Các triệu chứng điển hình nhất của cơn đau tim như sau:

Các triệu chứng cổ điển của một cơn đau tim là đau ngực hoặc khó chịu thường được đặc trưng như áp lực, căng tức hoặc ép chặt vùng ngực. Cơn đau bắt đầu dần dần và thường kéo dài hơn vài phút.

Có thể cơn đau biến mất hoặc tự khỏi và sau đó quay trở lại.

2. Các triệu chứng tiêu hóa

Chúng bao gồm buồn nôn, ói, ợ chua và khó tiêu, có thể dễ bị nhầm là dấu hiệu của chứng suy tiêu hóa.

3. Đau họng hoặc hàm

Đôi khi, cảm giác đau ở một vị trí khác với vị trí bị thương. Trong trường hợp bị đau tim, một số người có thể bị đau cổ, họng hoặc hàm kèm theo hoặc không kèm theo đau ngực.

Trong một số trường hợp, bệnh nhân có thể bị tê hoặc ngứa ran ở một mức độ nào đó tại vị trí đau.

4. Đau lan xuống cánh tay

Ảnh minh họa: Internet

Đau lan xuống cánh tay, thường gặp nhất là cánh tay trái, là một triệu chứng đau tim cổ điển khác.

5. Chóng mặt

Cảm giác chóng mặt, choáng váng hoặc ngất xỉu có thể là dấu hiệu của một cơn đau tim. Điều này là do tim không có khả năng bơm đủ máu để bảo toàn máu lên não đầy đủ.

6. Kiệt sức

Đột nhiên cảm thấy kiệt sức hoặc mệt mỏi sau các hoạt động bình thường trước đây có thể là dấu hiệu của bệnh tim tiềm ẩn, bao gồm cả cơn đau tim.

7. Khó thở

Ảnh minh họa: Internet

Triệu chứng này có thể xảy ra khi không có cảm giác khó chịu ở ngực.

8. Các vấn đề về giấc ngủ

Nếu bạn không thể nằm thẳng vào ban đêm khi đi ngủ, bạn có thể gặp vấn đề với hoạt động của tim. Nếu nó xảy ra đột ngột, điều này có thể là do một cơn đau tim.

Ảnh minh họa: Internet

Thức dậy vào nửa đêm khó thở và thở hổn hển cũng là một dấu hiệu có thể bị suy tim, có thể là do nhồi máu cơ tim.

9. Các triệu chứng thông thường khác

Chúng bao gồm lo lắng, cảm giác như sắp bị "diệt vong", đổ mồ hôi và đánh trống ngực.

Các cơn đau tim thường được đặc trưng bởi các triệu chứng được liệt kê ở trên, trong đó đau ngực là triệu chứng đáng chú ý nhất. Nhưng có một số ngoại lệ:

Phụ nữ thường trải qua các cơn đau tim theo cách khác nhau với ít khó chịu ở ngực và nhiều triệu chứng khó tiêu, buồn nôn, đánh trống ngực và chóng mặt hơn.

Những người mắc bệnh tiểu đường có xu hướng bị các cơn đau tim "im lặng", không có bất kỳ cơn đau ngực nào nhưng có thể được xác định bằng sự khởi đầu đột ngột của khó thở hoặc đau bụng / khó chịu.

Các yếu tố rủi ro phổ biến liên quan đến cơn đau tim

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Dưới đây là một số điều có thể khiến bạn dễ bị đau tim hơn:

Tuổi tác - Nam giới dễ bị đau tim hơn sau 45 tuổi, trong khi phụ nữ có nguy cơ đau tim cao hơn sau khi mãn kinh, thường xảy ra vào khoảng 50 tuổi.

- Nam giới dễ bị đau tim hơn sau 45 tuổi, trong khi phụ nữ có nguy cơ đau tim cao hơn sau khi mãn kinh, thường xảy ra vào khoảng 50 tuổi. Tiền sử gia đình mắc bệnh tim - Nếu những người thân trong gia đình của bạn bị bệnh tim, thì khả năng cao là bạn cũng sẽ mắc bệnh này. Điều này áp dụng cho những người có cha hoặc anh trai mắc bệnh tim trước khi bước sang tuổi 55 hoặc có mẹ hoặc chị gái được chẩn đoán mắc bệnh này trước 65 tuổi.

- Nếu những người thân trong gia đình của bạn bị bệnh tim, thì khả năng cao là bạn cũng sẽ mắc bệnh này. Điều này áp dụng cho những người có cha hoặc anh trai mắc bệnh tim trước khi bước sang tuổi 55 hoặc có mẹ hoặc chị gái được chẩn đoán mắc bệnh này trước 65 tuổi. Lối sống - Một số thói quen hoặc lựa chọn lối sống nhất định có thể làm tăng nguy cơ bị đau tim. Chúng bao gồm thiếu hoạt động thể chất, sử dụng thuốc lá, uống quá nhiều rượu và ăn kiêng kém.

