Tác dụng của việc chạy bộ đối với sức khỏe con người   

Phụ nữ hiện đại rất coi trọng ngoại hình. Bởi vì đây là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến sự phát triển nghề nghiệp và cuộc sống hôn nhân. Cụ thể là, giữa hai nhân viên có sự tương đương về khả năng chuyên môn, thì người nào có ngoại hình bắt mắt hơn thì người đó sẽ chiếm ưu thế hơn. Bởi ngoại hình đẹp, gương mặt sáng sẽ để lại ấn tượng tốt cho bộ mặt, thương hiệu của công ty - đặc biệt là với những ngành nghề như mỹ phẩm, thẩm mỹ, thời trang …

Chạy bộ được xem là hình thức tập luyện thể thao tốt nhất cho cơ thể. Cuộc sống sẽ có nhiều thay đổi tích cực khi bạn chạy bộ mỗi ngày. Không chỉ giúp sức khỏe dẻo dai, bền bỉ, một vóc dáng cân đối mà còn đẩy lùi được một số chứng bệnh. Đồng thời giúp cho bạn có được tinh thần thoải mái và năng lượng tràn đầy trước khi bắt đầu một ngày mới. Tuy nhiên, không mấy ai biết hết được tất cả các tác dụng của việc chạy bộ. Vì vậy, hãy cùng tìm hiểu để bạn quyết định chạy bộ ngay từ hôm nay.

Khi luyện tập, năng lượng sẽ được tốt cháy, đánh tan mỡ thừa ẩn sâu dưới da. Nhanh chóng mang lại thân hình thon thả, các chị em sẽ có những bước đi nhanh nhẹn, cơ thể tràn đầy sức đồng và tự tin hơn khi giao tiếp. Đây là những tác dụng tuyệt vời mà chạy bộ mang lại cho phụ nữ.

Để giữ được ngoại hình đẹp và sức khỏe tốt thì chạy bộ là một phương pháp tốt được nhiều chị em áp dụng. Do bộ môn thể thao này đốt cháy được nhiều calo trong quá trình luyện tập . Nhiều nghiên cứu cho thấy, cứ 40 phút chạy bộ có thể đốt cháy khoảng 400 calo. Hơn thế nữa, chạy bộ còn tiết ra một loại hormone kìm nén cảm giác thèm ăn. Do đó, chạy bộ được xem là phương pháp giảm cân hiệu quả dành cho phái đẹp.

Đặc biệt, chạy bộ vô cùng tốt cho phụ nữ sau sinh và mãn kinh. Thông thường, sau sinh các chị em thường có những dấu hiệu căng thẳng, mệt mỏi và stress dẫn đến trầm cảm. Nhưng chỉ với 30 phút chạy bộ mỗi sáng sẽ khắc phục được tình trạng này. Bởi khi nhấc những bước để chạy sẽ giúp cải thiện tâm trạng, cơ thể sẽ sản xuất chất endorphins. Đây là chất dẫn truyền thần kinh trong não bộ có tác dụng sản xuất cảm xúc tích cực, giảm đau và giúp chúng ta cảm thấy lạc quan và yêu đời.

Đối với phụ nữ mãn kinh, việc chạy bộ hàng ngày có thể giúp làm dịu đi những triệu chứng không mong muốn. Đồng thời, cải thiện tinh thần, giúp tâm trạng cảm thấy thoải mái hơn. Do đó, đây là thời điểm tuyệt vời để các chị em bắt đầu một chương trình chạy bộ khoa học, giúp nâng cao thể lực để cuộc sống luôn vui khỏe, tự tin hơn, hạn chế việc tâm lý thay đổi thất thường.

Chạy bộ chậm có tác dụng gì?

Để cảm nhận được rõ ràng nhất về tác dụng của việc chạy bộ, đặc biệt là trong việc chạy bộ chậm thì bạn hãy xỏ giày vào và thực hiện ngay từ ngày hôm nay.

Tạo hứng khởi cho ngày mới

Chạy bộ giúp ngày mới tràn đầy năng lượng

Khi chạy bộ vào mỗi sáng sớm, bạn sẽ cảm nhận được cơ thể giải phóng một lượng endorphins và hormone tăng cường sức lực. Từ đây tạo ra nguồn năng lượng dồi dào, tinh thần phấn chấn, giúp bạn hứng khởi bước vào một ngày làm việc mới.

Làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch

Theo thống kê, những người thường xuyên chạy bộ mỗi ngày có thể làm giảm tới 45% nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch. Bởi vì khi chạy bộ đúng cách huyết áp sẽ tăng kéo theo cholesterol HDL cũng tăng theo. Điều này có lợi cho việc cải thiện lượng đường trong máu. Hơn nữa, khi hoạt động, cơ thể bắt đầu tăng tốc chạy nhanh, các luồng máu sẽ bắt đầu đổ dồn về tim, bơm máu cho các cơ quan làm việc đạt được công suất tốt nhất. Cộng với việc hít thở đều sẽ giúp bạn phòng ngừa được một số bệnh tim mạch cũng như đạt được hiệu quả điều trị tốt nhất.

