Bạch quả có tác dụng gì, bạn đã biết chưa?

Bạch quả được xem là một vị thuốc rất giàu công dụng và chức năng. Không chỉ làm thuốc mà loại quả này còn được dùng trong các món chè, nước giải khát...Điều này cho thấy bạch quả được sử dụng rất phổ biến. Vậy bạch quả có tác dụng gì ? Cách chế biến bạch quả như thế nào? Tất cả sẽ được giải đáp trong bài viết sau đây.

Hạt bạch quả tươi thường có vỏ ngoài cứng, màu trắng, mẩy, bóng, hình dáng giống như hạt dẻ. Phần thịt bên trong hạt có màu vàng. Hạt bạch quả có chứa rất nhiều chất béo, tinh bột, protein, đường, …Vì vậy loại hạt này rất được ưa chuộng để làm các món ăn.

Bạch quả được biết đến như tên gọi chung của cây và hạt bạch quả. Đây là loại cây thuốc quý mang lại rất nhiều hạt bạch quả dược liệu.

Thời gian thu hoạch hạt bạch quả thường không phân rõ một thời điểm nhất định nào trong năm. Mà thường sẽ được thu hoạch quanh năm. Đặc biệt là phần lá, có thể thu hoạch bất cứ lúc nào để đáp ứng nhu cầu người dùng.

Hạt bạch quả có chứa rất nhiều chất béo, tinh bột, protein, đường… - Ảnh minh họa: Internet

Bạch quả có chứa thành phần hóa học khá đa dạng, trong nhân hạt thì tinh bột chiếm tới 68%, còn lại là protein, đường và chất béo. Phần vỏ bạch quả có chứa ginnol, axit ginkgolic và bilobol. Ngoài ra, bên trong bạch quả còn chứa nhiều hoạt chất quan trọng như Flavonoid và Terpenoid.

Bạch quả có tác dụng gì?

Bạch quả được biết đến là mang lại rất nhiều công dụng tốt cho sức khỏe. Đặc biệt là tốt cho não, sinh lý, khí huyết … Ngoài ra còn có công dụng làm đẹp cho phái nữ. Đó cũng là lý do mà bạch quả ngày càng được nhiều người tin dùng và tìm mua nhiều hơn. Sau đây là một số công dụng nổi bật của bạch quả mà bạn nên biết.

Chống lão hóa

Bạn có biết trong bạch quả có chứa hàm lượng các chất flavonoid và terpenoid khá cao. Các hoạt chất này có khả năng chống oxy hóa mạnh mẽ, từ đó giúp ngăn quá trình lão hóa của các tế bào và khôi phục chức năng của các tế bị tổn thương. Do đó, dùng hạt này sẽ giúp chống lão hóa và kéo dài tuổi thọ.

Bạch quả có chứa hàm lượng các chất flavonoid và terpenoid khá cao - Ảnh minh họa: Internet

Ăn bạch quả tốt cho trí não

Nhiều người còn cho rằng ăn bạch quả rất tốt cho trí não. Đặc biệt là trẻ em, loại thảo dược này giúp tăng cường trí nhớ và tăng hiệu quả học tập. Vì vậy, nếu nhà có trẻ nhỏ nên cho ăn thường xuyên để hỗ trợ phát triển trí não cho bé. Bạch quả có vị ngọt nên trẻ ăn thường sẽ rất thích không khó chịu.

Ngoài ra, người bình thường nếu thường xuyên ăn bạch quả sẽ giúp làm giảm hội chứng Alzheimer – hội chứng suy giảm trí nhớ ở người. Để đạt hiệu quả cao nhất, mỗi ngày bạn nên dùng khoảng 200-300mg bạch quả và lưu ý là không nên quá lạm dụng.

Tác dụng của bạch quả trong làm đẹp

Như đã biết bạch quả có khả năng loại bỏ các gốc tự do, ngăn quá trình lão hóa rất hiệu quả. Do đó nếu chị em muốn níu giữ thanh xuân thì có thể dùng bạch quả nấu chè, nấu nước để uống sẽ rất tốt cho da. Đặc biệt, chị em có thể chế biến món chè dưỡng nhan với nguyên liệu bạch quả đang rất hot hiện nay. Vì vậy, nếu bạn đang có nhu cầu làm đẹp thì có thể bổ sung bạch quả vào chế độ ăn hàng ngày.

Bạch quả có khả năng loại bỏ các gốc tự do, ngăn quá trình lão hóa rất hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Bạch quả có tác dụng trị chứng mất ngủ

Nhiều người nói rằng ăn vài hạt bạch quả trước khi ngủ sẽ giúp ngủ ngon hơn. Người bị mất ngủ kinh niên có thể vừa sắc nước vừa ăn bạch quả có tác dụng rất tốt.

Hơn nữa, nếu bạn thường xuyên áp lực, căng thẳng cũng nên dùng hạt bạch quả. Nó sẽ giúp bạn giải tỏa mệt mỏi, căng thẳng hiệu quả.

Hạ huyết áp

Theo nhiều nghiên cứu cho thấy uống trà bạch quả sẽ giúp giãn mạch máu, hạ áp suất trong mao mạch. Đồng thời, bạch quả còn giúp phòng ngừa nguy cơ vỡ mạch máu do huyết áp cao. Do đó, người bệnh cao huyết áp nên bổ sung bạch quả trong người để hỗ điều trị bệnh và nên dùng theo đúng liều lượng của thầy thuốc.

Bạch quả giúp phòng ngừa nguy cơ vỡ mạch máu do huyết áp cao - Ảnh minh họa: Internet

Tăng khả năng thị lực cho bệnh nhân tiểu đường

Tiểu đường là bệnh mãn tính thường gặp ở người lớn tuổi, làm tăng lượng đường trong máu hoặc kìm hãm khiến máu không thể điều hòa được. Một trong số những triệu chứng nguy hiểm của căn bệnh này đó là bị suy giảm thị lực. Nhiều nghiên cứu đã cho thấy rằng uống nước được nấu từ bạch quả mỗi ngày trong vòng nửa năm sẽ giúp cải thiện tình trạng thị lực rất tốt cho bệnh nhân tiểu đường.

Bạch quả đối với bà bầu

Nhiều người thắc mắc bà bầu ăn bạch quả có tốt không? Như chúng ta đã biết bạch quả mặc dù là một vị thuốc quý rất tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, các nhà khoa học đã chứng minh rằng bà bầu không nên ăn bạch quả để tránh gây nên tác dụng phụ không mong muốn.

Bà bầu không nên ăn bạch quả để tránh gây nên tác dụng phụ không mong muốn - Ảnh minh họa: Internet

Có thể thấy bạch quả mang lại rất nhiều công dụng tuyệt vời cho sức khỏe. Qua bài viết hy vọng sẽ giúp bạn giải đáp được thắc mắc bạch quả có tác dụng gì. Dù vậy bạn cũng nên sử dụng bạch quả với liều lượng phù hợp để mang lại công dụng tốt nhất cũng như tránh như nguy hiểm không mong muốn đối với sức khỏe.