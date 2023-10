Vivek Wadhwa, một doanh nhân và học giả nổi tiếng ở Thung lũng Silicon. Ảnh: Linkedln

Ông đã mời các cố vấn từ Trường Y Harvard, Phòng khám Mayo và Bệnh viện Đa khoa Massachusetts để cố gắng chứng minh khái niệm này.

Cho đến nay, anh đã chi khoảng 500.000 USD tiền mặt của mình cho sáng kiến ​​này và có kế hoạch chi thêm 500.000 USD nữa nhằm mục đích có được một nguyên mẫu hoạt động được vào cuối năm nay hoặc vào năm 2024.

Nếu thiết bị hoạt động, một công cụ như vậy có thể cải thiện một số loại sàng lọc ung thư nhất định và cho phép phát hiện sớm hơn ở những cộng đồng chưa được quan tâm, mặc dù vẫn còn nhiều trở ngại.

Wadhwa, 66 tuổi, sinh ra ở Ấn Độ và di cư sang Mỹ, nơi ông gia nhập ngành công nghệ. Ông thành lập hai công ty, viết năm cuốn sách và đảm nhiệm nhiều công việc giảng dạy.

Cuộc đời của Wadhwa vẫn khá thuận lợi cho đến khi vợ anh, Tavinder, bắt đầu cảm thấy không khỏe vào năm 2018 và được chẩn đoán mắc một dạng ung thư hiếm gặp.

Cô sớm bước vào hóa trị, trải qua giải trình tự bộ gen và thử nhiều loại thuốc khác nhau, cả loại đã được nghiên cứu và thử nghiệm .

Sau khi được chẩn đoán, Wadhwa bắt đầu dành phần lớn thời gian để tìm hiểu về căn bệnh này. Anh kêu gọi bạn bè và những người quen trong nghề, nói chuyện với Siddhartha Mukherjee, tác giả cuốn The Emperor of All Maladies: A Biography of Cancer, người đã dạy anh về các giới hạn của trình tự gen.

Anh ấy cũng đã trò chuyện với những người khổng lồ về công nghệ, những người quan tâm đến sức khỏe.

Những người này bao gồm Sean Parker, người đồng sáng lập Napster, hiện là nhà tài trợ tích cực cho nghiên cứu ung thư với trọng tâm là liệu pháp miễn dịch. Parker “đã dành nhiều giờ để dạy tôi những điều cơ bản”, Wadhwa viết trong email gửi bạn bè vào năm 2019.

Kết luận cuối cùng của ông Wadhwa: các bác sĩ cần một công cụ cho phép họ tiến hành các xét nghiệm tại chỗ với mức độ chi tiết cao hơn so với các xét nghiệm hiện tại.

Ông muốn một thiết bị di động, có giá từ 5.000 USD trở xuống, tiêu thụ không quá 100 watt và có thể tạo ra kết quả trong vòng chưa đầy 5 phút – tất cả được đựng trong một chiếc hộp có kích thước gần bằng một chiếc máy in để bàn.

Ông Wadhwa vẫn tự tin rằng mình có thể phát triển một công cụ di động phát hiện ung thư. Ảnh: Shutterstock

Có nhiều lý do khiến tầm nhìn sẽ khó thành hiện thực. Alex Morgan, một nhà đầu tư mạo hiểm tại Khosla Ventures, người chưa đánh giá công ty của Wadhwa, cho biết: “Đo hơi thở rất khó”.

Đến tháng 7 này, Wadhwa đã sẵn sàng thành lập một công ty chuyên phát hiện ung thư và thành lập Vionix.

Ban đầu, anh ấy nghĩ mình sẽ bắt đầu bằng xét nghiệm máu, nhưng anh ấy đã thay đổi quyết định sau khi biết rằng hơi thở có thể chứa các hợp chất liên quan đến ung thư phổi , ung thư vú và những bệnh khác.

“Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng có nhiều thông tin đến vậy,” anh viết trong bản cập nhật gửi tới một số người ủng hộ vào tháng 9.

Phát hiện ung thư sớm có thể dẫn đến kết quả hạnh phúc hơn. Ảnh: Shutterstock

Sau khi Vionix có thể xử lý các bài kiểm tra hơi thở - bản thân nó là một công việc lớn và chưa được chứng minh - họ dự định chuyển sang xét nghiệm máu, xét nghiệm nước tiểu và cuối cùng là xét nghiệm nước bọt.

Tất cả đều được thực hiện trên cùng một thiết bị và sử dụng quy trình dựa trên huyết tương đông lạnh mà Wadhwa có được cấp phép từ một nhóm ở Chile.

Quá trình này sẽ sử dụng trí tuệ nhân tạo để nhận biết các đặc điểm chính của bệnh, về mặt lý thuyết sẽ giúp phát hiện nhiều chỉ số sinh học hơn các công cụ hiện có và chính xác hơn.

Vì thiết bị Vionix có thể mang theo được nên Wadhwa đặt mục tiêu hoạt động trong và ngoài phòng khám.

Keith Flaherty, giáo sư tại Trường Y Harvard và giám đốc nghiên cứu lâm sàng tại trung tâm ung thư của Bệnh viện Đa khoa Massachusetts, cho biết một công cụ cầm tay sẽ hữu ích ở những người dân nghèo hoặc nông thôn.

Ông Flaherty, cố vấn của Vionix, nói rằng :”Cách tiếp cận này giống như bước vào một cỗ máy thời gian”, nhưng cảnh báo rằng “còn quá sớm để biết” liệu công nghệ này có hoạt động như mong đợi hay không.

Elizabeth Holmes đã đưa ra những tuyên bố táo bạo về công ty xét nghiệm máu của cô, Theranos, kết thúc với cáo buộc gian lận và sự sụp đổ của công ty sau khi các nhà đầu tư đổ vào 9 tỷ USD.

Wadhwa nói rằng một phần vì di sản của Theranos, chính sách của ông sẽ là thu hút các nhà nghiên cứu bên ngoài sử dụng Vionix và ghi lại kết quả của họ, thay vì xác minh máy móc trong nội bộ.

Khi vợ sắp hết bệnh, Wadhwa cho biết cô đã yêu cầu anh ngăn chặn những người khác phải chịu đựng điều tương tự.

Mặc dù được điều trị nhưng cô ấy đã qua đời vào mùa hè sau khi được chẩn đoán. Bà đã 57 tuổi. Việc phát hiện sớm hơn có thể dẫn đến một kết quả khác, Wadhwa nói.

“Những lời nói và suy nghĩ của cô ấy đã cho tôi động lực,” anh nói. “Tôi sẽ là của cô ấy mãi mãi.”