Giúp xương khỏe mạnh, phòng chống loãng xương

Bắt đầu chạy bộ, cơ thể chúng ta sẽ tăng cường trao đổi chất và dinh dưỡng tới xương, giúp cơ bắp săn chắc, dây chằng dẻo dai và chịu lực tốt. Điều này giúp cột sống chắc khỏe và chúng ta giữ được thăng bằng tốt.

Khi cơ thể liên tục vận động cũng sẽ sản sinh ra nhiều hormone tăng trưởng HGH, gia tăng lớp sụn ở chân, đầu gối giúp xương chắc khỏe và phòng chống được bệnh loãng xương ở tuổi già.

Nâng cao hệ thống miễn dịch cho cơ thể

Hệ miễn dịch chính là “hàng rào” giúp chúng ta chống chọi với bệnh tật và virus gây bệnh. Do đó, hàng ngày chúng ta nên chạy bộ để tăng khả năng chịu đựng và độ dẻo dai của cơ thể cả về mặt thể chất lẫn tinh thần.

Theo đó, thường xuyên chạy bộ sẽ giúp bạn có một tinh thần mạnh mẽ để có thể chiến đấu với trầm cảm và căng thẳng. Đồng thời loại bỏ mệt mỏi, tăng cường sản xuất các tế bào bạch cầu trong cơ thể và tăng cường khả năng miễn dịch để nâng cao sức đề kháng trước mùa dịch corona như hiện nay.

Chạy bộ giúp kéo dài tuổi thọ

Chạy bộ có thể giúp kéo dài tuổi thọ

Theo tờ Time, cứ chạy bộ một giờ, con người lại sống lâu thêm 7 tiếng và tuổi thọ người chạy bộ kéo dài tối đa thêm 3 năm. Một nghiên cứu của trường đại học Stanford về ảnh hưởng của chạy bộ tới sức khỏe cho thấy, có đến 85% người chạy sống khỏe mạnh, nhưng tỷ lệ này giảm xuống còn 66% ở những người ít chạy bộ sau 21 năm.

Do đó, có thể nhận định rằng việc thường xuyên chạy bộ không chỉ mang lại cho con người những lợi ích về mặt thể chất, tinh thần mà còn có thể kéo dài tuổi thọ, sống lâu hơn. Đây chính là một trong những tác dụng chạy bộ mỗi sáng mà bạn không nên bỏ qua. Vì vậy, bạn hãy tăng cường vận động, kiên trì chạy bộ để có sức khỏe tốt, sống lâu và vui khỏe.

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Hướng dẫn chạy bộ đúng cách

Những tác dụng tốt của chạy bộ chỉ đạt được khi chúng ta có đời sống lành mạnh và thực hiện đúng cách. Do đó, khi chạy bộ để rèn luyện bản thân bạn cần:

Khởi động, làm nóng cơ thể trước khi bắt đầu chạy bộ để giảm chấn thương và đạt được hiệu quả luyện tốt nhất. Vậy nên bạn hãy dành ra 5-10 phút để bắt đầu với những bài tập khởi động đơn giản như xoay cổ tay, cổ chân hay xoay eo, vai…

Áp dụng tư thế chạy chuẩn và đúng kỹ thuật, dáng người cần thẳng trong suốt quá trình luyện tập để giảm áp lực lên đầu gối và có thể chạy nhanh hơn.

Trong lúc chạy, bạn không được thở dốc thay vào đó hãy tập hít thở thật đều, thật chậm, không được hít thở bằng miệng mà phải hít sâu bằng mũi và thở ra bằng miệng.

Trong quá trình chạy bộ, nếu thấy xuất hiện các dấu hiệu như chóng mặt, đau đầu, hoa mắt, khó thở, buồn nôn… thì hãy dừng ngay quá trình luyện tập để nghỉ ngơi, sau đó đến bệnh viện để được bác sĩ thăm khám tìm ra nguyên nhân.

Chạy bộ giúp chúng ta có cuộc sống vui khỏe

Ngoài ra, khi chạy bộ bạn cần lưu ý một số điều sau đây:

Nên chạy bộ từ 5h30 đến 6h sáng ở nơi ít người qua lại như công viên. Vì đây là thời điểm cơ thể đã sẵn sàng cho một ngày mới.

Trang phục chạy bộ cần thoải mái, thấm hút mồ hôi tốt. Đặc biệt, trang phục chạy bộ cần phù hợp với điều kiện thời tiết, mùa đông sẽ khác với mùa hè.

Chọn giày chuyên dụng vừa chân và nhẹ, có độ đàn hồi tốt để không bị đau chân.

Khi mới bắt đầu luyện tập chỉ nên chạy khoảng 2km, khi đã quen dần thì hãy tăng lên và lên lịch chạy 3-5 buổi/tuần.

Sau khi chạy bộ xong thì hãy để cơ thể nghỉ ngơi khoảng 5-10 phút bằng cách đứng thả lỏng, hít thở sâu, chậm và tuyệt đối không được ngồi.

Qua đây có thể thấy được, chỉ cần bớt chút thời gian để luyện tập thì chúng ta có thể tận dụng được hết các tác dụng của việc chạy bộ, đạt được một cơ thể thon gọn và khỏe khoắn, cuộc sống tràn đầy niềm vui.