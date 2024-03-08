Để kiểm soát bệnh tiểu đường, bác sĩ cũng khuyên mọi người nên cân nhắc nhu cầu ăn uống, tình trạng sức khỏe của mình và điều chỉnh thói quen ăn uống cho phù hợp.

Mới đây, một bác sĩ họ Huang ở Đài Loan (Trung Quốc) đã đăng lên mạng xã hội rằng một nghiên cứu được công bố tại Thư viện Y khoa Quốc gia Hoa Kỳ (PubMed) cho thấy nguy cơ mắc bệnh tiểu đường tăng 59% đối với những người ăn sáng sau 9 giờ sáng so với những người ăn trước 8 giờ sáng.

Huang cũng đề cập rằng một nghiên cứu khác được công bố trên tạp chí Circulation cho thấy mô hình bữa ăn gồm nhiều bữa nhỏ và thường xuyên trong ngày có thể giúp kiểm soát lượng đường trong máu và giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường.

Các nhà nghiên cứu tin rằng điều này có thể là do ăn thường xuyên hơn có thể làm giảm cơn đói, từ đó kiểm soát lượng thức ăn ăn vào và duy trì sự ổn định lượng đường trong máu.

Ảnh minh họa: Internet

Nhưng hãy nhắc nhở mọi người, điều này không có nghĩa là bạn có thể ăn vặt bao nhiêu tùy thích mà hãy chọn những thực phẩm lành mạnh như trái cây, các loại hạt và các sản phẩm từ sữa.

Về tác động của việc nhịn ăn vào ban đêm đối với bệnh tiểu đường, bác sĩ Huang cho biết bằng chứng hiện tại về rủi ro và tác động vẫn chưa rõ ràng, nhưng một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc nhịn ăn vào ban đêm có những lợi ích tiềm tàng.

Chẳng hạn như nhịn ăn vào ban đêm lâu hơn (trên 12 giờ) giúp cải thiện việc kiểm soát lượng đường trong máu và giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường.

Huang nhắc nhở rằng các nghiên cứu nêu trên chỉ cho thấy một số mối tương quan và cần nghiên cứu thêm để xác định mối quan hệ nhân quả.

Vì vậy, mọi người nên cân nhắc nhu cầu ăn uống, tình trạng sức khỏe của mình và điều chỉnh thói quen ăn uống cho phù hợp.

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