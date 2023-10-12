Bác sĩ tiết lộ 7 lý do khiến phụ nữ thường chảy máu sau khi làm “chuyện ấy”

Sức khỏe 12/10/2023 10:51

Theo các bác sĩ sản phụ khoa, nếu phụ nữ gặp trường hợp chảy máu sau khi quan hệ thì rất có thể do 7 nguyên nhân này và nhanh chóng đi gặp bác sĩ để được tư vấn kịp thời.

Khi bạn nhận thấy một số đốm hoặc chảy máu sau khi quan hệ qua đường âm đạo - có thể trên ga trải giường, trong đồ lót hoặc trên giấy vệ sinh - việc lo lắng là điều đương nhiên.

Chảy máu sau quan hệ là một vấn đề khá phổ biến với nhiều nguyên nhân tiềm ẩn. “Nhiều trường hợp không nguy hiểm và dễ khắc phục, trong khi một số khác có thể là dấu hiệu của vấn đề nghiêm trọng hơn”, bác sĩ sản phụ khoa Anna Barbieri cho biết trên HuffPost.

Cần lưu ý rằng đôi khi máu bạn nhìn thấy sau khi quan hệ tình dục có thể chỉ là máu kinh nguyệt - đặc biệt nếu bạn nhận thấy nó trong, ngay trước hoặc ngay sau kỳ kinh.

Trong trường hợp đó, máu có thể là một phần của kinh nguyệt chứ không phải chảy máu sau giao hợp thực sự.

Dưới đây, các bác sĩ sản phụ khoa giải thích một số nguyên nhân có thể gây chảy máu sau quan hệ:

Khô âm đạo

Nếu bạn đang phải đối mặt với tình trạng chảy máu sau khi quan hệ thì nguyên nhân có thể là do khô âm đạo. Theo bác sĩ sản phụ khoa Sherry Ross , đây là một trong những nguyên nhân phổ biến gây chảy máu sau quan hệ tình dục.

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Ảnh minh họa: Internet

Bà Ross nói với tờ HuffPost rằng: “Màn dạo đầu không đủ, không sử dụng đủ chất bôi trơn và thiếu hụt estrogen do tiền mãn kinh và mãn kinh là những nguyên nhân phổ biến nhất gây khô âm đạo” .

Bà Barbieri cho biết ma sát khi quan hệ “có thể dẫn đến những vết rách rất nhỏ ở mô âm đạo, dẫn đến chảy máu sau khi quan hệ”.

Phụ nữ đang cho con bú cũng có thể trải qua tình trạng khô âm đạo do giảm nồng độ estrogen, bác sĩ Barbieri cho biết. Và một số người sử dụng phương pháp tránh thai dựa trên hormone cũng sẽ gặp vấn đề này.

Bác sĩ Barbieri lưu ý khô âm đạo gây đau khi quan hệ hoặc chảy máu khá phổ biến ở bệnh nhân tiền mãn kinh và mãn kinh, nhưng có thể “dễ dàng khắc phục” bằng cách sử dụng chất bôi trơn hoặc kem bôi estrogen âm đạo.

Chấn thương âm đạo hoặc cổ tử cung

Bác sĩ Barbieri cho biết, chảy máu cũng có thể xảy ra nếu bạn quan hệ thô bạo hơn bình thường hoặc sử dụng một số đồ chơi người lớn, có thể làm rách hoặc làm tổn thương khu vực này.

Bà Ross lưu ý: “Nếu bạn không quan hệ tình dục trong một thời gian, bạn cũng có thể gặp một số vết rách ở lối vào âm đạo”.

Có thể sự xâm nhập sâu làm bầm tím cổ tử cung dẫn đến một số khó chịu và chảy máu. Bà Ross nói: “Nếu đối phương có cậu nhỏ dày hoặc dài, điều này có thể gây chấn thương cho lỗ mở và mặt sau của âm đạo”.

Tấn công tình dục cũng có thể gây chảy máu âm đạo. Sau chấn thương, hãy cân nhắc tìm kiếm sự chăm sóc y tế, gọi đến đường dây hỗ trợ hoặc chuyên gia sức khỏe tâm thần và liên hệ với người thân đáng tin cậy.

Nhiễm trùng

Bà Barbieri cho biết, nhiễm trùng nấm men và các bệnh lây truyền qua đường tình dục như chlamydia và lậu cũng có thể liên quan đến chảy máu sau khi quan hệ

Bà giải thích: “Các mô bị viêm và bị kích thích có thể chảy máu khi ma sát và chạm vào”.

Polyp cổ tử cung

Bà Barbieri cho biết: “Đây là những tình trạng phổ biến và lành tính - tức là những khối u không gây ung thư trên cổ tử cung. Nếu những điều này bị kích thích khi quan hệ, mô có thể bị chảy máu”.

“Polyps cổ tử cung được xác định khi khám âm đạo; người ta thường sẽ không tự mình 'cảm nhận' được,” cô giải thích.

Viêm lộ tuyến cổ tử cung

Đây là một tình trạng lành tính và phổ biến, trong đó các tế bào thường nằm bên trong cổ tử cung lại hiện diện ở bên ngoài.

Bà Barbieri cho biết: “Niêm mạc cổ tử cung bên trong dễ bị chảy máu khi bị kích thích/chạm vào. Sự thâm nhập vào âm đạo có thể làm nặng thêm vùng da mỏng manh”.

Chảy máu sau quan hệ xảy ra ở khoảng 5% đến 25% số người bị lộ tuyến cổ tử cung.

Bác sĩ tiết lộ 7 lý do khiến phụ nữ thường chảy máu sau khi làm “chuyện ấy” - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Mang thai

Bà Ross cho biết: “Khi bạn đang mang thai, quan hệ có thể dẫn đến ra máu hoặc chảy máu nhẹ do lưu lượng máu tăng lên và viêm âm đạo và cổ tử cung”.

Sự thay đổi nội tiết tố khi mang thai có thể làm cho cổ tử cung mềm hơn và dễ bị chảy máu khi quan hệ.

Tuy nhiên, bạn nên liên hệ với bác sĩ hoặc nữ hộ sinh nếu bạn nhận thấy chảy máu nhẹ sau quan hệ để loại trừ bất cứ điều gì nghiêm trọng hơn.

Chảy máu nhiều, kéo dài hoặc kèm theo đau đớn hoặc chuột rút chắc chắn cần được kiểm tra càng sớm càng tốt.

Ung thư

Bác sĩ Ross cho biết, mặc dù hiếm gặp nhưng chảy máu khi quan hệ có thể là dấu hiệu của ung thư cổ tử cung “do sự gia tăng mạch máu của các tế bào bất thường”. Nó thường là một trong những triệu chứng đầu tiên.

May mắn thay, ung thư cổ tử cung là một trong những loại có thể phòng ngừa được nhất “miễn là bạn đến gặp bác sĩ phụ khoa và thực hiện sàng lọc định kỳ. Ung thư cổ tử cung có xu hướng phát triển rất chậm trong nhiều năm”, bác sĩ sản phụ khoa Philip Brzozowski nói với Phòng khám Cleveland.

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Từ khóa:   sức khỏe phụ nữ chuyện ấy

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