Ăn uống thế nào để bảo vệ sức khỏe tim mạch?

Dù biết rằng là thế nhưng thực tế chính xác và cụ thể nên ăn gì, không nên ăn gì thì lại là một chuyện khác. Và sau này thường dẫn đến những sai lầm trong việc ăn uống. Vì vậy, một nhóm các bác sĩ lâm sàng có cả bác sĩ tim mạch đã xem xét các bằng chứng cụ thể về các loại thức ăn và đồ uống có lợi đồng thời làm giảm nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch. Kết quả được công bố trên tạp chí Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ.

Để giảm nguy cơ đau tim, đột quỵ và cao huyết áp thì chế độ ăn uống là yếu tố quan trọng đứng sau việc tập thể dục (trong đó các yếu tố như di truyền chúng ta không thể can thiệp được).

Thật đáng tiếc nếu chỉ bổ sung vitamin và khoáng chất là không đủ, nó dường như không thể thay thế cho một chế độ ăn uống lành mạnh được cung cấp từ các loại thực phẩm ngoài tự nhiên.

Theo báo cáo đã chỉ ra rằng: “Ăn uống lành mạnh dựa trên báo cáo bao gồm ăn nhiều trái cây và rau quả, ngũ cốc nguyên hạt, các loại đậu và một lượng vừa đủ các loại hạt. Hạn chế lượng thịt nạc (kể cả thịt gà và hải sản), dùng các loại thực phẩm từ sữa ít béo hoặc dầu thực vật dạng lỏng”. Trong chế độ ăn này có thể dùng một lượng nhỏ chất béo bão hòa, chất béo chuyển hóa và chất béo dạng rắn, muối, đường bổ sung và gluten.

Theo báo cáo của nhóm nghiên cứu, dựa vào sự hỗ trợ của khoa học họ đề xuất các quy tắc ăn uống như sau:

1. Thường xuyên ăn nhiều rau và trái cây chứa protein có nguồn gốc từ thực vật và các chất chống oxy hóa.

2. Hạn chế hàm lượng cholesterol nạp vào cơ thể chẳng hạn như thịt.

3. Ăn một lượng vừa phải dầu hạt cải, dầu hướng dương, dầu ô liu và các loại hạt.

4. Tránh ăn uống theo kiểu tiêu thụ nhiều chất béo, thịt chế biến và đồ uống có chứa đường, các loại thực phẩm từ dầu dừa, dầu cọ và chất chống oxy hóa. Tránh chế độ ăn có chứa gluten nếu bạn không phù hợp hoặc bị dị ứng (tránh ăn gluten đối với những người có bệnh celiac - bệnh không dung nạp Gluten hoặc dị ứng).

Theo Forbes Japan