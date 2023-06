Bạn có tin không, cô đơn có thể là một lý do nguy hiểm cho cơn đau tim ?

Để hiểu cô đơn có thể là lý do gây đau tim như thế nào, hãy cùng lắng nghe những chia sẻ từ giới chuyên gia nhé.

Người ta có thể ở một mình nhưng không cảm thấy cô đơn và người ta có thể ở bên một người nào đó nhưng cảm thấy cô đơn.

Để hiểu tác động của sự cô đơn đối với các cơ quan chính của cơ thể như tim, điều quan trọng là phải hiểu cô đơn thực sự là viết tắt của gì.

"Cô đơn liên quan đến sự gia tăng 20-30% các cơn tim mạch"

Ảnh minh họa: Internet

Tiến sĩ Lal Daga, cho biết: "Cô lập và cô đơn trong xã hội là những hiện tượng quan trọng được thấy trên toàn thế giới do kỹ thuật số hóa và lạm dụng các hoạt động truyền thông xã hội dẫn đến trầm cảm và gia tăng các sự cố tim mạch trên toàn thế giới dưới dạng tăng huyết áp, bệnh tim và rối loạn chuyển hóa."

Bác sĩ tim mạch, bệnh viện Apollo, thành phố Ahmedabad giải thích rằng cô đơn là sự khác biệt được nhận thức giữa các mối quan hệ xã hội mong muốn và thực tế. Thông thường, nó phát sinh từ các mối quan hệ có chất lượng kém hơn mong muốn.

Ông cho biết thêm rằng một số nghiên cứu đã phát hiện ra rằng sự cô lập và cô đơn trong xã hội có liên quan đến sự gia tăng 20-30% các cơn tim mạch. Nhìn chung, tỷ lệ tử vong và tỷ lệ mắc bệnh tăng lên cũng như độ tuổi sống sót giảm do cô đơn.

Một cuộc sống xã hội lành mạnh không thể thiếu

Trích dẫn một nghiên cứu của Đại học New York, Tiến sĩ Naveen Bhamri, Giám đốc và bác sĩ tim mạch, Bệnh viện Max Shalimar Bagh, giải thích rằng cô đơn hoặc cô lập xã hội có liên quan đến việc tăng khoảng 29% nguy cơ đau tim và 32% nguy cơ đột quỵ. Nghiên cứu tham khảo dựa trên 181 nghìn bệnh nhân bị tác động bất lợi của sự cô đơn đối với sức khỏe đã tăng đột biến ở mức báo động.

Ảnh minh họa: Internet

Về điều này, Tiến sĩ Bhamri giải thích, "Cô đơn có thể dẫn đến căng thẳng, lo lắng, tăng hút thuốc và không hoạt động thể chất, dẫn đến tăng nguy cơ đau tim." Lối sống ít vận động, ít hoạt động thể chất, thời gian nhìn màn hình nhiều hơn đang khiến sức khỏe dễ mắc nhiều bệnh tật. Những thói quen sinh hoạt này dần dần làm tăng nguy cơ và sau một thời gian nhất định sẽ tạo ra sự thay đổi không thể đảo ngược đối với sức khỏe.

Những cách khác mà cô đơn có thể gây hại cho cơ thể bạn

Ngoài các bệnh tim mạch, cô đơn có thể ảnh hưởng đến cơ thể của bạn một số cách khác. Trước hết, nó có thể gây ra cảm giác trầm cảm và căng thẳng, những kẻ giết người thầm lặng đối với sức khỏe thể chất.

Ảnh minh họa: Internet

Các chuyên gia tại Đại học John Hopkins nói rằng trầm cảm và các cơn đau tim xảy ra cùng nhau. "Một tỷ lệ phần trăm những người không có tiền sử trầm cảm trở nên trầm cảm sau một cơn đau tim hoặc sau khi phát triển bệnh suy tim. Và những người bị trầm cảm nhưng không được phát hiện trước đó về bệnh tim, dường như phát triển bệnh tim với tỷ lệ cao hơn so với dân số chung" báo cáo.

Về tác động của sự cô đơn, Tiến sĩ Bhamri có một cách giải thích khác. Trích dẫn một nghiên cứu khác mà ông nói, "Sự cô đơn có thể kích hoạt tín hiệu căng thẳng chiến đấu hoặc kích động có thể ảnh hưởng đến việc sản xuất tế bào bạch cầu của cơ thể. Tín hiệu này có thể làm tăng tình trạng viêm trong cơ thể và giảm phản ứng kháng vi rút, có nghĩa là những người cảm thấy cô đơn có phản ứng miễn dịch kém hiệu quả hơn. "

Theo một phân tích tổng hợp của 70 nghiên cứu, những người cô đơn có tỷ lệ tử vong sớm cao hơn 26% so với những người không cô đơn.

Bệnh tim cướp đi sinh mạng của gần 18 triệu người mỗi năm

Ảnh minh họa: Internet

Số liệu đáng báo động này của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) là bằng chứng về mức độ nghiêm trọng của bệnh và cũng là bằng chứng về sự không chuẩn bị của chúng ta đối với căn bệnh này.

Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết, 85% trường hợp tử vong do các bệnh tim mạch, 85% là do đau tim và đột quỵ.

Một trong những sự thật đáng ngạc nhiên nhất của dữ liệu của WHO là 38% số ca tử vong sớm xảy ra vào năm 2019 là do các bệnh tim như bệnh tim mạch vành, bệnh mạch máu não, bệnh động mạch ngoại vi, bệnh tim thấp, bệnh tim bẩm sinh và huyết khối tĩnh mạch sâu hoặc thuyên tắc phổi.

Số lượng ca tử vong sớm khổng lồ này đòi hỏi sự chú ý của chúng ta đối với việc quản lý tình trạng bệnh một cách hợp lý.

Làm thế nào để quản lý và ngăn ngừa bệnh tim ?

"Cô đơn và mối liên hệ về bệnh tim phải được giải quyết ở cấp độ xã hội thông qua các chiến dịch giáo dục và các chương trình y tế công cộng và cụ thể của chính phủ. Ở cấp độ cộng đồng bởi các câu lạc bộ cộng đồng, gia đình và sự tham gia và ở cấp độ cá nhân bằng liệu pháp nhận thức và tư vấn tâm lý xã hội cá nhân", Tiến sĩ Daga nói.

Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, điều quan trọng là phải tập trung vào sức khỏe thể chất và tinh thần. Việc chỉ nhấn mạnh đến sức khỏe thể chất sẽ hoàn toàn không có tác động nếu sức khỏe tinh thần không tốt. Các khía cạnh vô hình của sức khỏe như giao tiếp xã hội và hòa đồng với mọi người cần được quan tâm.

Theo Times of india