăng thêm vài cân, theo các chuyên gia y tế Anh.

Một báo cáo hướng dẫn của Hiệp hội Dinh dưỡng Anh, được xuất bản vào tháng 11 và dựa trên đánh giá các nghiên cứu của Đại học Plymouth, khuyến nghị rằng đối với những người trên 65 tuổi và hơi thừa cân, “giảm cân có thể không thực sự cải thiện sức khỏe".

Phân tích năm 2021 của các nhà nghiên cứu Plymouth cho thấy rằng đối với những người ở độ tuổi lớn hơn, chỉ số khối cơ thể (BMI) lý tưởng thực sự là từ 25 đến 29,9 hoặc thừa cân, so với lời khuyên thông thường về chỉ số BMI “khỏe mạnh” là từ 18,5 đến 25. 

Báo cáo mới của Hiệp hội Dinh dưỡng Anh cho thấy thừa cân nhẹ mang lại lợi ích sức khỏe đáng ngạc nhiên cho nhóm người này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Các nhà nghiên cứu ở Plymouth lưu ý trong bài đánh giá của họ rằng chỉ số BMI thừa cân “không liên quan đến kết quả bất lợi về tỷ lệ tử vong ở người lớn tuổi”. “Trên thực tế, thừa cân có liên quan đến tỷ lệ tử vong thấp nhất ở mọi nhóm tuổi và mối liên hệ này đặc biệt rõ ràng ở người lớn tuổi”.

Chuyên gia Alison Smith nói với New Scientist rằng một lý do khiến người già được hưởng lợi từ việc tăng cân là cơ thể dự trữ năng lượng trong chất béo, để có thể sử dụng khi bị ốm và không có cảm giác thèm ăn. 

Chuyên gia Alison Smith cho biết: “Thời kỳ bệnh tật tăng lên khi con người già đi. Khuyến khích người lớn tuổi giảm cân, gần như đang khiến sức khỏe họ trở nên kém kiên cường hơn". 

Tổ chức này lưu ý rằng giảm cân, ngoài việc loại bỏ các mô mỡ, còn có thể dẫn đến suy giảm cơ bắp, điều này có thể làm tăng khả năng mắc bệnh của con người. 

Báo cáo mới của Hiệp hội Dinh dưỡng Anh cho thấy thừa cân nhẹ mang lại lợi ích sức khỏe đáng ngạc nhiên cho nhóm người này - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Mary Hickson, giáo sư về chế độ ăn kiêng tại Đại học Plymouth và đồng tác giả của đánh giá năm 2021, cho biết vấn đề thứ ba bắt nguồn từ việc khi ăn kiêng, mọi người có thể cảm thấy mệt mỏi và không hoạt động thể chất nhiều. Điều này có thể góp phần thêm vào vấn đề mất cơ nghiêm trọng.

Giáo sư Mary Hickson nói với New Scientist: “Tốt hơn hết là nên giữ dáng và không lo lắng quá nhiều về cân nặng hơi dư thừa một chút".   

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Từ khóa:   sống thọ trường thọ sau tuổi 65

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