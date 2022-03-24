Ăn uống thế nào để bảo vệ sức khỏe tim mạch?

Sức khỏe 24/03/2022 08:45

Những yếu tố nào có ảnh hưởng tốt, những yếu tố nào lại gây hại cho tim mạch? Đó là điều mà bài viết dưới đây sẽ phân tích.

Để giảm nguy cơ đau tim, đột quỵ và cao huyết áp thì chế độ ăn uống là yếu tố quan trọng đứng sau việc tập thể dục (trong đó các yếu tố như di truyền chúng ta không thể can thiệp được).

Dù biết rằng là thế nhưng thực tế chính xác và cụ thể nên ăn gì, không nên ăn gì thì lại là một chuyện khác. Và sau này thường dẫn đến những sai lầm trong việc ăn uống. Vì vậy, một nhóm các bác sĩ lâm sàng có cả bác sĩ tim mạch đã xem xét các bằng chứng cụ thể về các loại thức ăn và đồ uống có lợi đồng thời làm giảm nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch. Kết quả được công bố trên tạp chí Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ.

Ăn uống thế nào để bảo vệ sức khỏe tim mạch? - Ảnh 1

Thật đáng tiếc nếu chỉ bổ sung vitamin và khoáng chất là không đủ, nó dường như không thể thay thế cho một chế độ ăn uống lành mạnh được cung cấp từ các loại thực phẩm ngoài tự nhiên.

Theo báo cáo đã chỉ ra rằng: “Ăn uống lành mạnh dựa trên báo cáo bao gồm ăn nhiều trái cây và rau quả, ngũ cốc nguyên hạt, các loại đậu và một lượng vừa đủ các loại hạt. Hạn chế lượng thịt nạc (kể cả thịt gà và hải sản), dùng các loại thực phẩm từ sữa ít béo hoặc dầu thực vật dạng lỏng”. Trong chế độ ăn này có thể dùng một lượng nhỏ chất béo bão hòa, chất béo chuyển hóa và chất béo dạng rắn, muối, đường bổ sung và gluten.

Ăn uống thế nào để bảo vệ sức khỏe tim mạch? - Ảnh 2

Theo báo cáo của nhóm nghiên cứu, dựa vào sự hỗ trợ của khoa học họ đề xuất các quy tắc ăn uống như sau:

1. Thường xuyên ăn nhiều rau và trái cây chứa protein có nguồn gốc từ thực vật và các chất chống oxy hóa.

2. Hạn chế hàm lượng cholesterol nạp vào cơ thể chẳng hạn như thịt.

3. Ăn một lượng vừa phải dầu hạt cải, dầu hướng dương, dầu ô liu và các loại hạt.

4. Tránh ăn uống theo kiểu tiêu thụ nhiều chất béo, thịt chế biến và đồ uống có chứa đường, các loại thực phẩm từ dầu dừa, dầu cọ và chất chống oxy hóa. Tránh chế độ ăn có chứa gluten nếu bạn không phù hợp hoặc bị dị ứng (tránh ăn gluten đối với những người có bệnh celiac - bệnh không dung nạp Gluten hoặc dị ứng).

Theo Forbes Japan

Yến mạch và 9 lợi ích sức khỏe bất ngờ

Yến mạch và 9 lợi ích sức khỏe bất ngờ

Yến mạch là một trong những loại ngũ cốc bổ dưỡng nhất trên trái đất. Các nghiên cứu cho thấy yến mạch và bột yến mạch có nhiều lợi ích cho sức khỏe, bao gồm giảm cân, giảm lượng đường trong máu và giảm nguy cơ mắc bệnh tim.

Xem thêm
Từ khóa:   Thực phẩm tốt cho tim mạch chế độ ăn uống tốt cho tim mạch ăn uống lành mạnh

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Thót tim khoảnh khắc người đàn ông bị ngã trong lúc lên tàu và may mắn sống sót

Thót tim khoảnh khắc người đàn ông bị ngã trong lúc lên tàu và may mắn sống sót

Video 1 giờ 19 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Vận đỏ như son kể từ ngày 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son kể từ ngày 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 15 phút trước
Mở nắp bồn cầu, người phụ nữ la hét khi phát hiện con rắn lớn bò ra

Mở nắp bồn cầu, người phụ nữ la hét khi phát hiện con rắn lớn bò ra

Video 2 giờ 19 phút trước
Sau ngày 10/10/2026, Quý Nhân phù trợ 3 con giáp hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Sau ngày 10/10/2026, Quý Nhân phù trợ 3 con giáp hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 49 phút trước
Thông tin mới về tình hình sức khỏe của 2 nạn nhân trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công ở Cà Mau

Thông tin mới về tình hình sức khỏe của 2 nạn nhân trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công ở Cà Mau

Đời sống 2 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm