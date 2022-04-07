Bạn nghĩ nấc cụt là chuyện bình thường? Đừng chủ quan, đây có thể là dấu hiệu cho thấy sức khỏe bạn đang gặp vấn đề

Sức khỏe 07/04/2022 22:48

Nấc cụt thường xảy ra khi bạn ăn hoặc uống quá nhanh. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng nếu nấc cụt trong thời gian dài đó có thể là triệu chứng của một căn bệnh nào đó.

Bạn nghĩ nấc cụt là chuyện bình thường? Đừng chủ quan, đây có thể là dấu hiệu cho thấy sức khỏe bạn đang gặp vấn đề - Ảnh 1

1. Dấu hiệu của bệnh thận

Theo một nghiên cứu cho thấy nấc cụt kéo dài là dấu hiệu cho thấy bạn đang có một số vấn đề liên quan đến trao đổi chất, bao gồm cả suy thận. Khi thận không hoạt động, các chất thải độc hại sẽ tích tụ trong cơ thể, từ đó gây khó chịu cho cơ hoành và khiến bạn bị nấc cụtĐặc biệt, nếu bạn xuất hiện thêm tình trạng da xanh xao, khát nước liên tục, co cứng cơ thì rất có thể bạn đã mắc bệnh thận.

2. Dấu hiệu của đột quỵ

Ít người nghĩ nấc cụt có liên quan tới đột quỵ. Tuy nhiên, theo các nhà nghiên cứu tại Trung tâm Y tế Đại học Bang Ohio, nấc cụt là một trong những dấu hiệu sớm cảnh báo đột quỵ ,đặc biệt là ở phụ nữ. Họ phát hiện ra rằng nấc cụt và đau ngực là dấu hiệu cảnh báo đột quỵ ở khoảng 1/10 phụ nữ thực hiện khảo sát.

3. Dấu hiệu cho thấy bạn đã có thai

Nghe có vẻ lạ khi những cơn nấc cụt kéo dài là dấu hiệu của việc mang thai. Nhiều phụ nữ nhận thấy nấc cụt là dấu hiệu đầu tiên họ cảm thấy có gì đó khác thường. Các chuyên gia tin rằng sự thay đổi nội tiết tố, lo lắng và các triệu chứng phổ biến khi mang thai chẳng hạn như trào ngược axit sẽ gây ra nấc cụt. Tất nhiên, không phải trường hợp nấc cụt nào cũng có thai nên bạn cần đi kiểm tra cho chính xác.

4. Dấu hiệu cho thấy có thể bạn đã bị tổn thương hệ thần kinh

Theo các nhà nghiên cứu tại Viện Y tế Quốc gia, nấc cụt mãn tính có liên quan đến tổn thương hệ thần kinh. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng tổn thương dây thần kinh phế vị gây ra nấc cụt. Bất kỳ sự cản trở chức năng thần kinh dọc theo ngực, cổ họng hoặc dạ dày đều có thể gây ra nấc cụt. Ví dụ điển hình là viêm amidan hoặc tắc nghẽn do khối u. 

5. Dấu hiệu của chứng trào ngược axit dạ dày

Nếu bạn bị nấc cụt kèm theo cảm giác buồn nôn đó có thể là dấu hiệu cho thấy bạn bị trào ngược axit. Trào ngược axit là một vấn đề về đường tiêu hóa thường gây kích ứng cho cơ hoành dẫn đến chứng ợ chua và đầy hơi khó tiêu. Nếu bạn bị nấc cụt mãn tính kèm theo cảm giác nóng rát ở dạ dày, cổ họng hoặc ngực, bạn nên đi khám xem có bị trào ngược axit dạ dày hay không. 

Theo Comeday.com

Dấu hiệu cảnh báo nguy hiểm từ nướu răng

Dấu hiệu cảnh báo nguy hiểm từ nướu răng

Bệnh nướu răng là do sự lây lan của vi khuẩn trong mảng bám tích tụ giữa răng và nướu của bạn. Lúc đầu, nướu quanh răng bị viêm (viêm nướu), nhưng nếu không được điều trị, viêm nha chu sẽ phát triển, xâm nhập sâu hơn và phá hủy xương răng.

Xem thêm
Từ khóa:   cảnh báo sức khỏe nấc cụt sức khỏe

TIN MỚI NHẤT

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Tâm linh - Tử vi 37 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và khoáng chất dồi dào từ loại hải sản bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và khoáng chất dồi dào từ loại hải sản bình dân

Dinh dưỡng 1 giờ 7 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Đời sống 1 giờ 40 phút trước
Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Đời sống 2 giờ 7 phút trước
Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Đời sống 2 giờ 36 phút trước
Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 37 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Đời sống 3 giờ 2 phút trước
Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm