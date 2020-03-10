Cách tăng sức đề kháng hiệu quả

Sức khỏe luôn là yếu tố được mọi người ưu tiên hàng đầu vì có sức khỏe thì mới có thể làm việc, học tập hay vui chơi. Trong bài viết hôm nay hãy cùng tìm hiểu cách tăng sức đề kháng nhanh nhất và hiệu quả nhất.

Vitamin C được biết đến là chất chống oxy mạnh, hơn nữa nó còn giúp cơ thể tạo ra interferon, một loại protein ngăn ngừa sự phát triển của virus gây bệnh. Bạn nên bổ sung cho cơ thể những loại thực phẩm giàu vitamin C như các loại hoa quả họ cam, quýt, chanh, bưởi... để tăng sức đề kháng và thải độc cho cơ thể.

Sức đề kháng là khả năng phòng vệ của cơ thể trước sự xâm nhập của các nhân tố gây hại như vi khuẩn, kí sinh trùng, virus... Sức đề kháng yếu thì hệ miễn dịch của cơ thể cũng suy giảm đi. Đây là nguyên nhân chính làm tăng nguy cơ mắc các bệnh truyền nhiễm. Chính vì vậy việc tăng cường sức đề kháng là vô cùng quan trọng.

Bổ sung chất dinh dưỡng từ các nhóm thực phẩm khác

Bên cạnh vitamin C thì bạn cũng nên bổ sung cho cơ thể các khoáng chất và kẽm, đây là hai chất đặc biệt cần thiết cho cơ thể. Nhóm thực phẩm giàu chất kẽm và khoáng chất là trái cây tươi, rau xanh hay hải sản... Ngoài ra bạn nên cung cấp cho cơ thể đa dạng các nhóm chất để cơ thể không bị thiếu bất kỳ chất dinh dưỡng nào.

Cách tăng sức đề kháng thông qua tập thể dục

Việc tập thể dục có tác dụng tăng sức đề kháng, lưu thông khí huyết và đào thải các chất độc trong cơ thể ra bên ngoài. Bạn có thể lựa chọn những môn thể thao đơn giản mà không cần đến dụng cụ như đi bộ, chạy bộ, yoga hay các môn thể thao đồng đội như đá bóng, bóng chuyền… để vừa có thể thư giãn tinh thần vừa luyện tập cơ thể.

Uống nhiều nước để tăng sức đề kháng cho cơ thể

Mỗi ngày bạn cần cung cấp cho cơ thể từ 1.5 đến 2 lít nước - Ảnh minh họa: Internet

Một trong những cách đơn giản để tăng cường sức đề kháng là uống đủ lượng nước cần thiết mỗi ngày. Khi cơ thể thiếu nước sẽ gây ra tình trạng mệt mỏi từ đó sức đề kháng của cơ thể yếu đi tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể. Mỗi ngày bạn nên uống đủ từ 1.5 đến 2 lít nước hoặc bạn cũng có thể kết hợp uống thêm các loại nước ép từ trái cây, rau củ hay sữa chua để đảm bảo sức đề kháng của cơ thể.

Giữ vệ sinh cá nhân và môi trường sống

Rửa tay sạch sẽ để tránh vi khuẩn xâm nhập - Ảnh minh họa: Internet

Vi khuẩn hay virus luôn có mặt trong môi trường sống của chúng ta. Chính vì vậy để nâng cao sức đề kháng trước tiên bạn cần vệ sinh cá nhân và môi trường sạch sẽ. Bạn nên tạo cho mình thói quen vệ sinh tay bằng xà phòng, nước sát khuẩn trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh để tránh mắc phải các triệu chứng về đường tiêu hóa.

Không ăn đồ ăn tái hay sống

Không ăn đồ tái hay sống - Ảnh minh họa: Internet

Bạn nên thực hiện ăn chín, uống sôi để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể. Bên cạnh đó bạn cần hạn chế việc ăn uống ở ngoài hàng quán và ăn thực phẩm còn tái sống như bít tết hay gỏi sống...

Ngủ đủ giấc để tăng cường sức đề kháng

Mỗi ngày bạn nên ngủ đủ từ 7 đến 8 tiếng để giúp tinh thần và cơ thể luôn được khỏe mạnh, thoải mái. Các chuyên gia đã chỉ ra việc ngủ đủ giấc là yếu tố quan trọng để tăng cường sức đề kháng. Nếu bạn cảm thấy khó ngủ hay thường xuyên bị mất ngủ vào ban đêm thì hãy cố gắng đi ngủ sớm hơn so với mọi ngày. Trước khi đi ngủ bạn có thể đọc một vài trang sách theo chủ đề bạn yêu thích, nghe nhạc không lời hay tiếng mưa rơi để tinh thần được thư giãn hơn.

Ngủ đủ giấc tăng cường sức đề kháng - Ảnh minh họa: Internet

Không để cho bản thân bị áp lực

Áp lực tâm lý là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tình trạng sức đề kháng bị suy giảm. Bạn nên thả lỏng tâm trạng, thay vì kiềm chế cảm xúc bạn hãy giãi bày tâm sự với người thân, bạn bè hay gia đình của mình. Hơn thế nữa, bạn nên duy trì lối sống lạc quan để cơ thể luôn khỏe mạnh và tinh thần sẽ thoải mái hơn. Việc tham gia các hoạt động thể thao mình yêu thích cũng là cách để nâng cao sức đề kháng và có thể nhanh chóng lấy lại năng lượng.

Bạn nên kết hợp những cách tăng sức đề kháng trên đây để đảm bảo cơ thể luôn được khỏe mạnh về mặt tinh thần cũng như thể chất. Hãy thật khỏe mạnh để có thể chống chọi lại những virus hay vi khuẩn có hại.