Bạn nghĩ nấc cụt là chuyện bình thường? Đừng chủ quan, đây có thể là dấu hiệu cho thấy sức khỏe bạn đang gặp vấn đề

Theo một nghiên cứu cho thấy nấc cụt kéo dài là dấu hiệu cho thấy bạn đang có một số vấn đề liên quan đến trao đổi chất, bao gồm cả suy thận. Khi thận không hoạt động, các chất thải độc hại sẽ tích tụ trong cơ thể, từ đó gây khó chịu cho cơ hoành và khiến bạn bị nấc cụt. Đặc biệt, nếu bạn xuất hiện thêm tình trạng da xanh xao, khát nước liên tục, co cứng cơ thì rất có thể bạn đã mắc bệnh thận.

Ít người nghĩ nấc cụt có liên quan tới đột quỵ. Tuy nhiên, theo các nhà nghiên cứu tại Trung tâm Y tế Đại học Bang Ohio, nấc cụt là một trong những dấu hiệu sớm cảnh báo đột quỵ ,đặc biệt là ở phụ nữ. Họ phát hiện ra rằng nấc cụt và đau ngực là dấu hiệu cảnh báo đột quỵ ở khoảng 1/10 phụ nữ thực hiện khảo sát.

3. Dấu hiệu cho thấy bạn đã có thai

Nghe có vẻ lạ khi những cơn nấc cụt kéo dài là dấu hiệu của việc mang thai. Nhiều phụ nữ nhận thấy nấc cụt là dấu hiệu đầu tiên họ cảm thấy có gì đó khác thường. Các chuyên gia tin rằng sự thay đổi nội tiết tố, lo lắng và các triệu chứng phổ biến khi mang thai chẳng hạn như trào ngược axit sẽ gây ra nấc cụt. Tất nhiên, không phải trường hợp nấc cụt nào cũng có thai nên bạn cần đi kiểm tra cho chính xác.

4. Dấu hiệu cho thấy có thể bạn đã bị tổn thương hệ thần kinh

Theo các nhà nghiên cứu tại Viện Y tế Quốc gia, nấc cụt mãn tính có liên quan đến tổn thương hệ thần kinh. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng tổn thương dây thần kinh phế vị gây ra nấc cụt. Bất kỳ sự cản trở chức năng thần kinh dọc theo ngực, cổ họng hoặc dạ dày đều có thể gây ra nấc cụt. Ví dụ điển hình là viêm amidan hoặc tắc nghẽn do khối u.

5. Dấu hiệu của chứng trào ngược axit dạ dày

Nếu bạn bị nấc cụt kèm theo cảm giác buồn nôn đó có thể là dấu hiệu cho thấy bạn bị trào ngược axit. Trào ngược axit là một vấn đề về đường tiêu hóa thường gây kích ứng cho cơ hoành dẫn đến chứng ợ chua và đầy hơi khó tiêu. Nếu bạn bị nấc cụt mãn tính kèm theo cảm giác nóng rát ở dạ dày, cổ họng hoặc ngực, bạn nên đi khám xem có bị trào ngược axit dạ dày hay không.

Theo Comeday.com