- Một số thói quen hoặc lựa chọn lối sống nhất định có thể làm tăng nguy cơ bị đau tim. Chúng bao gồm thiếu hoạt động thể chất, sử dụng thuốc lá, uống quá nhiều rượu và ăn kiêng kém. Điều kiện y tế - Một số tình trạng sẵn có như tiểu đường, mức cholesterol cao, tăng huyết áp và béo phì có thể khiến bạn dễ bị đau tim hơn.

Mẹo phòng ngừa để giảm nguy cơ đau tim

Một số người có khuynh hướng di truyền với bệnh tim hoặc đau tim và họ không thể làm gì để giảm thiểu nguy cơ đó. Nhưng bạn có thể áp dụng các thay đổi lối sống sau đây để giảm các yếu tố nguy cơ khác liên quan đến cơn đau tim :

Bỏ thuốc lá và tất cả các loại sản phẩm thuốc lá.

Ảnh minh họa: Internet

Giữ cho bản thân luôn khỏe mạnh và năng động bằng cách tập thể dục cường độ vừa phải thường xuyên trong ít nhất nửa giờ.

Thực hiện chế độ ăn uống có lợi cho tim mạch.

Ảnh minh họa: Internet

Duy trì cân nặng hợp lý thông qua ăn uống hợp lý và tập thể dục thường xuyên.

Những người có bệnh tim mạch từ trước nên dùng thuốc thích hợp, tự chăm sóc bản thân và đi khám sức khỏe định kỳ để giảm nguy cơ bị đau tim.

Các bước sơ cứu cần làm khi một người có các triệu chứng bệnh tim

Nếu bạn nghĩ rằng bạn có thể bị đau tim, hãy gọi ngay cho cấp cứu. Ngay cả khi bạn có thể không chắc chắn liệu các triệu chứng mình đang gặp phải có phải do đau tim hay không, hãy đi kiểm tra.

Điều quan trọng là giảm thiểu sự chậm trễ từ khi bắt đầu có triệu chứng đến khi điều trị cơn đau tim vì nó có thể giảm thiểu tổn thương cho tim và tăng cơ hội sống sót.

Ảnh minh họa: Internet

Lái xe khi đang bị đau tim có thể dẫn đến tai nạn và cần phải tránh. Một nhóm dịch vụ y tế khẩn cấp được trang bị để bắt đầu điều trị khi đến trường hợp khẩn cấp. Họ cũng có thể liên lạc trước với bệnh viện để tiến hành các chăm sóc cần thiết cho bạn.

Việc tự lái xe đến bệnh viện trong cơn đau tim cũng không an toàn vì bạn có thể có các triệu chứng ngày càng nặng hơn, bao gồm cả mất ý thức, điều này sẽ khiến bản thân và những người khác gặp nguy hiểm nếu bạn ngồi sau tay lái.

Ảnh minh họa: Internet

Điều quan trọng là bạn phải tự làm quen với các dấu hiệu cảnh báo khác nhau của cơn đau tim và tìm kiếm sự trợ giúp y tế ngay lập tức ngay khi bạn nhận thấy bất kỳ dấu hiệu nào trong số đó.

Ngay cả những dấu hiệu nhỏ nhất của cơn đau tim có thể xảy ra cũng không được làm suy yếu. Một số triệu chứng của nó có thể nhẹ hoặc nhầm lẫn với các tình trạng tương đối vô hại khác như các vấn đề về đường tiêu hóa, vì vậy bạn phải hết sức thận trọng.

Rối loạn tiêu hóa có thể dẫn đến khó chịu ở ngực, buồn nôn và khó tiêu, các cơn đau tim cũng có thể xảy ra. Nếu bạn thường xuyên gặp các triệu chứng này ở mức độ nhẹ, tạm thời nhưng có thể đoán trước được thì rất có thể đó là vấn đề tiêu hóa.

Nhưng nếu những triệu chứng này xảy ra đột ngột và ngày càng trở nên tồi tệ hơn, đặc biệt là với bất kỳ hình thức vận động hoặc căng thẳng thể chất nào, thì có nhiều khả năng là liên quan đến tim.

Vì vậy, ngay cả khi bạn không có bất kỳ tiền sử bệnh tim nào trước đây và không có yếu tố nguy cơ liên quan đến đau tim, điều quan trọng là bạn phải được bác sĩ đánh giá các triệu chứng này ngay lập tức.

Theo Emedihealth