Ăn nho khô có tác dụng gì đối với sức khỏe?

Nho khô là một trong những loại hoa quả được sấy khô ưa chuộng trên thị trường, được sử dụng rất phổ biến và rộng rãi làm món ăn vặt, món khai vị hay là làm bánh bông lan, làm trà,... Vậy ăn nho khô có tác dụng gì ? Và ăn bao nhiêu nho khô mỗi ngày thì tốt cho sức khỏe. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho bạn những thông tin hữu ích về công dụng thần kỳ của nho khô mà bạn nên biết.

Thật tuyệt vời khi nho khô có công dụng ngăn ngừa ung thư cực kỳ tốt, tuy nhiên không phải ai cũng biết điều này. Trong nho khô có chứa nhiều hàm lượng catechins chống lại ung thư và sự phát triển của nó trong cơ thể người bệnh. Catechins là chất chống oxy hóa, có tác dụng ức chế các gốc tự do (yếu tố gây nên ung thư) di chuyển trong cơ thể.

Sở dĩ nho khô được sử dụng rộng rãi là bởi trong nho khô chứa rất nhiều dưỡng chất tốt cho sức khỏe và còn có công dụng làm đẹp nữa. Dưới đây là một số tác dụng cơ bản của nho khô đối với sức khỏe và sắc đẹp.

Hơn nữa, trong nho khô còn chứa hàm lượng chất xơ tương đối cao có tác dụng kích thích hệ tiêu hóa và đào thải các chất độc ra khỏi cơ thể, giúp ngăn ngừa ung thư cực kỳ hữu hiệu. Chính vì vậy, bạn nên ăn nho khô để ngăn chặn nguy cơ mắc bệnh ung thư và đối với người bệnh thì nho khô sẽ làm giảm sự phát triển của tế bào ung thư, tốt cho quá trình điều trị bệnh.

Các chất chống oxy hóa trong nho khô giúp ngăn ngừa ung thư - Ảnh minh họa: Internet

Kiểm soát bệnh tiểu đường

Theo nghiên cứu của các chuyên gia dinh dưỡng, nho khô có công dụng làm giảm đáp ứng insulin sau khi ăn đồng thời hàm lượng insulin được điều hòa. Nhờ đó, nó có khả năng ngăn ngừa các biến chứng do nồng độ insulin tăng cao sau bữa ăn gây nguy hiểm cho những bệnh nhân tiểu đường.

Bên cạnh đó, nho khô còn có công dụng điều chỉnh giải phóng leptin ghrelin để cho cơ thể bệnh nhân nhận biết được bản thân đang no hay đói, ăn đã đủ chưa, từ đó kiểm soát lượng thức ăn chứa nhiều bột đường có hại. Qua đây, bệnh nhân tiểu đường có thể điều chỉnh chế độ ăn uống khoa học và làm giảm biến chứng do bệnh tiểu đường gây ra.

Hỗ trợ thiếu máu

Nho khô rất giàu hàm lượng sắt giúp điều trị thiếu máu. Hơn nữa, trong nho khô cũng rất giàu vitamin nhóm B cần thiết cho sự hình thành máu mới. Hàm lượng đồng trong nho khô rất cao có công dụng sản sinh hồng cầu, hỗ trợ thiếu máu và giảm tình trạng mất ngủ cực tốt.

Nho khô hỗ trợ tăng cường sản sinh hồng cầu, làm giảm tình trạng thiếu máu - Ảnh minh họa: Internet

Giúp bảo vệ xương

Nho khô chứa hàm lượng canxi cực kỳ cao giúp xương chắc khỏe và tránh tình trạng loãng xương ở người trung niên và người cao tuổi. Nho khô còn cung cấp vi lượng Boron rất cần thiết để hình thành xương đồng thời hấp thụ tối đa lượng canxi giúp giảm tình trạng đau khớp và chuột rút (do tình trạng thiếu canxi gây nên).

Nguồn Polyphenol tự nhiên và hàm lượng Kali trong nho khô có công dụng chống oxy hóa, chống viêm, củng cố và thúc đẩy phát triển xương, chống loãng xương, đau hoặc khô các khớp cực kỳ hiệu quả. Hơn nữa, Kali trong nho khô còn có thêm công dụng loại bỏ và ngăn ngừa sỏi thận giúp bảo vệ thận cực tốt.

Nho khô cung cấp lượng canxi cần thiết cho xương phát triển và chắc khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Bảo vệ gan

Chất bioflavonoids trong nho khô giúp bảo vệ gan khỏi sự hoạt động của các gốc tự do độc hại. Bạn có thể ngâm nho khô với nước khoáng để uống như Detox thanh lọc cơ thể.

Bảo vệ mắt

Nho khô chứa chất polyphenolic chống oxy hóa rất tốt cho mắt của bạn. Các chất chống oxy hóa trong nho khô giúp chống thoái hóa điểm vàng mắt, tránh tình trạng suy giảm thị lực và đục thủy tinh thể mắt, cho bạn đôi mắt tinh tú và sáng khỏe.

Làm đẹp da, bảo vệ tim mạch

Nho khô rất giàu vitamin C và nhiều chất chống oxy hóa giúp ngăn chặn lão hóa da, làm trắng da, sáng da và giúp da khỏe hơn. Hàm lượng collagen trong nho khô giúp tái tạo và tăng sự đàn hồi cho da giúp da mềm mịn, căng bóng và đẹp hơn. Chất chống oxy hóa rất tốt cho hệ tim mạch vì làm giảm lượng cholesterol trong máu, làm cho tim khỏe mạnh hơn và vitamin C giúp tăng cường sức đề kháng cho cơ thể.

Vitamin C và hàm lượng collagen trong nho khô giúp làm đẹp và sáng da - Ảnh minh họa: Internet

Ăn bao nhiêu nho khô thì đủ?

Trong 70 quả nho khô chứa 108 calo, 1gr đạm, 29g carbohydrate, ít chất béo và 1.4g chất xơ. Một quả nho khô cung cấp 8% kali và 4% sắt. Ăn quá nhiều nho khô sẽ ảnh hưởng đến lượng hàm lượng đường trong máu. Vì vậy, bạn chỉ nên ăn một lượng nho khô phù hợp để đảm bảo sức khỏe.

Nên ăn một lượng nho khô phù hợp mỗi ngày để cung cấp dinh dưỡng cho cơ thể - Ảnh minh họa: Internet

Những người không nên ăn nho khô

Trẻ nhỏ không nên ăn quá nhiều nho khô vì trong nho khô chứa hàm lượng đường cao rất dễ gây ra tình trạng sâu răng ở trẻ.

Những người đang muốn giảm cân thì không nên ăn nhiều nho khô vì lượng đường trong nho khô sẽ khiến bạn tăng cân thêm.

Bài viết trên đây đã cung cấp cho các bạn thêm thông tin giải đáp thắc mắc ăn nho khô có tác dụng gì đối với sức khỏe con người. Mong rằng, những kiến thức này thực sự bổ ích đối với bạn và chúc bạn luôn mạnh khỏe!