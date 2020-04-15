Ăn lựu có tốt không và có tác dụng gì đối với sức khỏe?

Lựu là một trong những loại quả có chứa rất nhiều vitamin và khoáng chất có tác dụng làm đẹp và bảo vệ sức khỏe rất tốt. Nhiều người thắc mắc ăn lựu có tốt không ? hay ăn lựu có tác dụng gì? Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về những công dụng mà lựu mang lại.

Một trong những công dụng của quả lựu được nhiều người biết đến đó là có khả năng cải thiện sức khỏe tim mạch rất tốt. Trong quả lựu có chứa rất nhiều chất polyphenol có tác dụng làm giảm quá trình sưng phù của bệnh tim và giảm nguy cơ bị xơ vữa động mạch. Ngoài ra, nước ép lựu còn có công dụng giúp giảm nguy cơ tắc nghẽn động mạch.

Lựu là một trong những loại quả rất giàu chất chống oxy hóa. Ngoài ra, lựu còn có chứa các chất dinh dưỡng như đồng, chất xơ, sắt, kali...cùng các loại vitamin cần thiết cho cơ thể, giúp ngăn ngừa các bệnh tiểu đường, ung thư và tim mạch rất tốt. Dưới đây là một số công dụng mà lựu mang đến cho sức khỏe mà bạn cần biết.

Quả lựu có chứa rất nhiều chất polyphenol có tác dụng làm giảm quá trình sưng phù của bệnh tim - Ảnh minh họa: Internet

Ngăn ngừa nguy cơ ung thư

Nhờ có chứa hàm lượng lớn chất polyphenol và các chất chống oxy hóa nên quả lựu có công dụng ngăn ngừa sự phát triển của các tế bào ung thư rất hiệu quả. Chính vì thế, lựu được xem là loại quả rất có ích trong việc ngăn ngừa ung thư tuyến tiền liệt và ngăn chặn các hormone aromates - đây được xem là nguyên nhân chính gây nên bệnh ung thư vú. Bên cạnh đó, lựu còn chứa rất nhiều vitamin C nên có thể giúp tăng cường hệ miễn dịch giúp cơ thể chống lại các tác nhân gây ung thư.

Ổn định huyết áp

Nước lựu có công dụng làm giảm viêm mạch máu và huyết áp cao. Nước lưu hoạt động như một aspirin tự nhiên giúp kiểm soát lưu lượng máu trong cơ thể rất tốt.

Ngăn ngừa thiếu máu

Lựu có chứa hàm lượng chất sắt cao giúp cơ thể sản xuất ra các tế bào máu đỏ, vì vậy lựu có công dụng rất tốt trong việc ngăn ngừa thiếu máu. Lựu cũng được xem là một bài thuốc tuyệt vời giúp chữa bệnh đau mắt đỏ hiệu quả, bạn chỉ cần vắt vài giọt nước cốt lựu rồi nhỏ vào mắt bị đau sẽ cải thiện tình trạng đau mắt đỏ rất tốt.

Lựu có chứa hàm lượng chất sắt cao giúp cơ thể sản xuất ra các tế bào máu đỏ - Ảnh minh họa: Internet

Chống lão hóa

Thường xuyên bổ sung nước ép lựu vào chế độ ăn hàng ngày sẽ giúp làm chậm quá trình lão hóa và giảm nếp nhăn hiệu quả. Các vitamin và khoáng chất trong nước ép lựu còn có tác dụng giúp duy trì sự tái sinh của da và ngăn ngừa các vết nám trên da.

Tốt cho bà bầu

Nguồn vitamin C dồi dào có trong lựu đỏ chính là dưỡng chất quan trọng giúp làm tăng hệ miễn dịch của cơ thể và ngăn chặn sự xâm nhập của virus trong quá trình mang thai. Ngoài ra, các mẹ bầu thường xuyên ăn lựu sẽ mang lại lợi ích tích cực tới hệ xương của bà bầu lẫn thai nhi.

Các mẹ bầu thường xuyên ăn lựu sẽ mang lại lợi ích tích cực tới hệ xương của bà bầu lẫn thai nhi - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, do lựu đỏ có chứa rất nhiều chất chống oxy hóa nên có công dụng rất tốt trong việc làm đẹp và đặc biệt là giúp da sáng mịn tự nhiên. Hiện nay có rất nhiều sản phẩm làm đẹp được chiết xuất từ lựu đỏ có tác dụng trị mụn, chống khô và thúc đẩy tái tạo các tế bào da khỏe mạnh.

Ăn lựu có nên ăn hạt không?

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, hạt lựu chín có giá trị dinh dưỡng rất cao và có tác dụng chống oxy hóa và tẩy giun hiệu quả. Tuy nhiên, đối với trẻ em không nên cho ăn hạt lựu vì có thể gây tắc ruột ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ.Vì vậy, tốt nhất khi ăn bạn không nên nuốt hạt lựu, đối với người lớn nếu có thể thì cần nhai kỹ trước khi nuốt.

Bạn có thể làm nước ép lựu hoặc có thể kết hợp lựu với một số loại hoa quả khác như xoài, sơ ri, lê.. để có được cốc nước ép hoa quả thơm ngon và bổ dưỡng.

Đối với trẻ em không nên cho ăn hạt lựu vì có thể gây tắc ruột - Ảnh minh họa: Internet

Ăn lựu có vô sinh không?

Các chuyên gia đã khẳng định rằng việc ăn lựu không bị vô sinh. Ngược lại, việc sử dụng quả lựu còn mang lại nhiều tác dụng rất tốt đối với sức khỏe và khả năng sinh dục của cả nữ giới và nam giới.

Các hoạt chất có trong quả lựu khi được hấp thụ vào cơ thể sẽ kích thích sản xuất hoạt chất nitric oxide có tác dụng tăng cường hoạt động lưu thông máu trong cơ thể. Điều này đồng nghĩa với việc hoạt động lưu thông máu ở các bộ phận sinh dục cũng sẽ diễn ra đều đặn hơn.

Đối với nam giới, có thể dùng lựu như một loại thuốc để điều trị tình trạng bị xuất tinh sớm - Ảnh minh họa: Internet

Đối với nam giới, có thể dùng lựu như một loại thuốc để điều trị tình trạng bị xuất tinh sớm. Ngoài ra, lựu còn có công dụng kích thích tạo ra hormone giúp tăng sự hưng phấn và ham muốn khi quan hệ tình dục. Lượng testosterone trong cơ thể nam giới khi đó cũng sẽ tăng lên đáng kể.

Trên đây là một số thông tin chia sẻ về những công dụng mà quả lựu mang lại cho sức khỏe. Hy vọng với những thông tin hữu ích trên, sẽ giúp bạn giải đáp được thắc mắc ăn lựu có tốt không để có thể lựa chọn và bổ sung lựu vào chế độ ăn uống dinh dưỡng hàng ngày.